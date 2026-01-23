5 974 29

За Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави: ЗМІ дізналися, хто саме

Тимошенко

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють в корупції, внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС громадській організації Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Раніше суд наклав арешт на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові народної депутатки - Олександру Тимошенку. При цьому рахунки Юлії Тимошенко залишилися без обмежень.

Хто вніс заставу у 33,28 млн грн?

За інформацією джерела "Української правди", повну суму застави –– 33 280 000 гривень –– Тимошенко внесли дев'ять людей:

  1. 5 180 000 грн вніс Сергій Віталійович Рабчук. Він раніше очолював банк "Велес", який ліквідували у 2020 році. Його бенефіціаром був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв. Також Рабчук разом із Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце Батьківщини".
  2. 8 650 000 грн внесла Оксана Володимирівна Фетісова, яка є засновницею та ексдиректором ТОВ "ТД БОНДАРЕВ", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.
  3. 3 220 000 грн внесла Лілія Віталіївна Зикова. Вона є ФОП із Вишгорода. Її основна діяльність – дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. За відкритими даними, раніше вона працювала в компанії "Альтана інвестмент менеджмент", пов'язаній з Олександром Януковичем.
  4. 3 850 000 грн внесла Олена Миколаївна Бондаренко. За відкритими даними, у 2025 році вона робила фінансові внески на рахунок партії "Батьківщина".
  5. 4 380 000 грн перерахував Євген Васильович Зиков. Його описують як радянського та українського боксера і колишнього керівника федерації боксу Маріуполя. Також він був помічником Бондарєва на громадських засадах.
  6. 5 000 000 грн вніс Костянтин Анатолійович Бондарєв, народний депутат від "Батьківщини".
  7. 726 000 грн перерахував ФОП Михайло Миколайович Пуйоз Хустського району. Його пов'язують з орбітою колишнього керівника Закарпатської обласної організації "Батьківщина" Олександра Кеменяша.
  8. 199 000 грн вніс ФОП Владислав Миколайович Репешко з Дніпра. Він займається посередництвом у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. За відкритими даними, у 2023–2025 роках він брав участь у тендерах на ремонти укриттів і спортмайданчиків у школах Дніпра та виграв підряди на понад 23,5 млн грн.
  9. 2 075 000 грн перерахував Олексій Валерійович Пєший. Він є сином ірпінського забудовника Валерія Пєшого та, за даними з відкритих джерел, членом "Батьківщини" з початку 2010-х. У 2013 році ЗМІ писали про дерибан Біличанського лісу, в якому фігурувала ця родина. У 2021 році у BIHUS повідомляли про історію з квартирою для заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Топ коментарі
+11
показати весь коментар
23.01.2026 16:42 Відповісти
+9
Я НЕ СУМНІВАВСЯ. Це н все інше нема - а для виродків - будь-ласка
показати весь коментар
23.01.2026 16:27 Відповісти
+8
подешевіла бабця....
показати весь коментар
23.01.2026 16:27 Відповісти
А хто ж ті добрі самарітяне яки таки гроші внесли за бабЮлю - візочницю на підборах та жебрачку?
показати весь коментар
23.01.2026 16:30 Відповісти
Баба Йуля тепер в злиднях - продали лабутени і радікюль від Gucci і насилу нашкребли. На черзі візочок, бо загнеться з голоду.
показати весь коментар
23.01.2026 17:27 Відповісти
"кравчучку" у бабці юлі хоч не забрали?
показати весь коментар
23.01.2026 17:54 Відповісти
А ви мудрі Українці віддавайте зі своїх велечезних ,захмарних зп на ЗСУ, донатьте стерненкам,притулам, бо ви всі президенти.
показати весь коментар
23.01.2026 16:31 Відповісти
Рюзкє, ти нашу мову довго вчив?
показати весь коментар
23.01.2026 17:09 Відповісти
Пхахаха, як же це очікувано )))) Цирк з конями. Накрали на законах сотні лямів, відкупилися і звалили потім за кордон жити краще життя ))) Пхахахаха.

