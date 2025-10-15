Более 69% украинцев выступают против упрощенного доступа депутатов к гостайне, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что народные депутаты должны проходить стандартную проверку перед получением доступа к секретной информации.

Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 11 октября 2025 года с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 46,6% опрошенных убеждены, что парламентарии должны получать доступ к государственной тайне исключительно на общих основаниях, еще 23,1% придерживаются мнения, что, скорее, - на общих основаниях.

Только 16,8% респондентов готовы допустить упрощенную процедуру, из которых 7,4% - "однозначно", а 9,4% - "скорее". Еще 13,4% не смогли определиться с ответом.

Относительно осведомленности граждан о том, что народные депутаты уже получают доступ к секретной информации без углубленной проверки, то лишь 29,8% респондентов ответили, что знают об этом. Больше всего - 35,7% - что-то слышали, но не уверены, а еще 34,5% впервые слышат о таком факте.

Исследование осуществлено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 800 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 3,5%. Период сбора данных: 11 октября 2025 года.

