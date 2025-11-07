ГБР разоблачает предателей: открыто более 2,8 тыс. дел. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований продолжает систематически выявлять лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время полномасштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
По состоянию на начало ноября 2025 года следователи ГБР ведут 2 809 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Из них:
-
1 904 - по фактам государственной измены (ст. 111 УК),
-
713 - за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК),
-
46 - за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК) и другие.
По данным Бюро:
-
1 535 человек получили уведомления о подозрении;
-
517 - объявлены в розыск;
-
1 357 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборации;
-
1 314 обвинительных актов направлено в суд.
Среди последних результатов - подозрение бывшему депутату Одесского горсовета, причастному к событиям 2 мая 2014 года, а также приговоры коллаборационистам из Харьковской и Херсонской областей и разоблачение инспектора СИЗО в Николаевской области, который призывал россиян убивать украинских военных.
Хто давав наказ знищити ППО?
А власних зрадників вже притягнули до відповідальності?
Що це було як не "пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ)"?
які молодці дбр!!!
шоу голобородька триває!!!
але підсрачник від буржуїв був болячий....
.
Чи на "ефективних менеджерів" ОПи закони і норми Кримінального кодексу не розповсюджуються?