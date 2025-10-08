Крутили шаурму в "семейном бизнесе" командира вместо службы: в ГБР говорят, что военные согласились добровольно

Военнослужащие, которых уличили в том, что они вместо службы в Силах обороны крутили шаурму по приказу командира, сделали это добровольно.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, расследование установило, что военных никто не принуждал к такой работе - они сами соглашались участвовать в "семейном бизнесе" командира. В то же время, это расценивается как уклонение от службы путем обмана, за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Сапьян уточнила, что военные не только продавали шаурму в киоске, который юридически принадлежал жене командира, но и строили для него дом и ухаживали за ним.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ответственность понесут и командир, который превратил военную службу в бизнес, и подчиненные, выполнявшие незаконные приказы.

Детективы узнали о схеме благодаря оперативной работе, однако, по словам Сапьян, сообщить о подобных случаях могут как военные, так и гражданские лица.

