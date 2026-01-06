ЦПК вимагає від СБУ повторно перевірити заступницю генпрокурора Вдовиченко на доступ до держтаємниці

28 грудня 2025 року Центр протидії корупції звернувся до голови Служби безпеки України із вимогою провести повторну перевірку першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко щодо її допуску до державної таємниці. Раніше повідомлялося про її прямі родинні зв'язки з РФ.

Про це йдеться у заяві ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдовиченко могла недобросовісно отримати доступ до держтаємниці

Там нагадали, що звернення надіслали ще 28 грудня, і хоча відтоді в СБУ змінилось керівництво, в антикорупційній організації все одно очікують на реакцію та перевірку заступниці Руслана Кравченка.

ЦПК наголошує, що перебування Вдовиченко на керівній посаді в Офісі Генпрокурора створює реальні загрози національній безпеці.

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Що передувало

Так, раніше ЦПК оприлюднив розслідування, яке підтверджує, що найближчі родичі Вдовиченко мають громадянство РФ, працюють у силових структурах агресора та фінансують російський бюджет. Втім оприлюднена інформація не завадила підвищити Вдовиченко та призначити її на посаду першої заступниці Генпрокурора.

Зокрема, в організації виявили, що рідний брат посадовиці – Олександр Левандовський – який до 2014 року був українським прокурором, зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Станом на 2025 рік він працює заступником військового прокурора Уфимського гарнізону Центрального військового округу РФ. Про що свідчать відомості з судового реєстру РФ.

Батько заступниці Генпрокурора – Сергій Левандовський – у 2014 році також отримав російський паспорт та веде бізнес в окупованому Криму.

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У ЦПК висловили переконання, що Вдовиченко, яка декларує батька виключно як громадянина України, не могла не знати про його російський паспорт, а тому могла повідомити недостовірні відомості під час оформлення допуску до держтаємниці.

Зазначимо, що відповідно до Закону України "Про державну таємницю", надання неправдивих відомостей про себе є підставою для відмови або скасуванню допуску.