Апеляція ВАКС розглядає скаргу на запобіжний захід Тимошенко

Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на обраний їй запобіжний захід.

Що відомо?

Адвокат Готін просив дозволити Тимошенко виїжджати за межі Київської області, оскільки вона має вести діяльність як нардепка. Адвокат зазначив, що детектив НАБУ раніше відмовив у дозволі на виїзд Тимошенко до Львова для робочої міжнародної поїздки.

Суд захист також закликав дослідити протокол НСРД, що було складено детективом НАБУ.

Тимошенко заявила, що ніякої події злочину в її діях не було.

Клопотання

Сторона обвинувачення просить призначити заставу 50 млн та обов'язок носіння електронного браслета.

Водночас захист просить скасувати ухвалу та застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Тимошенко вважає справу проти себе замовною та такою, що формувалася "під тиском вищого керівництва держави".

