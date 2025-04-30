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Командир військової частини направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в Подільську, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у грудні 2024 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. Упродовж грудня 2024 - квітня 2025 року бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри відсутність на службі, військовослужбовці отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

командир залучав військових до ремонту
командир залучав військових до ремонту
командир залучав військових до ремонту

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Затримання посадовця

Як зазначається, працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

Одеська область (3225) військовослужбовці (4762) ДБР (3498) Подільський район (1) Подільськ (1)


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а де злочин? квартира сама себе не відремонтує
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30.04.2025 11:25 Відповісти
😁😁😁
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30.04.2025 11:53 Відповісти
Так а шо, в НАТО все одно не беруть, а тут желудки гуляють без діла
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30.04.2025 11:26 Відповісти
А шо? Нормальна служба: гроші капають, осколки не свистять ще й жінку командира мацаєш. )
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Понизити до рядового та відправити на передову! Хай відчує там нехватку особового складу. А так відкупиться і буде дальше займатись корупцією.
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30.04.2025 11:48 Відповісти
Скоріше дадуть медаль "за заслуги" і запхнуть головою якогось районного тцк.
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30.04.2025 11:50 Відповісти
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30.04.2025 11:51 Відповісти
Де місцева форумна "розстрільна команда"? Де обурення спільноти???
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30.04.2025 11:55 Відповісти
Ремонтував укріплення?
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30.04.2025 11:57 Відповісти
 
 