402 10

Более 69% украинцев выступают против упрощенного доступа депутатов к гостайне, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что народные депутаты должны проходить стандартную проверку перед получением доступа к секретной информации.

Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 11 октября 2025 года с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 46,6% опрошенных убеждены, что парламентарии должны получать доступ к государственной тайне исключительно на общих основаниях, еще 23,1% придерживаются мнения, что, скорее, - на общих основаниях.

Только 16,8% респондентов готовы допустить упрощенную процедуру, из которых 7,4% - "однозначно", а 9,4% - "скорее". Еще 13,4% не смогли определиться с ответом.

Доступ депутатов к государственной тайне: мнение украинцев

Относительно осведомленности граждан о том, что народные депутаты уже получают доступ к секретной информации без углубленной проверки, то лишь 29,8% респондентов ответили, что знают об этом. Больше всего - 35,7% - что-то слышали, но не уверены, а еще 34,5% впервые слышат о таком факте.

Исследование осуществлено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 800 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,5%. Период сбора данных: 11 октября 2025 года.

Який дурень проводив опитування з цього питання? Це, взагалі, якась маячня. Там 99% до державної таємниці не можна допускати.
15.10.2025 18:09 Ответить
"Спрощений доступ депутатам до Держтаємниці"? - Навіть коментувати немає сил...
15.10.2025 18:11 Ответить
15.10.2025 18:03 Ответить
15.10.2025 18:03 Ответить
Так ці опитувпння ні на що і не впливають ...
15.10.2025 18:25 Ответить
Депутани це пережиток совка розігнать всіх від селищних до в р є мер є комунальщики а більше і не треба законів напринімали а не виконують
15.10.2025 18:11 Ответить
А ті хто сидить в ОП їм доступ до держтаємниці дозволений ? хоч біографія в декого сумнівна.
15.10.2025 18:15 Ответить
А хто по твоєму визначає де таємниця, а де ні? І хто призначає керівників цих органів? І взагалі ти розумієш шо таке держтаємниця?
15.10.2025 18:27 Ответить
Якесь дивне опитування. Держ. таємниці продали дванадцять років тому.
15.10.2025 18:21 Ответить
Як показує нинішній досвід, спочатку вони повинні пройти перевірку в психіатра, а до іншого після неї багато з ник уже нікуди не дійде!
15.10.2025 19:11 Ответить
 
 