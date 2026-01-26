Апеляція ВАКС розглядає скаргу на запобіжний захід Тимошенко

Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на обраний їй запобіжний захід.

Що відомо?

Адвокат Готін просив дозволити Тимошенко виїжджати за межі Київської області, оскільки вона має вести діяльність як нардепка. Адвокат зазначив, що детектив НАБУ раніше відмовив у дозволі на виїзд Тимошенко до Львова для робочої міжнародної поїздки.

Суд захист також закликав дослідити протокол НСРД, що було складено детективом НАБУ. 

Тимошенко заявила, що ніякої події злочину в її діях не було.

Клопотання

Сторона обвинувачення просить призначити заставу 50 млн та обов'язок носіння електронного браслета.

Водночас захист просить скасувати ухвалу та застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Тимошенко вважає справу проти себе замовною та такою, що формувалася "під тиском вищого керівництва держави".

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
  • 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави.

Ану ще лямів 100, за неповагу, шоб не скиглила...мразота
26.01.2026 14:25
26.01.2026 14:25 Відповісти
Юлі Вволю !
26.01.2026 14:20 Відповісти
Неповагу кому? НАїБУ? Профурсеточному "Судді" а ля Родя Сопля Киреєв?
26.01.2026 14:28
26.01.2026 14:28 Відповісти
Юлі Вволю !
26.01.2026 14:20 Відповісти
26.01.2026 14:29 Відповісти
Наверное, этот судебный сериал, как Санта Барбара, никогда не закончится:

через 9 лет ничуть не удивлюсь вот такого репортажу:

" 24.01.2035 состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Тимошенко Ю.В."
26.01.2026 16:49 Відповісти
Ану ще лямів 100, за неповагу, шоб не скиглила...мразота
26.01.2026 14:25
26.01.2026 14:25 Відповісти
Неповагу кому? НАїБУ? Профурсеточному "Судді" а ля Родя Сопля Киреєв?
26.01.2026 14:28
26.01.2026 14:28 Відповісти
...за неповагу до "панятій"
26.01.2026 14:31 Відповісти
Чиїх "понятій"? ЗЕ чи ПО?
26.01.2026 14:33 Відповісти
ЯнуковІчя
26.01.2026 15:32 Відповісти
Тю! Так Віть Пйордич же політичний труп.
26.01.2026 16:17
26.01.2026 16:17 Відповісти
юля? юля?
26.01.2026 14:30 Відповісти
Дурень! Дурень!
26.01.2026 14:37 Відповісти
юлебот? справді?
26.01.2026 16:45 Відповісти
Не сракоголовець же якийсь
26.01.2026 17:27 Відповісти
Юлия Таргариенко без боя в плен не пойдет. В 65 - ягодка опять.
26.01.2026 14:39
26.01.2026 14:39 Відповісти
Терміново зібрати кошти на відшкодування витрат Тимошенко на заставу! Стерненко - АУ!!
26.01.2026 14:46
26.01.2026 14:46 Відповісти
Як змінилися часи !?
Останні роки Юлька літала по Дубаям, а зараз благає дозволити мандрувати за межі області...
26.01.2026 14:46 Відповісти
Дубаї? несмішить в Дубаях обісцяних парканів на пляжах немає.
А от в гідропарку є...
26.01.2026 15:04 Відповісти
Заспокойся. Тобі ні в яких дубаях не бути. В кращому випадку Гідропарк
26.01.2026 15:27
26.01.2026 15:27 Відповісти
ви вже заї@али своїми нагадуваннями ПР.Тільки і чути нагадаю день і ніч по ящику і по ****** марофону.Ні@@я у вас молодих регіоналів не вийде.
26.01.2026 14:58
26.01.2026 14:58 Відповісти
Портновські вертухаї на посадах метушаться на очах Українців, щоб якось відкосячити газову принцесу з Артеміди!! Ох і нагадила ж вона добряче своїм ПОПУЛІЗМОМ в Україні, як і ригоАНАЛІВ свора від московського ******!!
Єфремов, шуфрич, рябченко, калінкаров, льовочкині та каральовська, можуть і як свідки, це підтвердити!!
26.01.2026 15:17 Відповісти
Якийсь набір слів.
26.01.2026 15:28 Відповісти
На хєра вона всралась у Львові!?!? Хай сидить у Києві і не відсвічує.
26.01.2026 15:35
26.01.2026 15:35 Відповісти
А як відносно того, щоб усратись в Італії?
26.01.2026 16:23
26.01.2026 16:23 Відповісти
Кацап, це ідеоматичний західноукраїнський вираз. Так що стули пельку!
26.01.2026 16:37
26.01.2026 16:37 Відповісти
Дупоголові "італійці" зазвичай стулюють анус. Він їм замінює рот.
26.01.2026 17:29
26.01.2026 17:29 Відповісти
26.01.2026 15:40 Відповісти
А це пАтужний технолог...хотів з вугілля виготовляти синтетичний газ (з китайцями) ...Шедевр...Вобшим ніпалучілось шота
26.01.2026 15:44
26.01.2026 15:44 Відповісти
жюляяя!!! ..бери або плати.. так називалась ота ***** яку ти підписала з ****** в.в. --- бумеранг повернувся ..БЕРИ АБО ПЛАТИ ..
26.01.2026 15:39
26.01.2026 15:39 Відповісти
А що Україна не заплатила ні цента ***** по тій улюбленій дурнями йухні "БЕРИ АБО ПЛАТИ", то це як?
26.01.2026 16:22
26.01.2026 16:22 Відповісти
дуже слабо підлизуєш бабці юльці .висунь язик і працюй ретельніше
27.01.2026 06:59
27.01.2026 06:59 Відповісти
30 лет тётка уркаганит по стране, как танцует! Ну где такое ещё? Может в Сомали? Нет так таких---уже бы сьели! Сейчас война---спишет всё. Так всегда было. Да лишить гражданства и выдворить из страны за сутки! Смысл судить и сажать, всё стырено, спрятано, переоформлено. И вони на Западе не оберёмся. Выгнать просто. И много таких личностей ещё бы следом. Ведь закон не работает у нас изначально с 25 августа 1991г. Пока не погибает 5 колона при любых потрясениях в стране и обществе, толку и жизни не будет для нормальных никогда, Классика жанра цивилизационного процесса.
26.01.2026 16:42
26.01.2026 16:42 Відповісти
вигнати дуже просто
повісити на каштані - то так!
26.01.2026 16:46 Відповісти
Мені здається, що ти скоріше повісишся від ненависті сам, ніж повісять її.
26.01.2026 17:36
26.01.2026 17:36 Відповісти
йди залижи жюльке
мені на неї пох
27.01.2026 05:57 Відповісти
Даже знаменитая авантюристка Сонька БЛЮВШТЕЙН не куролесила столько лет и с таким размахом, как Юля Капетельман...

