УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14485 відвідувачів онлайн
Новини Справа Тимошенко Підозра Тимошенко
2 392 22

ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко

Вищий антикорупційний суд з третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів щодо арешту майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Суд наклав арешт на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові народної депутатки - Олександру Тимошенку. При цьому рахунки Юлії Тимошенко залишилися без обмежень.

На засіданні розглядали два окремі клопотання: про арешт майна Тимошенко та про речі, вилучені правоохоронцями під час обшуків. Адвокат Олександр Готін надав декларації доходів нардепки з 2015 року та заявив про неправомірність об’єднання двох клопотань в одне провадження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко готує заяву про злочин з боку НАБУ і САП

Прокурор зазначив, що розгляд клопотань окремо може свідчити про затягування судового процесу. Після заслуховування сторін суд ухвалив часткове задоволення вимог обвинувачення та наклав арешт на майно чоловіка Тимошенко.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про підозру Тимошенко від НАБУ: Я б не порівнював це із часами Януковича

Автор: 

Тимошенко Юлія (4714) арешт майна (373) ВАКС Антикорупційний суд (2176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А баканова коли заарештують?
Чи він вже біля наумова сидить і гроші рахує???
показати весь коментар
21.01.2026 14:53 Відповісти
+5
Ця справа була відкрити не для того щоб її притягнути до відповідальності вони хочуть її підкорити як ригів
показати весь коментар
21.01.2026 14:53 Відповісти
+3
Цирк для лохів!...
Війна - фігня, головне,що " Юлька - воровка"!...
показати весь коментар
21.01.2026 14:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.01.2026 14:37 Відповісти
Що за дурний текст під фото? Вона що, одягла маску, щоб не пізнали, чи для іншого?
показати весь коментар
21.01.2026 16:36 Відповісти
шо я тільки що прочитав? хтось може мені пояснити, чому майно ЮВТ не арештоване, амайно її чоловіка - заарештоване частково? хто злочинець? чоловік, чи йуля?
показати весь коментар
21.01.2026 14:37 Відповісти
Можливо вона бідна як церковна миша. А все майно на успішному чоловікові.
показати весь коментар
21.01.2026 14:39 Відповісти
це майно іншої людини, яка не є підозюваним.
показати весь коментар
21.01.2026 14:40 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 14:41 Відповісти
По декларації.
показати весь коментар
21.01.2026 14:40 Відповісти
зачекайте!
чоловік куріпок вирощує десь в моравії.
то, що заарештовано, частково?
куріпки, яйця чи курник?
показати весь коментар
21.01.2026 14:42 Відповісти
Це свавілля.Ну і що-що,він пітримує страусів куріпок?Що в цьому поганого?
показати весь коментар
21.01.2026 14:58 Відповісти
Цирк для лохів!...
Війна - фігня, головне,що " Юлька - воровка"!...
показати весь коментар
21.01.2026 14:43 Відповісти
Ця справа була відкрити не для того щоб її притягнути до відповідальності вони хочуть її підкорити як ригів
показати весь коментар
21.01.2026 14:53 Відповісти
Перепрошую, хто кого підкорив? Зє-льониє ригів? Серйозно?
показати весь коментар
21.01.2026 16:00 Відповісти
Вистава продовжується !
показати весь коментар
21.01.2026 14:52 Відповісти
А баканова коли заарештують?
Чи він вже біля наумова сидить і гроші рахує???
показати весь коментар
21.01.2026 14:53 Відповісти
шо за вещі ділдо та клещі
показати весь коментар
21.01.2026 14:58 Відповісти
Схоже на те, що ти і є ділдо
показати весь коментар
21.01.2026 16:33 Відповісти
Частково. Цікаво. Металобрухт арештували ...А рахунки - ні! Коли леді Ю приїде на інвалідному возику - знімуть арешт з автомобілей,Бо це єдиний засіб для переміщення інваліда!! А хто в Україні інвалід на лабутенах??
показати весь коментар
21.01.2026 14:59 Відповісти
Там на Труша записано.
показати весь коментар
21.01.2026 15:13 Відповісти
Жебракує бідося. Зараз плакатиму...
показати весь коментар
21.01.2026 15:20 Відповісти
Зачекайте, так чоловік звалив на першій космічній ще при першій ходці ВОНОЙ... чи то була фікція?
показати весь коментар
21.01.2026 15:22 Відповісти
У верховній зраді або ти підкупаєш, або тебе, заарештовуй любого, не помилишся.
показати весь коментар
21.01.2026 18:11 Відповісти
 
 