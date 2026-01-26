В САП не исключают принятия решения о конфискации денег Лазаренко уже в этом году

Процедура гражданской конфискации средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в Соединенных Штатах Америки находится на завершающем этапе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко агентству "Укринформ".

По словам главы САП, окончательное решение по делу может быть принято уже в течение текущего года. Он подтвердил, что украинская сторона поддерживает связь с Министерством юстиции США по этому вопросу.

Позиция САП и ход расследования

Александр Клименко сообщил, что уголовное производство в отношении Павла Лазаренко находится в работе детективов НАБУ. В то же время досудебное расследование пока приостановлено из-за пребывания подозреваемого на территории США.

Украина не имеет действующего межправительственного соглашения с Соединенными Штатами об экстрадиции, несмотря на официальные запросы о выдаче Лазаренко.

По различным юрисдикциям арестовано около 280 миллионов долларов, часть из которых находится под арестом в рамках украинского расследования.

"В целом там процесс на финишной прямой, и окончательное решение по нему может быть принято в этом году", - отметил руководитель САП.

Возможные решения и судьба конфискованных средств

Клименко пояснил, что в США продолжается именно гражданская процедура конфискации активов. Она не предусматривает автоматической передачи средств Украине.

В то же время американская сторона имеет право принять отдельное административное решение о дальнейшем использовании этих денег.

По его словам, США могут добровольно передать конфискованные средства Украине на определенные нужды.

При этом украинское государство имеет механизмы контроля за активами, поскольку на них наложен арест украинскими правоохранительными органами.

Глава САП подчеркнул, что это делает невозможным исчезновение средств независимо от результатов гражданского процесса в США.

Напомним, дело о конфискации активов Лазаренко в Соединенных Штатах продолжается с 2004 года и происходит отдельно от уголовного производства, по которому экс-премьера был приговорен к тюремному заключению и штрафу.

Что известно о деле Лазаренко?

Лазаренко задержали в США в феврале 1999 года, когда он сбежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария.

Он получил окончательный вердикт суда в Соединенных Штатах в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании $22,85 млн и назначили в качестве наказания около 8 лет тюрьмы.

На свободу Лазаренко вышел в 2012 году.

Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года тюремного заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда, конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила $6,5 млн от Швейцарии.

