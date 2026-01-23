За Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави: ЗМІ дізналися, хто саме

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють в корупції, внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС громадській організації Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Раніше суд наклав арешт на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові народної депутатки - Олександру Тимошенку. При цьому рахунки Юлії Тимошенко залишилися без обмежень.

Хто вніс заставу у 33,28 млн грн?

За інформацією джерела "Української правди", повну суму застави –– 33 280 000 гривень –– Тимошенко внесли дев'ять людей:

5 180 000 грн вніс Сергій Віталійович Рабчук. Він раніше очолював банк "Велес", який ліквідували у 2020 році. Його бенефіціаром був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв. Також Рабчук разом із Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце Батьківщини". 8 650 000 грн внесла Оксана Володимирівна Фетісова, яка є засновницею та ексдиректором ТОВ "ТД БОНДАРЕВ", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв. 3 220 000 грн внесла Лілія Віталіївна Зикова. Вона є ФОП із Вишгорода. Її основна діяльність – дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. За відкритими даними, раніше вона працювала в компанії "Альтана інвестмент менеджмент", пов'язаній з Олександром Януковичем. 3 850 000 грн внесла Олена Миколаївна Бондаренко. За відкритими даними, у 2025 році вона робила фінансові внески на рахунок партії "Батьківщина". 4 380 000 грн перерахував Євген Васильович Зиков. Його описують як радянського та українського боксера і колишнього керівника федерації боксу Маріуполя. Також він був помічником Бондарєва на громадських засадах. 5 000 000 грн вніс Костянтин Анатолійович Бондарєв, народний депутат від "Батьківщини". 726 000 грн перерахував ФОП Михайло Миколайович Пуйоз Хустського району. Його пов'язують з орбітою колишнього керівника Закарпатської обласної організації "Батьківщина" Олександра Кеменяша. 199 000 грн вніс ФОП Владислав Миколайович Репешко з Дніпра. Він займається посередництвом у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. За відкритими даними, у 2023–2025 роках він брав участь у тендерах на ремонти укриттів і спортмайданчиків у школах Дніпра та виграв підряди на понад 23,5 млн грн. 2 075 000 грн перерахував Олексій Валерійович Пєший. Він є сином ірпінського забудовника Валерія Пєшого та, за даними з відкритих джерел, членом "Батьківщини" з початку 2010-х. У 2013 році ЗМІ писали про дерибан Біличанського лісу, в якому фігурувала ця родина. У 2021 році у BIHUS повідомляли про історію з квартирою для заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

