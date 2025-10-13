РУС
Заместитель командира в/ч отправлял военных класть брусчатку на Львовщине и устанавливать памятники на могилах, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований разоблачили заместителя командира одной из воинских частей на Львовщине, отправлявшего военнослужащих выполнять частные работы - вместо службы они клали брусчатку, делали ремонт в его доме и даже устанавливали памятники на могилах.

По данным следствия, заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военных, которые фактически работали на предпринимателя.

Коррупционер из воинской части на Львовщине

Что о махинациях известно?

"В течение марта - сентября 2025 года эти военные, получая денежное обеспечение в части, клали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области. Работы выполнялись по заказу территориальных громад, с которыми предприниматель имел заключенные договоры", - пояснили в ГБР.

Сумма нанесенного ущерба государственному бюджету из-за отсутствия военных на службе сейчас устанавливается судебно-экономическими экспертизами.

Также установлено, что во время своего отпуска заместитель командира привлекал трех подчиненных к ремонту своего дома в Винницкой области, также они устанавливали памятники на могилах его родителей.

Кроме того, по предварительной информации, чиновник препятствовал выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части.

Что заместителю командира грозит?

Заместителю командира сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 1 млн грн. Он также отстранен от должности", - добавили в ГБР.

І це тільки верхівка айсбергу, мабуть і бойові виплачували.
13.10.2025 14:22 Ответить
У цього військового поважна причина, він вагітний))
13.10.2025 14:24 Ответить
І там не відкритий, а закритий перелом!
Там, схоже, двійня....
13.10.2025 14:26 Ответить
І це лише заступник командира частини. А що вже виробляв сам командир, який не міг не знати про діяння свого підлеглого офіцера !!! Обох слід притягти до відповідальності, командира - як мінімум, за приховування злочину.
13.10.2025 14:27 Ответить
Як кажуть: в таких випадках командир завжди і "в курсі", і "в долі"! Питання в тому - Яка була його доля ? 50 на 50 чи ...?
13.10.2025 14:30 Ответить
Направить туда Касьянова на усиление, в целях повышения образованности как живет армия. Хотя с его опытом и здоровьем, вскоре будет списание со службы...
13.10.2025 14:33 Ответить
Хлопци пішли в наряд.в нас би черга туди була. бойовий дух такий що поголовно можна записувати в "агенти фсб", один псих навіть шефрон такий замовив)
13.10.2025 14:40 Ответить
я все розумію-тільки одного не можу зрозуміть-чому офіцери з пузами такими що і в вагітних не часто зустрінеш--зразу видно що в окопи не забігає до солдат покалякать--тільки по кабаках і жирує та віскі хлебче літрами
13.10.2025 14:45 Ответить
 
 