Скільки там, тиждень протрималися і потім хайп не прокатив, то і заплатили. Для матьорої баби юлі це сума одного хабаря и то не жирного ))).
показати весь коментар
23.01.2026 16:32 Відповісти
Просто так, для розуміння: "Чоловік вкрав 2,5 літра пива та закуску до нього і сяде на 7 років до в'язниці: сталося це у Кременчуці, - ЗМІ"
показати весь коментар
23.01.2026 16:33 Відповісти
Всі гроші що збирала на смерть прийшлось віддати...
показати весь коментар
23.01.2026 16:37 Відповісти
За часів її прем'єрства там такі бабки крутилися, що вона в день могла стільки мати на схематозах своїх, але то знають тільки вони там ))). Це для неї копійки, це баба юля, і вона собі на 50 життів набрала, і лями для неї то так, не приємно, але не критично.
показати весь коментар
06.02.2026 16:23 Відповісти
вона свою справу зробила
за Міндіча і К вже навіть не згадують
ось така вона, коротка пам'ять
показати весь коментар
23.01.2026 16:41 Відповісти
ванька сулима свої карманні вніс ))
показати весь коментар
23.01.2026 16:48 Відповісти
Вона на тюнінг фейсу більше витратила...
показати весь коментар
23.01.2026 16:50 Відповісти
Бідняжка. Все життя збирала на пів вареника і прийшлось віддати. Даже мопед з гаражем видно прийшлось продати. Доречі, дякуйте Європі за те що придумали фішку як корупціонерам уникнути в'язниці просто заплативши викуп ще й втекти за кордан звідки їх не віддають. А потім вони суки будуть нам розказувати що нам потрібно боротися з корупцією.
показати весь коментар
23.01.2026 16:50 Відповісти
Так и есть
Но в итоге французская Фемида посадила - таки президента Саркози
И Юля сядет...
Непременно сядет.....
Если только не сбежит к путину
В Европе и США ей убежище не предоставят
США мечтали посадить Юлю вместе с Лазаренко
США сейчас аплодируют НАБУ
показати весь коментар
23.01.2026 17:09 Відповісти
Невже продала те саме "підробленої" намисто з мушлями??? Який жах! Хош лабутени інвалідні та візок залишила!! Ось доля "патріота"....В все той Ющенко з своїми бджолами....
показати весь коментар
23.01.2026 17:07 Відповісти
800к для йулі карманні гроші
Її доця стільки через фонди відмиває за місяць на піндосівщині
показати весь коментар
23.01.2026 17:37 Відповісти
..любі моі хі-хі .. я такі нашкребла 33 лімона --- подєльнікі допомогли --- смерть клятому заходу . зовнішньому управлінню . набу і сапу . бебу . дебееру і палітічєскім пєрєслідуванням . я 30 років баролась с карупцієй і ось дабаролась . ось вам благадарность за маю барьбу
показати весь коментар
23.01.2026 17:46 Відповісти
А походження грошей,які внесли як заставу перевіряти не треба і так всі знають,що це гроші ВІД КОРУПЦІЇ.
показати весь коментар
23.01.2026 17:55 Відповісти
Навіть якби застава була в "$" , сплатили би теж...
показати весь коментар
23.01.2026 18:46 Відповісти
А чому так "не розписують" про "викуп сепарів чи зелених ублюдків"
показати весь коментар
23.01.2026 19:23 Відповісти
Ну,що регіонали нема там путіна,чи Орбана з Фіцо?
Тому ви сукі такі щирі,далі лиєте бруд на ЮВТ.
Дай Бог вам стільки здоров,я скільки в ваших словах правди.
показати весь коментар
23.01.2026 22:39 Відповісти
Кремлівська гебня швиденько викупає своїх цінних агентів.
показати весь коментар
24.01.2026 00:52 Відповісти
 
 