Апелляция ВАКС рассматривает жалобу на меру пресечения Тимошенко
Апелляционная палата ВАКС рассматривает жалобу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на избранную ей меру пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Адвокат Готин просил разрешить Тимошенко выезжать за пределы Киевской области, поскольку она должна вести деятельность в качестве народного депутата. Адвокат отметил, что детектив НАБУ ранее отказал в разрешении на выезд Тимошенко во Львов для рабочей международной поездки.
Защита также призвала исследовать протокол НСРД, который был составлен детективом НАБУ.
Тимошенко заявила, что никакого преступления в ее действиях не было.
Ходатайство
Сторона обвинения просит назначить залог в размере 50 млн и обязательство ношения электронного браслета.
В то же время защита просит отменить постановление и применить меру пресечения в виде личного обязательства.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
- 23 января стало известно, что за Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога.
через 9 лет ничуть не удивлюсь вот такого репортажу:
" 24.01.2035 состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Тимошенко Ю.В."
Останні роки Юлька літала по Дубаям, а зараз благає дозволити мандрувати за межі області...
А от в гідропарку є...
Єфремов, шуфрич, рябченко, калінкаров, льовочкині та каральовська, можуть і як свідки, це підтвердити!!
повісити на каштані - то так!
мені на неї пох
В 1890 году с Сонькой Золотой Ручкой встретился https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2 Антон Чехов, оставивший описание каторжанки Софьи Блювштейн в книге «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0) Остров Сахалин»:
"Это была уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом.
Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у неё мышиное.
Глядя на неё, не верится, что ещё недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, которые устраивали ей дерзкие побеги..."
Як підозрювана - все в силі....
Це шо, від безсилля що обісралися з вибором у 2019 р?
p.s. Давайте по чесноку. Хто, де, коли не купував голоси депутатських шльондр? Це мега стандартна процедура для нашого парламенту за усі 30+ років його існування.