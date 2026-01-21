ВАКС удовлетворил частичный арест имущества мужа Тимошенко

Высший антикоррупционный суд с третьей попытки частично удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте имущества главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе народных депутатов во время голосований в Верховной Раде.

Суд наложил арест на гаражи и автомобили, принадлежащие мужу народного депутата - Александру Тимошенко. При этом счета Юлии Тимошенко остались без ограничений.

На заседании рассматривались два отдельных ходатайства: об аресте имущества Тимошенко и о вещах, изъятых правоохранителями во время обысков. Адвокат Александр Готин предоставил декларации доходов нардепа с 2015 года и заявил о неправомерности объединения двух ходатайств в одно производство.

Прокурор отметил, что рассмотрение ходатайств отдельно может свидетельствовать о затягивании судебного процесса. После заслушивания сторон суд удовлетворил частично требования обвинения и наложил арест на имущество мужа Тимошенко.

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

21.01.2026 14:37 Ответить
Що за дурний текст під фото? Вона що, одягла маску, щоб не пізнали, чи для іншого?
21.01.2026 16:36 Ответить
шо я тільки що прочитав? хтось може мені пояснити, чому майно ЮВТ не арештоване, амайно її чоловіка - заарештоване частково? хто злочинець? чоловік, чи йуля?
21.01.2026 14:37 Ответить
Можливо вона бідна як церковна миша. А все майно на успішному чоловікові.
21.01.2026 14:39 Ответить
це майно іншої людини, яка не є підозюваним.
21.01.2026 14:40 Ответить
21.01.2026 14:41 Ответить
По декларації.
21.01.2026 14:40 Ответить
зачекайте!
чоловік куріпок вирощує десь в моравії.
то, що заарештовано, частково?
куріпки, яйця чи курник?
21.01.2026 14:42 Ответить
Це свавілля.Ну і що-що,він пітримує страусів куріпок?Що в цьому поганого?
21.01.2026 14:58 Ответить
Перепрошую, хто кого підкорив? Зє-льониє ригів? Серйозно?
21.01.2026 16:00 Ответить
Вистава продовжується !
21.01.2026 14:52 Ответить
шо за вещі ділдо та клещі
21.01.2026 14:58 Ответить
Схоже на те, що ти і є ділдо
21.01.2026 16:33 Ответить
Частково. Цікаво. Металобрухт арештували ...А рахунки - ні! Коли леді Ю приїде на інвалідному возику - знімуть арешт з автомобілей,Бо це єдиний засіб для переміщення інваліда!! А хто в Україні інвалід на лабутенах??
21.01.2026 14:59 Ответить
Там на Труша записано.
21.01.2026 15:13 Ответить
Жебракує бідося. Зараз плакатиму...
21.01.2026 15:20 Ответить
Зачекайте, так чоловік звалив на першій космічній ще при першій ходці ВОНОЙ... чи то була фікція?
21.01.2026 15:22 Ответить
У верховній зраді або ти підкупаєш, або тебе, заарештовуй любого, не помилишся.
21.01.2026 18:11 Ответить
 
 