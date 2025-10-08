РУС
На Николаевщине ГБР разоблачило работника исправительной колонии, который подрабатывал "наркокурьером". ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии СБУ и руководства ГУИС разоблачили и заблокировали канал наркоторговли в ГУ "Казанковской исправительной колонии № 93" на Николаевщине, к которому причастен работник заведения.

"Связь" с поставщиками заключенные держали через инспектора по надзору и безопасности исправительной колонии. По предварительной договоренности, осужденные заказывали наркотики, а получателем отправления указывали своего надзирателя. Получив посылку, "курьер" проносил ее на территорию колонии, где заказчики рассчитывались с ним за услугу, информирует Цензор.НЕТ.

3 октября 2025 года правоохранители помешали очередной поставке наркотиков, обнаружив посылку с наркотическими веществами при досмотре вещей внутренним контролем колонии.

Инспектор сейчас подозревается в незаконном хранении, перевозке с целью сбыта опасных наркотических средств и психотропных веществ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

колония (431) наркотики (2172) Николаевская область (2223) СБУ (20493) ГБР (3237)
там всі кормились від цього курєра-він просто виконував повеління начальника
08.10.2025 15:15 Ответить
А що вони мали робити? Усі інші служби доставки не працюють з колоніями
08.10.2025 15:21 Ответить
 
 