723 10

Тривалість розслідування справи Тимошенко залежатиме від експертиз, - голова САП Клименко

Справа Тимошенко: що каже керівник САП Клименко?

На розслідування справи лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко знадобиться менш ніж 5 місяців.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Ця справа досить елементарна. Ми направили до суду велику кількість схожих епізодів надання чи отримання хабарів, тобто і детективи, і прокурори мають досвід у таких справах, і з нашої сторони затягувань не буде.

Все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо провести експертизи, які запланували. Ми завжди наголошуємо, що для конкретної категорії справ, підслідних НАБУ, потрібно створити незалежну експертну установу. Ми зафіксували велику кількість випадків, коли сторонні особи втручалися у процес проведення експертиз. Були випадки затягування, саботажу, зливу інформації і тиску на експертів", - пояснив він.

Голова САП нагадав, що схожа справа щодо народного депутата Одарченка слухалася у першій інстанції рік.

"А через три місяці ми пройшли другу інстанцію і вже мали рішення Апеляційної палати ВАКС. Все залежить від поведінки сторони захисту і як часто суд призначатиме судові засідання. Якщо все буде без затримок, то розгляд може відбутися і набагато швидше, бо це, повторюсь, не складна категорія справ", - додав Клименко.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
  • 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави.

Топ коментарі
Якщо експертизи підтвердять підробку аудіо,то кого притягнуть?
Та і за розмови хіба можна саджати у в'язницю: ніде не зафіксовано дачу - прийом грошей,якщо таке було?
26.01.2026 17:15
горбатого лепит - ее не взяли ни на факте передачи, ни на факте получения денег, а разговоры разговорами и останутся. если бы у нас, не дай бог, судили за разговоры, тут на сайте половина бы села за пожелания действующему президенту
горбатого лепит - ее не взяли ни на факте передачи, ни на факте получения денег, а разговоры разговорами и останутся. если бы у нас, не дай бог, судили за разговоры, тут на сайте половина бы села за пожелания действующему президенту
Там у зеленського ціла черга із злочинців з Урядового кварталу!!!
Гончарук, шмигаль, свириденко та аброхамія, їх уже і списками подають, оті організовані злочинні групи з оточення зеленського!!!
Ага. Зрозуміло - і пінкертони, і прокурви добре розбираються як даються і беруться хабарі.
26.01.2026 18:05
А від чого залежить тривалість справи наприклад колишнього воєнкома Одеси Борисова?
Цю справу вже не перший рік мусолять, і що? За що отримують скажену зряплату слідчі, прокурори, судді?
26.01.2026 17:28
Коли хтось при розгляді законопроекту про ОРДЛО кинув у нацгвардійців гранату під ВРУ, в СІЗО владуімущі посадили кілька свободівців, яких потім з-за абсурдності обвинувачень довелось випустити. Один з свободівців потім розповідав, що разом з ним в камері сидів громадянин, "дєло" на якого слєдаки, прокурви та суДДі тягнули 7 років.
26.01.2026 18:15
Тут недавно закрыли справку проти мусорів "за давністю", десять років пройшло. Тобто, сволота вчинила злочин, і ніякої відповідальності не понесла. А суддя (колишній начебто) Тандира, котрий перебуваючи п'яним за кермом, вбив нацгвардійця? Європейський суд зобов'язав державу виплатити цій мразі компенсацію, бо бачите, занадто довго йде слідство... а воно падлюка страждає...
26.01.2026 19:04
Показова історія з Гончаренко: насміхався з Тимошенко по факту підозри,а тепер самому йому хочуть підсунути "держ.зрада",а всім іншим в науку,щоби передчасно не раділи,бо слуги все одно "зроблять".
26.01.2026 17:39
А "єкспертизи" хто робити буде? Ті ж самі їбксперди, що були під Пшонкою та Свинохряком для "суду" Роді Соплі-Киреєва? Ну, тоді все буде ОК і для ЗЕ і для ПО
26.01.2026 18:02
Угу,пару днів назад тут про керівника НДЦ експертиз якогось А.Свінцицького,як він озолотився на цій посаді.
