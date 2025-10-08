РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8656 посетителей онлайн
Новости Коррупция в силовых структурах
2 190 24

Крутили шаурму в "семейном бизнесе" командира вместо службы: в ГБР говорят, что военные согласились добровольно

Военные крутили шаурму добровольно

Военнослужащие, которых уличили в том, что они вместо службы в Силах обороны крутили шаурму по приказу командира, сделали это добровольно.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, расследование установило, что военных никто не принуждал к такой работе - они сами соглашались участвовать в "семейном бизнесе" командира. В то же время, это расценивается как уклонение от службы путем обмана, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР за 9 месяцев направило в суд 5 879 коррупционных дел: среди обвиняемых - нардепы, судьи, таможенники. ИНФОГРАФИКА

Сапьян уточнила, что военные не только продавали шаурму в киоске, который юридически принадлежал жене командира, но и строили для него дом и ухаживали за ним.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ответственность понесут и командир, который превратил военную службу в бизнес, и подчиненные, выполнявшие незаконные приказы.

Детективы узнали о схеме благодаря оперативной работе, однако, по словам Сапьян, сообщить о подобных случаях могут как военные, так и гражданские лица.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

военнослужащие (6321) злоупотребление (98) ГБР (3237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
ага, добровільно. в армії, добровільно. точно. в армії можна робити що хочеш добровільно.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
+11
Ну, на зарплатню в 120 000 шаурму крутити- тут навіть форумні мамині квіточки не проти були б!
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
+5
Блін, знайшли крайніх! Ця гнила наша влада країну привела до біди, а винні не вони, а люди!
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блін, знайшли крайніх! Ця гнила наша влада країну привела до біди, а винні не вони, а люди!
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
той командир приставив до кожного "бійця"-шаурмятника по автоматчику з пулємьотом максим - типу загрядотряд.

годі скавчати про бусифікацію, кацапський ботяра !

.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:22 Ответить
ага, добровільно. в армії, добровільно. точно. в армії можна робити що хочеш добровільно.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
Ну вибір у них можливо і був... Так як мене свого часу. Або в наряд на кухню фігачити, або командиру роти паркан пофарбувати. Так там і хавчик пристойний дали і ще й по чарці налили...
показать весь комментарий
08.10.2025 17:26 Ответить
Ну так Козловський Вакарчук повоювали місяць і звільнилися по бажанню, я думаю теж так можна і простим українцям, можна же?
показать весь комментарий
08.10.2025 18:29 Ответить
Ну, на зарплатню в 120 000 шаурму крутити- тут навіть форумні мамині квіточки не проти були б!
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2025 17:24 Ответить
Судячи з коментаря, ти сам би не погодився на таку роботу за 120 тисяч...більше б захотів.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:36 Ответить
він просто мріє всіх загнати у гівно. ала це марно. нічого в нього не вийде.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:42 Ответить
В моєму житті був період, коли я отримував по 120 000. Робота була по забою тушок для фаршу.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:26 Ответить
+💯 👍🏿!

.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:24 Ответить
А що ще вони можуть сказати, як не це? Все інше - збільшення терміну...
показать весь комментарий
08.10.2025 17:21 Ответить
так вони тоді ще і ухилянти
показать весь комментарий
08.10.2025 17:22 Ответить
Шашель дорогий нинче ..Але за шашлики можна простить
показать весь комментарий
08.10.2025 17:23 Ответить
В Десні пам'ятаю в пятнадцятому році з казарми виходиш а там ларьочків по всьому військовому містечку штук з тридцять, не знаю як зараз, але кожна шаурмячна на військовому оберті навряд належала місцевій армянський діаспорі.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:24 Ответить
Аж від душі відлягло.
А то вже подумав що в нас таке рабовласницьке командування. А воно, командування, діяло за обопільною згодою сторін. Так що ніякого криміналу там немає.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:28 Ответить
Здається, Тетяна Сап'ян вважає українців не просто лохами, а ідіотами.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:32 Ответить
неідіоти не оберуть у владу банду крадіїв та не будуть її над собою терпіти.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:43 Ответить
Виправдають! зеленський, шуаурму любить...
показать весь комментарий
08.10.2025 17:40 Ответить
Крутили шаурму - до 10 років позбавлення волі.
Накрутив мільярди на постачанні ЗСУ - оплески у ВР (Рєзніков)
показать весь комментарий
08.10.2025 17:44 Ответить
Крутити м'ясо - не йти на м'ясо,вибір зрозумілий.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:50 Ответить
Дякую кеп. А то усі мабуть думали що вони рвалися ризикувати життям в окоп на лбз, але через свою надмірну дисциплінованість не змогли піти проти наказу.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:00 Ответить
Добровольно желающие крутить шаурму, согласно приказу- Я!
Добровольно желающие быть спикером ГБР, согласно приказа- Я!
А сроки разные...
показать весь комментарий
08.10.2025 18:39 Ответить
Навіть уявляю як це було...
бусифікували чуваків, а вони такі до командира:
чуваки: "вимагаємо крутити шаурму на вашому бізнесі!"
командир: "та ви довбанулися? яка шаурма? який бізнес?"
чуваки: "ми все організуємо! встановимо ларьок, наробимо шаурми, всі гроші передамо на потреби ЗСУ або в дитячий будинок!"
командир: "нє, ну вас жеж сюди воювати брали"
чуваки: "або так, або ніяк! ми своє слово сказали!"
командир: "от блін.. ну шо з вами робити.. ну ладно, крутіть свою шаурму!"
показать весь комментарий
08.10.2025 19:05 Ответить
 
 