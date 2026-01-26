Продолжительность расследования дела Тимошенко будет зависеть от экспертиз, - глава САП Клименко
На расследование дела лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко понадобится менее 5 месяцев.
Об этом в интервью Укринформу заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Это дело достаточно элементарное. Мы направили в суд большое количество схожих эпизодов предоставления или получения взяток, то есть и детективы, и прокуроры имеют опыт в таких делах, и с нашей стороны затягиваний не будет.
Все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем провести запланированные экспертизы. Мы всегда подчеркиваем, что для конкретной категории дел, подследственных НАБУ, нужно создать независимое экспертное учреждение. Мы зафиксировали большое количество случаев, когда посторонние лица вмешивались в процесс проведения экспертиз. Были случаи затягивания, саботажа, слива информации и давления на экспертов", - пояснил он.
Глава САП напомнил, что похожее дело в отношении народного депутата Одарченко слушалось в первой инстанции год.
"А через три месяца мы прошли вторую инстанцию и уже имели решение Апелляционной палаты ВАКС. Все зависит от поведения стороны защиты и от того, как часто суд будет назначать судебные заседания. Если все будет без задержек, то рассмотрение может состояться и гораздо быстрее, потому что это, повторюсь, не сложная категория дел", - добавил Клименко.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
- 23 января стало известно, что за Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога.
Та і за розмови хіба можна саджати у в'язницю: ніде не зафіксовано дачу - прийом грошей,якщо таке було?
горбатого лепит - ее не взяли ни на факте передачи, ни на факте получения денег, а разговоры разговорами и останутся. если бы у нас, не дай бог, судили за разговоры, тут на сайте половина бы села за пожелания действующему президенту
Гончарук, шмигаль, свириденко та аброхамія, їх уже і списками подають, оті організовані злочинні групи з оточення зеленського!!!
Цю справу вже не перший рік мусолять, і що? За що отримують скажену зряплату слідчі, прокурори, судді?