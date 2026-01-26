723

Продолжительность расследования дела Тимошенко будет зависеть от экспертиз, - глава САП Клименко

На расследование дела лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко понадобится менее 5 месяцев.

Об этом в интервью Укринформу заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Это дело достаточно элементарное. Мы направили в суд большое количество схожих эпизодов предоставления или получения взяток, то есть и детективы, и прокуроры имеют опыт в таких делах, и с нашей стороны затягиваний не будет.

Все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем провести запланированные экспертизы. Мы всегда подчеркиваем, что для конкретной категории дел, подследственных НАБУ, нужно создать независимое экспертное учреждение. Мы зафиксировали большое количество случаев, когда посторонние лица вмешивались в процесс проведения экспертиз. Были случаи затягивания, саботажа, слива информации и давления на экспертов", - пояснил он.

Глава САП напомнил, что похожее дело в отношении народного депутата Одарченко слушалось в первой инстанции год.

"А через три месяца мы прошли вторую инстанцию и уже имели решение Апелляционной палаты ВАКС. Все зависит от поведения стороны защиты и от того, как часто суд будет назначать судебные заседания. Если все будет без задержек, то рассмотрение может состояться и гораздо быстрее, потому что это, повторюсь, не сложная категория дел", - добавил Клименко.

Тимошенко Юлия (23944) САП (2406) Клименко Александр САП (73)
Топ комментарии
Якщо експертизи підтвердять підробку аудіо,то кого притягнуть?
Та і за розмови хіба можна саджати у в'язницю: ніде не зафіксовано дачу - прийом грошей,якщо таке було?
26.01.2026 17:15 Ответить
Ми направили до суду велику кількість схожих епізодів надання чи отримання хабарів, тобто і детективи, і прокурори мають досвід у таких справах, і з нашої сторони затягувань не буде. Джерело: https://censor.net/ua/n3597340
---------------
горбатого лепит - ее не взяли ни на факте передачи, ни на факте получения денег, а разговоры разговорами и останутся. если бы у нас, не дай бог, судили за разговоры, тут на сайте половина бы села за пожелания действующему президенту
26.01.2026 17:19 Ответить
Там у зеленського ціла черга із злочинців з Урядового кварталу!!!
Гончарук, шмигаль, свириденко та аброхамія, їх уже і списками подають, оті організовані злочинні групи з оточення зеленського!!!
26.01.2026 17:23 Ответить
Ага. Зрозуміло - і пінкертони, і прокурви добре розбираються як даються і беруться хабарі.
26.01.2026 18:05 Ответить
Там у зеленського ціла черга із злочинців з Урядового кварталу!!!
Гончарук, шмигаль, свириденко та аброхамія, їх уже і списками подають, оті організовані злочинні групи з оточення зеленського!!!
26.01.2026 17:23 Ответить
А від чого залежить тривалість справи наприклад колишнього воєнкома Одеси Борисова?
Цю справу вже не перший рік мусолять, і що? За що отримують скажену зряплату слідчі, прокурори, судді?
26.01.2026 17:28 Ответить
Коли хтось при розгляді законопроекту про ОРДЛО кинув у нацгвардійців гранату під ВРУ, в СІЗО владуімущі посадили кілька свободівців, яких потім з-за абсурдності обвинувачень довелось випустити. Один з свободівців потім розповідав, що разом з ним в камері сидів громадянин, "дєло" на якого слєдаки, прокурви та суДДі тягнули 7 років.
26.01.2026 18:15 Ответить
Тут недавно закрыли справку проти мусорів "за давністю", десять років пройшло. Тобто, сволота вчинила злочин, і ніякої відповідальності не понесла. А суддя (колишній начебто) Тандира, котрий перебуваючи п'яним за кермом, вбив нацгвардійця? Європейський суд зобов'язав державу виплатити цій мразі компенсацію, бо бачите, занадто довго йде слідство... а воно падлюка страждає...
26.01.2026 19:04 Ответить
Показова історія з Гончаренко: насміхався з Тимошенко по факту підозри,а тепер самому йому хочуть підсунути "держ.зрада",а всім іншим в науку,щоби передчасно не раділи,бо слуги все одно "зроблять".
26.01.2026 17:39 Ответить
А "єкспертизи" хто робити буде? Ті ж самі їбксперди, що були під Пшонкою та Свинохряком для "суду" Роді Соплі-Киреєва? Ну, тоді все буде ОК і для ЗЕ і для ПО
26.01.2026 18:02 Ответить
Угу,пару днів назад тут про керівника НДЦ експертиз якогось А.Свінцицького,як він озолотився на цій посаді.
26.01.2026 19:06 Ответить
 
 