В САП не исключают принятия решения о конфискации денег Лазаренко уже в этом году

САП: конфискация средств Лазаренко в США приближается к финалу

Процедура гражданской конфискации средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в Соединенных Штатах Америки находится на завершающем этапе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко агентству "Укринформ".

По словам главы САП, окончательное решение по делу может быть принято уже в течение текущего года. Он подтвердил, что украинская сторона поддерживает связь с Министерством юстиции США по этому вопросу.

Позиция САП и ход расследования

Александр Клименко сообщил, что уголовное производство в отношении Павла Лазаренко находится в работе детективов НАБУ. В то же время досудебное расследование пока приостановлено из-за пребывания подозреваемого на территории США.

Украина не имеет действующего межправительственного соглашения с Соединенными Штатами об экстрадиции, несмотря на официальные запросы о выдаче Лазаренко.
По различным юрисдикциям арестовано около 280 миллионов долларов, часть из которых находится под арестом в рамках украинского расследования.

"В целом там процесс на финишной прямой, и окончательное решение по нему может быть принято в этом году", - отметил руководитель САП.

Возможные решения и судьба конфискованных средств

Клименко пояснил, что в США продолжается именно гражданская процедура конфискации активов. Она не предусматривает автоматической передачи средств Украине.
В то же время американская сторона имеет право принять отдельное административное решение о дальнейшем использовании этих денег.

По его словам, США могут добровольно передать конфискованные средства Украине на определенные нужды.
При этом украинское государство имеет механизмы контроля за активами, поскольку на них наложен арест украинскими правоохранительными органами.

Глава САП подчеркнул, что это делает невозможным исчезновение средств независимо от результатов гражданского процесса в США.

  • Напомним, дело о конфискации активов Лазаренко в Соединенных Штатах продолжается с 2004 года и происходит отдельно от уголовного производства, по которому экс-премьера был приговорен к тюремному заключению и штрафу.

Что известно о деле Лазаренко? 

  • Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария.
  • Он получил окончательный вердикт суда в Соединенных Штатах в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании $22,85 млн и назначили в качестве наказания около 8 лет тюрьмы.
  • На свободу Лазаренко вышел в 2012 году.

Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года тюремного заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда, конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила $6,5 млн от Швейцарии.

Топ комментарии
+10
Та Лазаренко проти теперішніх Міндічів ніщєброд!
26.01.2026 22:58 Ответить
+9
Левову частину відхватила його права рука - Юля. Лазаренко заявляв, що коли повернеться, то хоче подивитись їй в очі )))). Вже смішно. Їй що, соромно стане?
26.01.2026 23:14 Ответить
+7
Не прошло і 30 років.. треба було ще почекати поки він помер би від старості.
26.01.2026 22:45 Ответить
Хоть би за отих зрадників ригоАНАЛЬНИХ та не забули, в САП і НАБУ, бо на ДБР і ГПУ, жодних надії немає, одні запроданці там від зеленського, тільки гадять в Україні, на руку ****** і зеленського, з 2019 року!!!!
Формують системно в Українців, тотальне їх несприйняття!!
26.01.2026 23:05 Ответить
Це буде робити САП, а не Генеральна прокуратура. А як відомо САП і НАБУ створені під час президентства Порошенка, то про які 30 років мова?
27.01.2026 07:34 Ответить
США гроші з своїх рук не випускає. В 2014р, послиця США в Україні, зробила все, щоб гроші Януковича не попали в Україну. З її допомогою 4 мільярди$ змогли переховати, повернути вдалось лише 1,5 млрд$.
27.01.2026 08:37 Ответить
Це Потужно.
26.01.2026 22:48 Ответить
і ні разу не зашквар

Цікаво було б глянути на список найвідоміших економістів України...
Тільки не той, де вони собі місця купують, а справжній, там де на перших місцях найуспішніші крадуни економісти

Лазоренко
Янукович
Міндіч
27.01.2026 09:47 Ответить
Невже їх ще 10 років тому не ктнфіскували ? А що заважало ?
26.01.2026 22:52 Ответить
Він прем'єром був 30 років тому. 1996-7 роки.
26.01.2026 23:10 Ответить
Що заважало? Адвокати. Купа адвокатiв спроможнiх тягнути кiта за хвiст десятирiччями.
26.01.2026 23:35 Ответить
«Схема корупції Лазаренка виглядала достатньо просто: коли він був керівником Дніпропетровської області, він навідався до усіх успішних бізнесменів та сказав: «Дайте 50% вашого прибутку… Якщо ти даси мені ці гроші, я гарантуватиму, що ти залишишся у бізнесі та що твій бізнес буде успішний».
Потім Лазаренко піднявся в політиці та став заступником прем'єр-міністра, потім прем'єр-міністром. Під ним опинилося більше людей: Кириченко, Агафонов, Тимошенко та багато інших.
Коли він вийшов на національну арену, то активно почав маніпулювати структурою імпорту природного газу. Після чого якось відразу Юлія Тимошенко та її компанія стали найбільшим імпортером газу до України. Вона (Тимошенко) прийшла з компанії «Куб», відносно невеликої компанії, що торгувала енергоносіями, і виросла до ЄЕСУ (Єдині енергетичні системи України) - найбільшого імпортера газу в Україні, це була справа рук Лазаренка. Він казав: «Якщо ти мені заплатиш, я зроблю тебе успішним - та ми обоє станемо багатими».
26.01.2026 22:55 Ответить
Марта Борщ экс-прокурор США, очолювала обвинувачення у справі Лазаренка (23 червня 2016 року).

