На Миколаївщині ДБР викрило працівника виправної колонії, який підпрацьовував "наркокур’єром". ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ та керівництва ДКВС викрили та заблокували канал наркоторгівлі у ДУ "Казанківській виправній колонії № 93" на Миколаївщині, до якого причетний працівник закладу.

"Зв'язок" з постачальниками ув’язнені тримали через інспектора з нагляду і безпеки виправної колонії. За попередньою домовленістю, засуджені замовляли наркотики, а отримувачем відправлення вказували свого наглядача. Отримавши посилку, "кур’єр" проносив її на територію колонії, де замовники розраховувались з ним за послугу, інформує Цензор.НЕТ.

3 жовтня 2025 року правоохоронці завадили черговому постачанню наркотиків, виявивши посилку з наркотичними речовинами під час огляду речей внутрішнім контролем колонії.

Інспектор наразі підозрюється у незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





