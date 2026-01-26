Апеляція ВАКС розглядає скаргу на запобіжний захід Тимошенко
Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на обраний їй запобіжний захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Адвокат Готін просив дозволити Тимошенко виїжджати за межі Київської області, оскільки вона має вести діяльність як нардепка. Адвокат зазначив, що детектив НАБУ раніше відмовив у дозволі на виїзд Тимошенко до Львова для робочої міжнародної поїздки.
Суд захист також закликав дослідити протокол НСРД, що було складено детективом НАБУ.
Тимошенко заявила, що ніякої події злочину в її діях не було.
Клопотання
Сторона обвинувачення просить призначити заставу 50 млн та обов'язок носіння електронного браслета.
Водночас захист просить скасувати ухвалу та застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Тимошенко вважає справу проти себе замовною та такою, що формувалася "під тиском вищого керівництва держави".
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави.
через 9 лет ничуть не удивлюсь вот такого репортажу:
" 24.01.2035 состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Тимошенко Ю.В."
Останні роки Юлька літала по Дубаям, а зараз благає дозволити мандрувати за межі області...
Як підозрювана - все в силі....
Це шо, від безсилля що обісралися з вибором у 2019 р?
p.s. Давайте по чесноку. Хто, де, коли не купував голоси депутатських шльондр? Це мега стандартна процедура для нашого парламенту за усі 30+ років його існування.