ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко

Вищий антикорупційний суд з третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів щодо арешту майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.

Суд наклав арешт на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові народної депутатки - Олександру Тимошенку. При цьому рахунки Юлії Тимошенко залишилися без обмежень.

На засіданні розглядали два окремі клопотання: про арешт майна Тимошенко та про речі, вилучені правоохоронцями під час обшуків. Адвокат Олександр Готін надав декларації доходів нардепки з 2015 року та заявив про неправомірність об’єднання двох клопотань в одне провадження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП

Прокурор зазначив, що розгляд клопотань окремо може свідчити про затягування судового процесу. Після заслуховування сторін суд ухвалив часткове задоволення вимог обвинувачення та наклав арешт на майно чоловіка Тимошенко.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про підозру Тимошенко від НАБУ: Я б не порівнював це із часами Януковича