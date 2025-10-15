Понад 69% українців виступають проти спрощеного доступу депутатів до держтаємниці, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що народні депутати повинні проходити стандартну перевірку перед отриманням доступу до секретної інформації.

Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" 11 жовтня 2025 року за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 46,6% опитаних переконані, що парламентарі мають отримувати доступ до державної таємниці виключно на загальних засадах, ще 23,1% дотримуються думки, що швидше на загальних засадах.

Лише 16,8% респондентів готові допустити спрощену процедуру, з яких 7,4% – "однозначно", а 9,4% – "швидше". Ще 13,4% не змогли визначитися з відповіддю.

Щодо обізнаності громадян про те, що народні депутати вже отримують доступ до секретної інформації без поглибленої перевірки, то лише 29,8% респондентів відповіли, що знають про це. Найбільше – 35,7% – щось чули, але не впевнені, а ще 34,5% вперше чують про такий факт.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 800 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3,5%. Період збору даних: 11 жовтня 2025 року.

