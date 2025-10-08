ГБР за 9 месяцев направило в суд 5 879 коррупционных дел: среди обвиняемых нардепы, судьи, таможенники. ИНФОГРАФИКА

Работники Государственного бюро расследований продолжают системную борьбу с коррупцией в органах власти и правоохранительных структурах. За девять месяцев 2025 года следователи ГБР завершили досудебное расследование в 5 879 уголовных производствах и направили в суд обвинительные акты в отношении 6 321 человека.

Среди обвиняемых - 2 должностных лица категории "А", 4 народных депутата, 2 члена Кабинета Министров, 15 судей, 1 126 правоохранителей, 37 работников налоговой, 73 таможенники, 117 представителей Государственной уголовно-исполнительной службы, 107 работников лесной охраны и 57 сотрудников органов гражданской защиты, передает Цензор.НЕТ.

Всего за этот период ГБР сообщило о 14 883 подозрениях и задержало 1 757 человек.

Бюро также усиливает работу по предотвращению коррупционных преступлений. Среди последних громких дел:

будут судить экс-чиновников Минобороны, которые нанесли государству ущерб на 2,4 миллиарда гривен;

подозрение должностному лицу Госгеонедр за содействие незаконной добыче янтаря;

дела против должностных лиц Госпогранслужбы из-за перерасхода бюджетных средств на закупки горючего;

третье дело против бывшего главы Геокадастра Хмельницкой области за махинации с землей;

подозрение бывшему руководителю "Львовской железной дороги" за злоупотребления на более 31 миллионов гривен.

