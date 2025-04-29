Правоохранитель из Буковины вместе с сообщником переправлял уклонистов в Румынию, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Нацполицией задержали правоохранителя из Черновицкой области и его сообщника при попытке переправки нескольких военнообязанных мужчин в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

Как отмечается, противоправную схему по заработку на уклонистах злоумышленники разработали в начале марта 2025 года. В частности, правоохранитель предоставлял знакомым консультации относительно права выезда за границу на период действия военного положения, когда же законных оснований не находилось - предлагал дополнительную "помощь".

"За 5,5 тыс. долларов США с "клиента" злоумышленники довозили военнообязанных лиц к участку границы, где объясняли им, какими тропами дальше пешком перебраться за границу", - пояснили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытался переправить уклонистов за границу за $12 тысяч: на Ривненщине задержан 16-летний мотоциклист, - ГПСУ. ФОТО

Задержание злоумышленников

Вечером 25 апреля 2025 года оба фигуранта были задержаны при попытке переправить за границу военнообязанных.











Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник центра обеспечения Минобороны за взятки помогал уклонистам получить "непригодность", - ГБР. ФОТО

Что им грозит?

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.