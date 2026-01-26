Тривалість розслідування справи Тимошенко залежатиме від експертиз, - голова САП Клименко

На розслідування справи лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко знадобиться менш ніж 5 місяців.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ця справа досить елементарна. Ми направили до суду велику кількість схожих епізодів надання чи отримання хабарів, тобто і детективи, і прокурори мають досвід у таких справах, і з нашої сторони затягувань не буде.

Все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо провести експертизи, які запланували. Ми завжди наголошуємо, що для конкретної категорії справ, підслідних НАБУ, потрібно створити незалежну експертну установу. Ми зафіксували велику кількість випадків, коли сторонні особи втручалися у процес проведення експертиз. Були випадки затягування, саботажу, зливу інформації і тиску на експертів", - пояснив він.

Голова САП нагадав, що схожа справа щодо народного депутата Одарченка слухалася у першій інстанції рік.

"А через три місяці ми пройшли другу інстанцію і вже мали рішення Апеляційної палати ВАКС. Все залежить від поведінки сторони захисту і як часто суд призначатиме судові засідання. Якщо все буде без затримок, то розгляд може відбутися і набагато швидше, бо це, повторюсь, не складна категорія справ", - додав Клименко.

Підозра Юлії Тимошенко

