ДБР за 9 місяців направило до суду 5 879 корупційних справ: серед обвинувачених нардепи, судді, митники. ІНФОГРАФІКА

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують системну боротьбу з корупцією в органах влади та правоохоронних структурах. За дев’ять місяців 2025 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування у 5 879 кримінальних провадженнях і направили до суду обвинувальні акти щодо 6 321 особи.

Серед обвинувачених — 2 посадовці категорії "А", 4 народних депутати, 2 члени Кабінету Міністрів, 15 суддів, 1 126 правоохоронців, 37 працівників податкової, 73 митники, 117 представників Державної кримінально-виконавчої служби, 107 працівників лісової охорони та 57 співробітників органів цивільного захисту, передає Цензор.НЕТ.

Усього за цей період ДБР повідомило про 14 883 підозри та затримало 1 757 осіб.

Бюро також посилює роботу щодо запобігання корупційним злочинам. Серед останніх гучних справ:

  • судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 мільярда гривень;

  • підозра посадовцю Держгеонадр за сприяння незаконному видобутку бурштину;

  • справи проти посадовців Держприкордонслужби через перевитрати бюджетних коштів на закупівлі пального;

  • третя справа проти колишнього голови Геокадастру Хмельниччини за махінації із землею;

  • підозра колишньому керівнику "Львівської залізниці" за зловживання на понад 31 мільйонів гривень.

Читайте: На Миколаївщині ДБР викрило працівника виправної колонії, який підпрацьовував "наркокур’єром". ФОТОрепортаж

Можу поспорити, що реальні терміни получать чоловік 10 і то з терміном до 3р., а через тиждень після суду мобілізуются в ЗСУ і будуть служити десь в Ужгороді...
08.10.2025 15:27 Відповісти
Ну і ???
08.10.2025 15:36 Відповісти
серед обвинувачених нардепи, судді, митники.
=================
а що там можуть бути двірники ,сантехніки чи водії тролейбусів?
08.10.2025 15:41 Відповісти
Самий гуманний суд відпустить.
08.10.2025 15:51 Відповісти
Хочу бачити процес: суддя судить суддю. Всіх мають за останніх лохів ? Не влада, а 95-й Квартал.
08.10.2025 16:04 Відповісти
 
 