ДБР викриває зрадників: відкрито понад 2,8 тис. справ

Державне бюро розслідувань продовжує системно виявляти осіб, які зрадили Україну чи співпрацюють із ворогом під час повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Станом на початок листопада 2025 року слідчі ДБР ведуть 2 809 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. З них:

  • 1 904 - за фактами державної зради (ст. 111 ККУ),

  • 713 - за колабораційну діяльність (ст. 111-1 ККУ),

  • 46 - за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

За даними Бюро:

  • 1 535 осіб отримали повідомлення про підозру;

  • 517 - оголошені у розшук;

  • 1 357 осіб перевіряють на причетність до держзради та колаборації;

  • 1 314 обвинувальних актів скеровано до суду.

Серед останніх результатів - підозра колишньому депутату Одеської міськради, причетному до подій 2 травня 2014 року, а також вироки колаборантам з Харківщини та Херсонщини, і викриття інспектора СІЗО на Миколаївщині, який закликав росіян убивати українських військових.

Коли ДБР вирішить справу про вилучені клістрони з ППО ЗСУ перед вторгненям,що дозволило рашистам вільно бомбити українськи міста?
Хто давав наказ знищити ППО?
07.11.2025 10:38 Відповісти
ДБР, ви вилучені клістрони повернули?
А власних зрадників вже притягнули до відповідальності?
Що це було як не "пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ)"?
07.11.2025 10:40 Відповісти
такі яскраві презентації!!!
які молодці дбр!!!

шоу голобородька триває!!!
але підсрачник від буржуїв був болячий....
07.11.2025 10:48 Відповісти
в презентаціях не вказано, що половина зрадників в НАБУ та інших антикорупційних органах.

07.11.2025 11:18 Відповісти
Проти брата Шурми і самого зелено-рига Шурми, які за бюджетні кошти оплачували бізнес цих покидьків на окупованих територіях, справу відкрили?
Чи на "ефективних менеджерів" ОПи закони і норми Кримінального кодексу не розповсюджуються?
07.11.2025 10:56 Відповісти
Серед останніх результатів - підозра колишньому депутату Одеської міськради, причетному до подій 2 травня 2014 року, Джерело: https://censor.net/ua/n3583764, чекаєте поки він сам здохне від сорому? Чи років через 10 скеруєте до самого гуманого й справедливого суду?
07.11.2025 11:15 Відповісти
ДБР, разом з зєлєю,,треба садити на довічне усіх. Вони вже мають достатньоо матеріалу
07.11.2025 12:50 Відповісти
 
 