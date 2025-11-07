РУС
ГБР разоблачает предателей: открыто более 2,8 тыс. дел. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований продолжает систематически выявлять лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

По состоянию на начало ноября 2025 года следователи ГБР ведут 2 809 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности. Из них:

  • 1 904 - по фактам государственной измены (ст. 111 УК),

  • 713 - за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК),

  • 46 - за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК) и другие.

ГБР разоблачает предателей: тысячи дел, сотни подозреваемых в розыске

По данным Бюро:

  • 1 535 человек получили уведомления о подозрении;

  • 517 - объявлены в розыск;

  • 1 357 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборации;

  • 1 314 обвинительных актов направлено в суд.

ГБР разоблачает предателей: тысячи дел, сотни подозреваемых в розыске

Среди последних результатов - подозрение бывшему депутату Одесского горсовета, причастному к событиям 2 мая 2014 года, а также приговоры коллаборационистам из Харьковской и Херсонской областей и разоблачение инспектора СИЗО в Николаевской области, который призывал россиян убивать украинских военных.

Коли ДБР вирішить справу про вилучені клістрони з ППО ЗСУ перед вторгненям,що дозволило рашистам вільно бомбити українськи міста?
Хто давав наказ знищити ППО?
показать весь комментарий
07.11.2025 10:38 Ответить
ДБР, ви вилучені клістрони повернули?
А власних зрадників вже притягнули до відповідальності?
Що це було як не "пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ)"?
показать весь комментарий
07.11.2025 10:40 Ответить
такі яскраві презентації!!!
які молодці дбр!!!

шоу голобородька триває!!!
але підсрачник від буржуїв був болячий....
показать весь комментарий
07.11.2025 10:48 Ответить
в презентаціях не вказано, що половина зрадників в НАБУ та інших антикорупційних органах.

.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:18 Ответить
Проти брата Шурми і самого зелено-рига Шурми, які за бюджетні кошти оплачували бізнес цих покидьків на окупованих територіях, справу відкрили?
Чи на "ефективних менеджерів" ОПи закони і норми Кримінального кодексу не розповсюджуються?
показать весь комментарий
07.11.2025 10:56 Ответить
Серед останніх результатів - підозра колишньому депутату Одеської міськради, причетному до подій 2 травня 2014 року, Джерело: https://censor.net/ua/n3583764, чекаєте поки він сам здохне від сорому? Чи років через 10 скеруєте до самого гуманого й справедливого суду?
показать весь комментарий
07.11.2025 11:15 Ответить
 
 