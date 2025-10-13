Заместитель командира в/ч отправлял военных класть брусчатку на Львовщине и устанавливать памятники на могилах, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований разоблачили заместителя командира одной из воинских частей на Львовщине, отправлявшего военнослужащих выполнять частные работы - вместо службы они клали брусчатку, делали ремонт в его доме и даже устанавливали памятники на могилах.

По данным следствия, заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военных, которые фактически работали на предпринимателя.

Что о махинациях известно?

"В течение марта - сентября 2025 года эти военные, получая денежное обеспечение в части, клали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области. Работы выполнялись по заказу территориальных громад, с которыми предприниматель имел заключенные договоры", - пояснили в ГБР.

Сумма нанесенного ущерба государственному бюджету из-за отсутствия военных на службе сейчас устанавливается судебно-экономическими экспертизами.

Также установлено, что во время своего отпуска заместитель командира привлекал трех подчиненных к ремонту своего дома в Винницкой области, также они устанавливали памятники на могилах его родителей.

Кроме того, по предварительной информации, чиновник препятствовал выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части.

Что заместителю командира грозит?

Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 1 млн грн. Он также отстранен от должности", - добавили в ГБР.

