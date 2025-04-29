Сотрудник центра обеспечения Минобороны за взятки помогал уклонистам получить "непригодность", - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии руководства Минобороны сообщили о подозрении сотруднику Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, который за деньги организовывал оформление "непригодности" мужчин к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

Как отмечается, в феврале этого года чиновник привлек к незаконной деятельности двух жителей Одесской области. Они искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с воинского учета. Если человек уже находился в розыске за уклонение от мобилизации, ему обещали также "решить" и этот вопрос.







Организатор сделки уверял потенциальных клиентов, что имеет связи в одном из районных ТЦК Одесской области, где и должны были подделывать данные для освобождения военнообязанных от службы.

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Сколько людей воспользовались схемой?

По предварительным данным, схемой успело воспользоваться 10 мужчин, часть которых уже установлена.

Сотрудника МО с сообщниками правоохранители задержали во время получения второй части неправомерной выгоды от одного из уклонистов в сумме 6 тыс. долларов США.

Сейчас военному и его подельникам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении сотрудника Центра от должности.

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Что сотруднику МО грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ведется следствие, ГБР проверяет причастность к сделке должностных лиц ТЦК и устанавливает полный круг лиц, которые успели воспользоваться "услугой".