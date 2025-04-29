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Правоохранитель из Буковины вместе с сообщником переправлял уклонистов в Румынию, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Нацполицией задержали правоохранителя из Черновицкой области и его сообщника при попытке переправки нескольких военнообязанных мужчин в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

Как отмечается, противоправную схему по заработку на уклонистах злоумышленники разработали в начале марта 2025 года. В частности, правоохранитель предоставлял знакомым консультации относительно права выезда за границу на период действия военного положения, когда же законных оснований не находилось - предлагал дополнительную "помощь".

"За 5,5 тыс. долларов США с "клиента" злоумышленники довозили военнообязанных лиц к участку границы, где объясняли им, какими тропами дальше пешком перебраться за границу", - пояснили в ГБР.

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Задержание злоумышленников

Вечером 25 апреля 2025 года оба фигуранта были задержаны при попытке переправить за границу военнообязанных.

Правоохранитель переправлял уклонистов за границу
Правоохранитель переправлял уклонистов за границу
Правоохранитель переправлял уклонистов за границу
Правоохранитель переправлял уклонистов за границу
Правоохранитель переправлял уклонистов за границу

Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

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Что им грозит?

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Автор: 

ГБР (2991) уклонисты (844) Черновицкая область (32)


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Гниду відправити на передову, щоб витягував з під куль двохсотих! На мою думку- усі ці схеми по ухилянтах- це робота на користь ворога, усі агенти росіянії повинні нести заслужене наказання! А не наживатись на крові!
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29.04.2025 17:11 Ответить
 
 