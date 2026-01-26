Тривалість розслідування справи Тимошенко залежатиме від експертиз, - голова САП Клименко
На розслідування справи лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко знадобиться менш ніж 5 місяців.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив керівник САП Олександр Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ця справа досить елементарна. Ми направили до суду велику кількість схожих епізодів надання чи отримання хабарів, тобто і детективи, і прокурори мають досвід у таких справах, і з нашої сторони затягувань не буде.
Все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо провести експертизи, які запланували. Ми завжди наголошуємо, що для конкретної категорії справ, підслідних НАБУ, потрібно створити незалежну експертну установу. Ми зафіксували велику кількість випадків, коли сторонні особи втручалися у процес проведення експертиз. Були випадки затягування, саботажу, зливу інформації і тиску на експертів", - пояснив він.
Голова САП нагадав, що схожа справа щодо народного депутата Одарченка слухалася у першій інстанції рік.
"А через три місяці ми пройшли другу інстанцію і вже мали рішення Апеляційної палати ВАКС. Все залежить від поведінки сторони захисту і як часто суд призначатиме судові засідання. Якщо все буде без затримок, то розгляд може відбутися і набагато швидше, бо це, повторюсь, не складна категорія справ", - додав Клименко.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави.
Та і за розмови хіба можна саджати у в'язницю: ніде не зафіксовано дачу - прийом грошей,якщо таке було?
горбатого лепит - ее не взяли ни на факте передачи, ни на факте получения денег, а разговоры разговорами и останутся. если бы у нас, не дай бог, судили за разговоры, тут на сайте половина бы села за пожелания действующему президенту
Гончарук, шмигаль, свириденко та аброхамія, їх уже і списками подають, оті організовані злочинні групи з оточення зеленського!!!
Цю справу вже не перший рік мусолять, і що? За що отримують скажену зряплату слідчі, прокурори, судді?