Командир воинской части направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в Подольске, - ГБР. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Одесской области, который использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Установлено, что в декабре 2024 года чиновник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск, которую оформил на мать гражданской жены. В течение декабря 2024 - апреля 2025 года бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и тому подобное.
Несмотря на отсутствие на службе, военнослужащие получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесен ущерб на более чем 500 тысяч гривен.
В это же время другие воинские части выполняли боевые задачи на передовой.
Задержание чиновника
Как отмечается, работники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он делал ремонт.
Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным служебным лицом служебных полномочий в условиях военного положения.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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