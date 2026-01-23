Новости Дело Тимошенко
За Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога: СМИ узнали кто именно

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в коррупции, внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС общественной организации Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Ранее суд наложил арест на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу народного депутата - Александру Тимошенко. При этом счета Юлии Тимошенко остались без ограничений.

Кто внес залог в 33,28 млн грн?

По информации источника "Украинской правды", полную сумму залога – 33 280 000 гривен – Тимошенко внесли девять человек:

  1. 5 180 000 грн внес Сергей Витальевич Рабчук. Он ранее возглавлял банк "Велес", ликвидированный в 2020 году. Его бенефициаром был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев. Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце Батьківщини".
  2. 8 650 000 грн внесла Оксана Владимировна Фетисова, являющаяся учредителем и эксдиректором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев.
  3. 3 220 000 грн внесла Лилия Витальевна Зыкова. Она является ФЛП из Вышгорода. Ее основная деятельность – исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. По открытым данным, ранее она работала в компании "Альтана Инвестмент менеджмент", связанной с Александром Януковичем.
  4. 3 850 000 грн внесла Елена Николаевна Бондаренко. По открытым данным, в 2025 году она вносила финансовые взносы на счет партии "Батькивщина".
  5. 4 380 000 грн перечислил Евгений Васильевич Зыков. Его описывают как советского и украинского боксера и бывшего руководителя федерации бокса Мариуполя. Также он был помощником Бондарева на общественных началах.
  6. 5 000 000 грн внес Константин Анатольевич Бондарев, народный депутат от "Батькивщины".
  7. 726 000 грн перечислил ФЛП Михаил Николаевич Пуйоз Хустского района. Его связывают с орбитой бывшего руководителя Закарпатской областной организации "Батькивщина" Александра Кеменяша.
  8. 199 000 грн внес ФЛП Владислав Николаевич Репешко из Днепра. Он занимается посредничеством в торговле деревом, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями. По открытым данным, в 2023-2025 годах он участвовал в тендерах на ремонты укрытий и спортплощадок в школах Днепра и выиграл подряды более чем на 23,5 млн грн.
  9. 2 075 000 грн перечислил Алексей Валерьевич Пеший. Он сын ирпенского застройщика Валерия Пешего и, по данным из открытых источников, членом "Батькивщины" с начала 2010-х. В 2013 году СМИ писали о дерибане Беличанского леса, в котором фигурировала эта семья. В 2021 году в BIHUS сообщали об истории с квартирой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

подешевіла бабця....
показать весь комментарий
23.01.2026 16:27 Ответить
Я НЕ СУМНІВАВСЯ. Це н все інше нема - а для виродків - будь-ласка
показать весь комментарий
23.01.2026 16:27 Ответить
А хто ж ті добрі самарітяне яки таки гроші внесли за бабЮлю - візочницю на підборах та жебрачку?
показать весь комментарий
23.01.2026 16:30 Ответить
Баба Йуля тепер в злиднях - продали лабутени і радікюль від Gucci і насилу нашкребли. На черзі візочок, бо загнеться з голоду.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:27 Ответить
"кравчучку" у бабці юлі хоч не забрали?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:54 Ответить
А ви мудрі Українці віддавайте зі своїх велечезних ,захмарних зп на ЗСУ, донатьте стерненкам,притулам, бо ви всі президенти.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:31 Ответить
Рюзкє, ти нашу мову довго вчив?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:09 Ответить
Пхахаха, як же це очікувано )))) Цирк з конями. Накрали на законах сотні лямів, відкупилися і звалили потім за кордон жити краще життя ))) Пхахахаха.

Скільки там, тиждень протрималися і потім хайп не прокатив, то і заплатили. Для матьорої баби юлі це сума одного хабаря и то не жирного ))).
показать весь комментарий
23.01.2026 16:32 Ответить
Просто так, для розуміння: "Чоловік вкрав 2,5 літра пива та закуску до нього і сяде на 7 років до в'язниці: сталося це у Кременчуці, - ЗМІ"
показать весь комментарий
23.01.2026 16:33 Ответить
Всі гроші що збирала на смерть прийшлось віддати...
показать весь комментарий
23.01.2026 16:37 Ответить
За часів її прем'єрства там такі бабки крутилися, що вона в день могла стільки мати на схематозах своїх, але то знають тільки вони там ))). Це для неї копійки, це баба юля, і вона собі на 50 життів набрала, і лями для неї то так, не приємно, але не критично.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:23 Ответить
вона свою справу зробила
за Міндіча і К вже навіть не згадують
ось така вона, коротка пам'ять
показать весь комментарий
23.01.2026 16:41 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 16:42 Ответить
ванька сулима свої карманні вніс ))
показать весь комментарий
23.01.2026 16:48 Ответить
Вона на тюнінг фейсу більше витратила...
показать весь комментарий
23.01.2026 16:50 Ответить
Бідняжка. Все життя збирала на пів вареника і прийшлось віддати. Даже мопед з гаражем видно прийшлось продати. Доречі, дякуйте Європі за те що придумали фішку як корупціонерам уникнути в'язниці просто заплативши викуп ще й втекти за кордан звідки їх не віддають. А потім вони суки будуть нам розказувати що нам потрібно боротися з корупцією.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:50 Ответить
Так и есть
Но в итоге французская Фемида посадила - таки президента Саркози
И Юля сядет...
Непременно сядет.....
Если только не сбежит к путину
В Европе и США ей убежище не предоставят
США мечтали посадить Юлю вместе с Лазаренко
США сейчас аплодируют НАБУ
показать весь комментарий
23.01.2026 17:09 Ответить
Невже продала те саме "підробленої" намисто з мушлями??? Який жах! Хош лабутени інвалідні та візок залишила!! Ось доля "патріота"....В все той Ющенко з своїми бджолами....
показать весь комментарий
23.01.2026 17:07 Ответить
800к для йулі карманні гроші
Її доця стільки через фонди відмиває за місяць на піндосівщині
показать весь комментарий
23.01.2026 17:37 Ответить
..любі моі хі-хі .. я такі нашкребла 33 лімона --- подєльнікі допомогли --- смерть клятому заходу . зовнішньому управлінню . набу і сапу . бебу . дебееру і палітічєскім пєрєслідуванням . я 30 років баролась с карупцієй і ось дабаролась . ось вам благадарность за маю барьбу
показать весь комментарий
23.01.2026 17:46 Ответить
А походження грошей,які внесли як заставу перевіряти не треба і так всі знають,що це гроші ВІД КОРУПЦІЇ.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:55 Ответить
Навіть якби застава була в "$" , сплатили би теж...
показать весь комментарий
23.01.2026 18:46 Ответить
А чому так "не розписують" про "викуп сепарів чи зелених ублюдків"
показать весь комментарий
23.01.2026 19:23 Ответить
Ну,що регіонали нема там путіна,чи Орбана з Фіцо?
Тому ви сукі такі щирі,далі лиєте бруд на ЮВТ.
Дай Бог вам стільки здоров,я скільки в ваших словах правди.
показать весь комментарий
23.01.2026 22:39 Ответить
Кремлівська гебня швиденько викупає своїх цінних агентів.
показать весь комментарий
24.01.2026 00:52 Ответить
 
 