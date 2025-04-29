Правоохранитель из Буковины вместе с сообщником переправлял уклонистов в Румынию, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Нацполицией задержали правоохранителя из Черновицкой области и его сообщника при попытке переправки нескольких военнообязанных мужчин в Румынию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как работала схема?
Как отмечается, противоправную схему по заработку на уклонистах злоумышленники разработали в начале марта 2025 года. В частности, правоохранитель предоставлял знакомым консультации относительно права выезда за границу на период действия военного положения, когда же законных оснований не находилось - предлагал дополнительную "помощь".
"За 5,5 тыс. долларов США с "клиента" злоумышленники довозили военнообязанных лиц к участку границы, где объясняли им, какими тропами дальше пешком перебраться за границу", - пояснили в ГБР.
Задержание злоумышленников
Вечером 25 апреля 2025 года оба фигуранта были задержаны при попытке переправить за границу военнообязанных.
Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.
Что им грозит?
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.
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