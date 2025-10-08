ДБР за 9 місяців направило до суду 5 879 корупційних справ: серед обвинувачених нардепи, судді, митники. ІНФОГРАФІКА

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують системну боротьбу з корупцією в органах влади та правоохоронних структурах. За дев’ять місяців 2025 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування у 5 879 кримінальних провадженнях і направили до суду обвинувальні акти щодо 6 321 особи.

Серед обвинувачених — 2 посадовці категорії "А", 4 народних депутати, 2 члени Кабінету Міністрів, 15 суддів, 1 126 правоохоронців, 37 працівників податкової, 73 митники, 117 представників Державної кримінально-виконавчої служби, 107 працівників лісової охорони та 57 співробітників органів цивільного захисту, передає Цензор.НЕТ.

Усього за цей період ДБР повідомило про 14 883 підозри та затримало 1 757 осіб.

Бюро також посилює роботу щодо запобігання корупційним злочинам. Серед останніх гучних справ:

судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 мільярда гривень;

підозра посадовцю Держгеонадр за сприяння незаконному видобутку бурштину;

справи проти посадовців Держприкордонслужби через перевитрати бюджетних коштів на закупівлі пального;

третя справа проти колишнього голови Геокадастру Хмельниччини за махінації із землею;

підозра колишньому керівнику "Львівської залізниці" за зловживання на понад 31 мільйонів гривень.

