ДБР викриває зрадників: відкрито понад 2,8 тис. справ

Державне бюро розслідувань продовжує системно виявляти осіб, які зрадили Україну чи співпрацюють із ворогом під час повномасштабної війни.

Станом на початок листопада 2025 року слідчі ДБР ведуть 2 809 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. З них:

1 904 - за фактами державної зради (ст. 111 ККУ),

713 - за колабораційну діяльність (ст. 111-1 ККУ),

46 - за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

За даними Бюро:

1 535 осіб отримали повідомлення про підозру;

517 - оголошені у розшук;

1 357 осіб перевіряють на причетність до держзради та колаборації;

1 314 обвинувальних актів скеровано до суду.

Серед останніх результатів - підозра колишньому депутату Одеської міськради, причетному до подій 2 травня 2014 року, а також вироки колаборантам з Харківщини та Херсонщини, і викриття інспектора СІЗО на Миколаївщині, який закликав росіян убивати українських військових.