Правоохоронець із Буковини разом зі спільником переправляв ухилянтів до Румунії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією затримали правоохоронця з Чернівецької області та його спільника під час спроби переправлення кількох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як працювала схема?

Як зазначається, протиправну схему із заробітку на ухилянтах зловмисники розробили на початку березня 2025 року. Зокрема, правоохоронець надавав знайомим консультації щодо права виїзду за кордон на період дії воєнного стану, коли ж законних підстав не знаходилося - пропонував додаткову "допомогу".

"За 5,5 тис. доларів США з "клієнта" зловмисники довозили військовозобов'язаних осіб до ділянки кордону, де пояснювали їм, якими стежками далі пішки перебратися за кордон", - пояснили у ДБР.

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Затримання зловмисників

Ввечері 25 квітня 2025 року обох фігурантів було затримано при спробі переправити за кордон військовозобов’язаних.











Правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру за правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

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Що їм загрожує?

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.