За Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога: СМИ узнали кто именно

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в коррупции, внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС общественной организации Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Ранее суд наложил арест на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу народного депутата - Александру Тимошенко. При этом счета Юлии Тимошенко остались без ограничений.

Кто внес залог в 33,28 млн грн?

По информации источника "Украинской правды", полную сумму залога – 33 280 000 гривен – Тимошенко внесли девять человек:

5 180 000 грн внес Сергей Витальевич Рабчук. Он ранее возглавлял банк "Велес", ликвидированный в 2020 году. Его бенефициаром был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев. Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце Батьківщини". 8 650 000 грн внесла Оксана Владимировна Фетисова, являющаяся учредителем и эксдиректором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев. 3 220 000 грн внесла Лилия Витальевна Зыкова. Она является ФЛП из Вышгорода. Ее основная деятельность – исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. По открытым данным, ранее она работала в компании "Альтана Инвестмент менеджмент", связанной с Александром Януковичем. 3 850 000 грн внесла Елена Николаевна Бондаренко. По открытым данным, в 2025 году она вносила финансовые взносы на счет партии "Батькивщина". 4 380 000 грн перечислил Евгений Васильевич Зыков. Его описывают как советского и украинского боксера и бывшего руководителя федерации бокса Мариуполя. Также он был помощником Бондарева на общественных началах. 5 000 000 грн внес Константин Анатольевич Бондарев, народный депутат от "Батькивщины". 726 000 грн перечислил ФЛП Михаил Николаевич Пуйоз Хустского района. Его связывают с орбитой бывшего руководителя Закарпатской областной организации "Батькивщина" Александра Кеменяша. 199 000 грн внес ФЛП Владислав Николаевич Репешко из Днепра. Он занимается посредничеством в торговле деревом, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями. По открытым данным, в 2023-2025 годах он участвовал в тендерах на ремонты укрытий и спортплощадок в школах Днепра и выиграл подряды более чем на 23,5 млн грн. 2 075 000 грн перечислил Алексей Валерьевич Пеший. Он сын ирпенского застройщика Валерия Пешего и, по данным из открытых источников, членом "Батькивщины" с начала 2010-х. В 2013 году СМИ писали о дерибане Беличанского леса, в котором фигурировала эта семья. В 2021 году в BIHUS сообщали об истории с квартирой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

