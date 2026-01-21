ВАКС удовлетворил частичный арест имущества мужа Тимошенко

Высший антикоррупционный суд с третьей попытки частично удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте имущества главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе народных депутатов во время голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Суд наложил арест на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу народного депутата - Александру Тимошенко. При этом счета Юлии Тимошенко остались без ограничений.

На заседании рассматривались два отдельных ходатайства: об аресте имущества Тимошенко и о вещах, изъятых правоохранителями во время обысков. Адвокат Александр Готин предоставил декларации доходов нардепа с 2015 года и заявил о неправомерности объединения двух ходатайств в одно производство.

Прокурор отметил, что рассмотрение ходатайств отдельно может свидетельствовать о затягивании судебного процесса. После заслушивания сторон суд удовлетворил частично требования обвинения и наложил арест на имущество мужа Тимошенко.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

