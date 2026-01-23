5 974 29
За Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога: СМИ узнали кто именно
За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в коррупции, внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС общественной организации Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Ранее суд наложил арест на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу народного депутата - Александру Тимошенко. При этом счета Юлии Тимошенко остались без ограничений.
Кто внес залог в 33,28 млн грн?
По информации источника "Украинской правды", полную сумму залога – 33 280 000 гривен – Тимошенко внесли девять человек:
- 5 180 000 грн внес Сергей Витальевич Рабчук. Он ранее возглавлял банк "Велес", ликвидированный в 2020 году. Его бенефициаром был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев. Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце Батьківщини".
- 8 650 000 грн внесла Оксана Владимировна Фетисова, являющаяся учредителем и эксдиректором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев.
- 3 220 000 грн внесла Лилия Витальевна Зыкова. Она является ФЛП из Вышгорода. Ее основная деятельность – исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. По открытым данным, ранее она работала в компании "Альтана Инвестмент менеджмент", связанной с Александром Януковичем.
- 3 850 000 грн внесла Елена Николаевна Бондаренко. По открытым данным, в 2025 году она вносила финансовые взносы на счет партии "Батькивщина".
- 4 380 000 грн перечислил Евгений Васильевич Зыков. Его описывают как советского и украинского боксера и бывшего руководителя федерации бокса Мариуполя. Также он был помощником Бондарева на общественных началах.
- 5 000 000 грн внес Константин Анатольевич Бондарев, народный депутат от "Батькивщины".
- 726 000 грн перечислил ФЛП Михаил Николаевич Пуйоз Хустского района. Его связывают с орбитой бывшего руководителя Закарпатской областной организации "Батькивщина" Александра Кеменяша.
- 199 000 грн внес ФЛП Владислав Николаевич Репешко из Днепра. Он занимается посредничеством в торговле деревом, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями. По открытым данным, в 2023-2025 годах он участвовал в тендерах на ремонты укрытий и спортплощадок в школах Днепра и выиграл подряды более чем на 23,5 млн грн.
- 2 075 000 грн перечислил Алексей Валерьевич Пеший. Он сын ирпенского застройщика Валерия Пешего и, по данным из открытых источников, членом "Батькивщины" с начала 2010-х. В 2013 году СМИ писали о дерибане Беличанского леса, в котором фигурировала эта семья. В 2021 году в BIHUS сообщали об истории с квартирой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
Топ комментарии
+11 Олександр Дніпро
показать весь комментарий23.01.2026 16:42 Ответить Ссылка
+9 Михайло Иляш
показать весь комментарий23.01.2026 16:27 Ответить Ссылка
+8 Дід Степан
показать весь комментарий23.01.2026 16:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки там, тиждень протрималися і потім хайп не прокатив, то і заплатили. Для матьорої баби юлі це сума одного хабаря и то не жирного ))).
за Міндіча і К вже навіть не згадують
ось така вона, коротка пам'ять
Но в итоге французская Фемида посадила - таки президента Саркози
И Юля сядет...
Непременно сядет.....
Если только не сбежит к путину
В Европе и США ей убежище не предоставят
США мечтали посадить Юлю вместе с Лазаренко
США сейчас аплодируют НАБУ
Її доця стільки через фонди відмиває за місяць на піндосівщині
Тому ви сукі такі щирі,далі лиєте бруд на ЮВТ.
Дай Бог вам стільки здоров,я скільки в ваших словах правди.