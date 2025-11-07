ГБР разоблачает предателей: открыто более 2,8 тыс. дел. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований продолжает систематически выявлять лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

По состоянию на начало ноября 2025 года следователи ГБР ведут 2 809 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Из них:

1 904 - по фактам государственной измены (ст. 111 УК),

713 - за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК),

46 - за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК) и другие.

По данным Бюро:

1 535 человек получили уведомления о подозрении;

517 - объявлены в розыск;

1 357 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборации;

1 314 обвинительных актов направлено в суд.

Среди последних результатов - подозрение бывшему депутату Одесского горсовета, причастному к событиям 2 мая 2014 года, а также приговоры коллаборационистам из Харьковской и Херсонской областей и разоблачение инспектора СИЗО в Николаевской области, который призывал россиян убивать украинских военных.