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Командир воинской части направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в Подольске, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Одесской области, который использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что в декабре 2024 года чиновник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск, которую оформил на мать гражданской жены. В течение декабря 2024 - апреля 2025 года бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и тому подобное.

Несмотря на отсутствие на службе, военнослужащие получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесен ущерб на более чем 500 тысяч гривен.

В это же время другие воинские части выполняли боевые задачи на передовой.

командир привлекал военных к ремонту
командир привлекал военных к ремонту
командир привлекал военных к ремонту

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Задержание чиновника

Как отмечается, работники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он делал ремонт.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным служебным лицом служебных полномочий в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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Автор: 

Одесская область (3579) военнослужащие (6145) ГБР (2994) Подольский район (1) Подольск (1)


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а де злочин? квартира сама себе не відремонтує
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30.04.2025 11:25 Ответить
😁😁😁
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30.04.2025 11:53 Ответить
Так а шо, в НАТО все одно не беруть, а тут желудки гуляють без діла
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30.04.2025 11:26 Ответить
А шо? Нормальна служба: гроші капають, осколки не свистять ще й жінку командира мацаєш. )
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30.04.2025 11:32 Ответить
Понизити до рядового та відправити на передову! Хай відчує там нехватку особового складу. А так відкупиться і буде дальше займатись корупцією.
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30.04.2025 11:48 Ответить
Скоріше дадуть медаль "за заслуги" і запхнуть головою якогось районного тцк.
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30.04.2025 11:50 Ответить
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30.04.2025 11:51 Ответить
Де місцева форумна "розстрільна команда"? Де обурення спільноти???
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30.04.2025 11:55 Ответить
 
 