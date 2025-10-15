УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10312 відвідувачів онлайн
Новини Фото Доступ до державної таємниці
413 10

Понад 69% українців виступають проти спрощеного доступу депутатів до держтаємниці, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що народні депутати повинні проходити стандартну перевірку перед отриманням доступу до секретної інформації.

Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" 11 жовтня 2025 року за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 46,6% опитаних переконані, що парламентарі мають отримувати доступ до державної таємниці виключно на загальних засадах, ще 23,1% дотримуються думки, що швидше на загальних засадах.

Лише 16,8% респондентів готові допустити спрощену процедуру, з яких 7,4% – "однозначно", а 9,4% – "швидше". Ще 13,4% не змогли визначитися з відповіддю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці дали оцінку п’яти президентам країни за десятибальною шкалою, - опитування

Доступ депутатів до державної таємниці: думка українців

Щодо обізнаності громадян про те, що народні депутати вже отримують доступ до секретної інформації без поглибленої перевірки, то лише 29,8% респондентів відповіли, що знають про це. Найбільше – 35,7% – щось чули, але не впевнені, а ще 34,5% вперше чують про такий факт.

Доступ депутатів до державної таємниці: думка українців

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 800 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,5%. Період збору даних: 11 жовтня 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

держтаємниця (42) депутат (1812) опитування (2084) державна таємниця (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Який дурень проводив опитування з цього питання? Це, взагалі, якась маячня. Там 99% до державної таємниці не можна допускати.
показати весь коментар
15.10.2025 18:09 Відповісти
+2
"Спрощений доступ депутатам до Держтаємниці"? - Навіть коментувати немає сил...
показати весь коментар
15.10.2025 18:11 Відповісти
+1
показати весь коментар
15.10.2025 18:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.10.2025 18:03 Відповісти
Який дурень проводив опитування з цього питання? Це, взагалі, якась маячня. Там 99% до державної таємниці не можна допускати.
показати весь коментар
15.10.2025 18:09 Відповісти
Так ці опитувпння ні на що і не впливають ...
показати весь коментар
15.10.2025 18:25 Відповісти
"Спрощений доступ депутатам до Держтаємниці"? - Навіть коментувати немає сил...
показати весь коментар
15.10.2025 18:11 Відповісти
Депутани це пережиток совка розігнать всіх від селищних до в р є мер є комунальщики а більше і не треба законів напринімали а не виконують
показати весь коментар
15.10.2025 18:11 Відповісти
А ті хто сидить в ОП їм доступ до держтаємниці дозволений ? хоч біографія в декого сумнівна.
показати весь коментар
15.10.2025 18:15 Відповісти
А хто по твоєму визначає де таємниця, а де ні? І хто призначає керівників цих органів? І взагалі ти розумієш шо таке держтаємниця?
показати весь коментар
15.10.2025 18:27 Відповісти
Якесь дивне опитування. Держ. таємниці продали дванадцять років тому.
показати весь коментар
15.10.2025 18:21 Відповісти
Як показує нинішній досвід, спочатку вони повинні пройти перевірку в психіатра, а до іншого після неї багато з ник уже нікуди не дійде!
показати весь коментар
15.10.2025 19:11 Відповісти
 
 