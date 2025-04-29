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Співробітник центру забезпечення Міноборони за хабарі допомагав ухилянтам отримати "непридатність", - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міноборони повідомили про підозру співробітнику Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, який за гроші організовував оформлення "непридатності" чоловіків до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як працювала схема?

Як зазначається, у лютому цього року посадовець залучив до незаконної діяльності двох мешканців Одещини. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку. Якщо людина вже перебувала у розшуку за ухилення від мобілізації, їй обіцяли також "вирішити" і це питання.

чиновник Міноборони допомагав ухилянтам
чиновник Міноборони допомагав ухилянтам
чиновник Міноборони допомагав ухилянтам

Організатор оборудки запевняв потенційних клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов’язаних від служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагався переправити ухилянтів за кордон за $12 тисяч: на Рівненщині затримано 16-річного мотоцикліста, - ДПСУ. ФОТО

Скільки людей скористалися схемою?

За попередніми даними, схемою встигло скористуватися 10 чоловіків, частина яких вже встановлена.

Співробітника МО зі спільниками правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди від одного з ухилянтів у сумі 6 тис. доларів США.

Наразі військовому та його поплічникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення іншою особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення співробітника Центру від посади.

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Що співробітнику МО загрожує?

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство, ДБР перевіряє причетність до оборудки посадовців ТЦК та встановлює повне коло осіб, які встигли скористатись "послугою".

Автор: 

Міноборони (7384) Одеська область (3223) мобілізація (3063) ДБР (3495) ухилянти (913)


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