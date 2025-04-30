Командир воинской части направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в Подольске, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Одесской области, который использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что в декабре 2024 года чиновник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск, которую оформил на мать гражданской жены. В течение декабря 2024 - апреля 2025 года бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и тому подобное.

Несмотря на отсутствие на службе, военнослужащие получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесен ущерб на более чем 500 тысяч гривен.

В это же время другие воинские части выполняли боевые задачи на передовой.







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Задержание чиновника

Как отмечается, работники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он делал ремонт.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным служебным лицом служебных полномочий в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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