«В кінці 1995 року Павло Лазаренко був першим віце-прем'єр-міністром, відповідальним за сектор енергетики. На ринку, причому з великими обсягами купівлі-продажу газу, працювала компанія ЄЕСУ сім'ї Тимошенко. Лазаренко працював з нею за своєю звичайною схемою: використовуючи свої службові повноваження, гарантував, щоб цій компанії було надано ексклюзивне право на постачання природного газу на Дніпропетровщину. У ЄЕСУ ж була материнська компанія в Лондоні... Гроші від продажу газу проходили через цю компанію, і далі в Сомалі. Наскільки я зрозуміла, ця компанія була теж створена Юлією Тимошенко і її чоловіком. З Сомалі ці гроші переходили на швейцарські банківські рахунки Павла Лазаренка. За свої послуги Лазаренко брав половину від доходів компанії, а якщо та відмовлялася платити, у неї негайно виникали проблеми».

«Я розглядала Тимошенко як потерпілу від дій пана Лазаренка в тому ж розумінні, як і Кириченко. Відповідно до американського законодавства, це називається вимаганням грошей: якщо підприємець не заплатить, то його підприємству ускладнять життя».
26.01.2026 22:57 Ответить
Екс-прем'єр міністр Павло Лазаренко вкрав в українського народу значно більше, ніж $ 250 млн - сума, яку зазвичай називають в цьому контексті
Про це заявив український банкір, професор, доктор економічних наук Олександр Савченко в ексклюзивному інтерв'ю Politeka.

«Я думаю, що він вкрав набагато більше. Разом з вкраденим напарниками, ця сума досягає $ 1 млрд , - говорить Савченко.

Так в сьогоднішних цінах це буде десь з $ 10 млрд.
26.01.2026 22:59 Ответить
Знього порібно зняти ще іфляцію та не отриману вигоду
27.01.2026 10:34 Ответить
В ті часи це були гігантські суми
27.01.2026 06:56 Ответить
Шо?! Він Ше живий?
26.01.2026 23:06 Ответить
Павло Лазаренко проживає у США з дружиною Оксаною Циковою та трьома дітьми.
26.01.2026 23:12 Ответить
Станом на 2025 рік, Лазаренко залишається в США, борючись з депортацією.
26.01.2026 23:23 Ответить
Зате простих українців десятками відловлює міграційна служба, бо їм по пів року не продовжують дозвіл на тимчасовий захист.
27.01.2026 08:42 Ответить
не стыдно бред нести? Юлька никогда не была его правой рукой, все их отношения построены на том, шо паша, используя служебное положение, вынуждал ее платить за не препятствование ведению бизнеса. доказано американским правосудием.
27.01.2026 02:57 Ответить
Але Юлька як раз в часи Лазаренко і розбагатіла, чи не так, до цього про неї знали тільки в Дніпрі!!!!
27.01.2026 05:17 Ответить
не так, Бензин Украины она создала в 1991, потом он трансформировался в ЕЭСУ в 1995, а паша стал премьером в 1996. учите матчасть перед тем, как высказаться.
пы.сы. тех, кто тупо лайкает - тоже касается.
27.01.2026 21:47 Ответить
сап може тільки відмоктати і більше нічого.Ці гроші вже давно конфіскованні уСША.
26.01.2026 23:29 Ответить
Дядько Сем навряд чи віддасть гроші, які сам тримає в руці.
27.01.2026 04:36 Ответить
чого не вигадають
щоби ЗЕбанду не чіпати!!!
27.01.2026 05:52 Ответить
Хлопец на своём дворе в тех местах в баскетбол играет ананасами, причём крупными, с Гаваев что, а народ тут денег ждёт стыреных им?! Ой нэ можу, мабудь ляжу!!!
27.01.2026 06:38 Ответить
а чому всі забули що лазаренко замовив вбивство євгена щербаня . чому не надати документи по розслідуванню цього злочину прокурорам сша . якщо не хочуть екстрадувати то може за вбивство посадять тварюку знову
27.01.2026 07:12 Ответить
І зелене лайно покладе ці гроші собі в кішеню. Все прогнозовано....
27.01.2026 08:40 Ответить
Не буде тих грошей.
27.01.2026 08:43 Ответить
 
 