В 1890 году с Сонькой Золотой Ручкой встретился https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2 Антон Чехов, оставивший описание каторжанки Софьи Блювштейн в книге «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0) Остров Сахалин»:

"Это была уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом.

Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у неё мышиное.

Глядя на неё, не верится, что ещё недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, которые устраивали ей дерзкие побеги..."
26.01.2026 17:00 Відповісти
Пусть на каштанах висят каштаны. Мы ведь пытаемся кем то стать. Она, глубоко порочная по сути, авантюрность, интриги, склоки, понты, лицемерие невероятное и тяга банально тырить явно на генном уровне. Ясно ведь ведь стало 20 лет назад. Просто выгнать из страны, и всё. Забыть. Это иногда сильно работает. Это позор народа такие.
26.01.2026 16:57
26.01.2026 16:57 Відповісти
Та ти, рускаязичнику, мрійник ще той. Ну помрій, помрій ... Може слина перестане текти від злоби.
26.01.2026 17:33
26.01.2026 17:33 Відповісти
И где это тебя шароварника характерника кацапским именем Всеволод наградили----а??? Уже вот даст Бог 73 пасочку жду по жизни, всяко и везде было, но имя то кацапское! А може ,Фарбованый лыс? Сознавайся хуторянский!
27.01.2026 22:19
27.01.2026 22:19 Відповісти
Як депутат - може виконувати обовязки!!!
Як підозрювана - все в силі....
26.01.2026 18:19 Відповісти
Читаю коменти.... аж смішно, чессне слово. Виборці, апологети зеленого лайна вимагають порвати бабу Жулю)) Вони "не бачать" тих, хто продав, розтаскав, пограбував, знищив Україну й українців?
Це шо, від безсилля що обісралися з вибором у 2019 р?

p.s. Давайте по чесноку. Хто, де, коли не купував голоси депутатських шльондр? Це мега стандартна процедура для нашого парламенту за усі 30+ років його існування.
26.01.2026 18:50 Відповісти
 
 