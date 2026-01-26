В САП не исключают принятия решения о конфискации денег Лазаренко уже в этом году
Процедура гражданской конфискации средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в Соединенных Штатах Америки находится на завершающем этапе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко агентству "Укринформ".
По словам главы САП, окончательное решение по делу может быть принято уже в течение текущего года. Он подтвердил, что украинская сторона поддерживает связь с Министерством юстиции США по этому вопросу.
Позиция САП и ход расследования
Александр Клименко сообщил, что уголовное производство в отношении Павла Лазаренко находится в работе детективов НАБУ. В то же время досудебное расследование пока приостановлено из-за пребывания подозреваемого на территории США.
Украина не имеет действующего межправительственного соглашения с Соединенными Штатами об экстрадиции, несмотря на официальные запросы о выдаче Лазаренко.
По различным юрисдикциям арестовано около 280 миллионов долларов, часть из которых находится под арестом в рамках украинского расследования.
"В целом там процесс на финишной прямой, и окончательное решение по нему может быть принято в этом году", - отметил руководитель САП.
Возможные решения и судьба конфискованных средств
Клименко пояснил, что в США продолжается именно гражданская процедура конфискации активов. Она не предусматривает автоматической передачи средств Украине.
В то же время американская сторона имеет право принять отдельное административное решение о дальнейшем использовании этих денег.
По его словам, США могут добровольно передать конфискованные средства Украине на определенные нужды.
При этом украинское государство имеет механизмы контроля за активами, поскольку на них наложен арест украинскими правоохранительными органами.
Глава САП подчеркнул, что это делает невозможным исчезновение средств независимо от результатов гражданского процесса в США.
- Напомним, дело о конфискации активов Лазаренко в Соединенных Штатах продолжается с 2004 года и происходит отдельно от уголовного производства, по которому экс-премьера был приговорен к тюремному заключению и штрафу.
Что известно о деле Лазаренко?
- Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария.
- Он получил окончательный вердикт суда в Соединенных Штатах в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании $22,85 млн и назначили в качестве наказания около 8 лет тюрьмы.
- На свободу Лазаренко вышел в 2012 году.
Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года тюремного заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда, конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила $6,5 млн от Швейцарии.
Потім Лазаренко піднявся в політиці та став заступником прем'єр-міністра, потім прем'єр-міністром. Під ним опинилося більше людей: Кириченко, Агафонов, Тимошенко та багато інших.
Коли він вийшов на національну арену, то активно почав маніпулювати структурою імпорту природного газу. Після чого якось відразу Юлія Тимошенко та її компанія стали найбільшим імпортером газу до України. Вона (Тимошенко) прийшла з компанії «Куб», відносно невеликої компанії, що торгувала енергоносіями, і виросла до ЄЕСУ (Єдині енергетичні системи України) - найбільшого імпортера газу в Україні, це була справа рук Лазаренка. Він казав: «Якщо ти мені заплатиш, я зроблю тебе успішним - та ми обоє станемо багатими».
«В кінці 1995 року Павло Лазаренко був першим віце-прем'єр-міністром, відповідальним за сектор енергетики. На ринку, причому з великими обсягами купівлі-продажу газу, працювала компанія ЄЕСУ сім'ї Тимошенко. Лазаренко працював з нею за своєю звичайною схемою: використовуючи свої службові повноваження, гарантував, щоб цій компанії було надано ексклюзивне право на постачання природного газу на Дніпропетровщину. У ЄЕСУ ж була материнська компанія в Лондоні... Гроші від продажу газу проходили через цю компанію, і далі в Сомалі. Наскільки я зрозуміла, ця компанія була теж створена Юлією Тимошенко і її чоловіком. З Сомалі ці гроші переходили на швейцарські банківські рахунки Павла Лазаренка. За свої послуги Лазаренко брав половину від доходів компанії, а якщо та відмовлялася платити, у неї негайно виникали проблеми».
«Я розглядала Тимошенко як потерпілу від дій пана Лазаренка в тому ж розумінні, як і Кириченко. Відповідно до американського законодавства, це називається вимаганням грошей: якщо підприємець не заплатить, то його підприємству ускладнять життя».
Про це заявив український банкір, професор, доктор економічних наук Олександр Савченко в ексклюзивному інтерв'ю Politeka.
«Я думаю, що він вкрав набагато більше. Разом з вкраденим напарниками, ця сума досягає $ 1 млрд , - говорить Савченко.
Так в сьогоднішних цінах це буде десь з $ 10 млрд.
