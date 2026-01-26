Продолжительность расследования дела Тимошенко будет зависеть от экспертиз, - глава САП Клименко

На расследование дела лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко понадобится менее 5 месяцев.

Об этом в интервью Укринформу заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Это дело достаточно элементарное. Мы направили в суд большое количество схожих эпизодов предоставления или получения взяток, то есть и детективы, и прокуроры имеют опыт в таких делах, и с нашей стороны затягиваний не будет.

Читайте также: 41 нардеп действующего созыва получил подозрение от САП, - Клименко

Все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем провести запланированные экспертизы. Мы всегда подчеркиваем, что для конкретной категории дел, подследственных НАБУ, нужно создать независимое экспертное учреждение. Мы зафиксировали большое количество случаев, когда посторонние лица вмешивались в процесс проведения экспертиз. Были случаи затягивания, саботажа, слива информации и давления на экспертов", - пояснил он.

Глава САП напомнил, что похожее дело в отношении народного депутата Одарченко слушалось в первой инстанции год.

"А через три месяца мы прошли вторую инстанцию и уже имели решение Апелляционной палаты ВАКС. Все зависит от поведения стороны защиты и от того, как часто суд будет назначать судебные заседания. Если все будет без задержек, то рассмотрение может состояться и гораздо быстрее, потому что это, повторюсь, не сложная категория дел", - добавил Клименко.

Читайте: Апелляция ВАКС рассматривает жалобу на меру пресечения Тимошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола, - Клименко