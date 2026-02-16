Новини Міндічгейт Галущенка затримали на кордоні
9 012 98

Міндічгейт: Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Прізвища ексміністра НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про Германа Галущенка.

Галущенко підозра

Що встановило слідство?

Як зазначається, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного.

"З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця", - йдеться у повідомленні.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

НАБУ і САП викрили ексміністра Галущенка у справі

Злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Деталі

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Міндічгейт

НАБУ (5729) затримання (4310) Галущенко Герман (652)
Друзі преЗЕдента мають гарний апетит...
16.02.2026 08:23 Відповісти
Сотни миллионов украсть наличкой,потом спокойно переправить их в Швейцарию - рядом с фигурантами должны сидеть чинушки финмониторинга ии нацбанка,они не могут быть незамешаны в этих преступлениях
16.02.2026 08:24 Відповісти
16.02.2026 09:02 Відповісти
Нарешті знайшли негідника.Будуть це шоу крутити довго з нульовим результатом.
16.02.2026 08:16 Відповісти
А можлово знайшли цапа відбувайла, спеціально на кордоні затримали, да і хвамілія підходяща для врага народа, у нових реаліях (вибори-перевибори, я ваш вирок ітд ітп). "мудраму наріду" зайде стопудово.
16.02.2026 08:29 Відповісти
Маю підозру,що затримання це частина сценарію багатосерійного фільму.Памятаєте замах на Шифіра?
16.02.2026 08:43 Відповісти
Єдине уміння кварталу-дешеві постанови для віслюків
16.02.2026 08:45 Відповісти
та нєєєєєє-ееее при ньому ж й багаж був - $142 млн готівкою...
16.02.2026 09:23 Відповісти
Та ні ,ригогундосе ЗЄ дасть вказівку Головнокомандуючому , а той ще якийсь полк нацькує на НАБУ чи на кого там треба...
16.02.2026 09:07 Відповісти
Може навіть сам Білецький виведе бійців на Банкову з іграшками рожевими фламінгами захистити вялікава ЛІДОРА українського народу.
16.02.2026 09:11 Відповісти
це ти два тижні тому "народився" щоб ставити під сумнів якість роботи інституції, які Зе хотів розвалити?
16.02.2026 10:32 Відповісти
Зеленський, діями ним організованої злочинної групи осіб з Урядового кварталу, системно готує ВРАДІЇВКУ в масштабах України!!!
Кров і життя Українців, не водиця, за це відповідати зеленському з бандою годиться!!
Такі безкарні злочини вчинені ними під час МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ ****** ,що призвели до загибелі тисяч Українців, спонукають Українців до проведення Судів Лінча над цими злочинцями, які убивали Українців разом з московськими окупантами!!! Це кривавий злочин проти України з 2019 року!!
16.02.2026 10:59 Відповісти
Чому б цього шабесгоя Галущенка, який продався маланцям, не повісити в Києві на каштані, і не знімати, щоб висів довго і потенціальні корупціонери бачили і боялися йти по його шляху?
16.02.2026 16:03 Відповісти
Ще один (не зовсім потужний) менеджер отримав підозру
16.02.2026 08:21 Відповісти
16.02.2026 08:23 Відповісти
16.02.2026 08:30 Відповісти
16.02.2026 08:24 Відповісти
16.02.2026 08:24 Відповісти
16.02.2026 08:31 Відповісти
16.02.2026 09:25 Відповісти
16.02.2026 08:26 Відповісти
16.02.2026 10:07 Відповісти
16.02.2026 10:15 Відповісти
16.02.2026 08:29 Відповісти
16.02.2026 08:31 Відповісти
16.02.2026 08:34 Відповісти
Тоді нащо ця війна...
16.02.2026 08:54 Відповісти
Обворовывать Украины во время войны и жировать в Швейцарии , это ж каким надо быть конченным ублюдком …, и даже если б войны не было , я за расстрел коррупционеров .
16.02.2026 14:08 Відповісти
16.02.2026 16:49 Відповісти
16.02.2026 08:40 Відповісти
16.02.2026 08:34 Відповісти
16.02.2026 08:41 Відповісти
16.02.2026 09:06 Відповісти
16.02.2026 08:44 Відповісти
16.02.2026 08:51 Відповісти
16.02.2026 09:54 Відповісти
16.02.2026 09:39 Відповісти
16.02.2026 16:57 Відповісти
16.02.2026 19:30 Відповісти
16.02.2026 08:44 Відповісти
"НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи «Мідас» бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4084398-nabu-i-sap-napravili-dokumenti-dla-ogolosenna-u-rozsuk-interpolu-mindica-i-cukermana.html повідомив в інтерв'ю «Укрінформу» керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко."
16.02.2026 10:37 Відповісти
16.02.2026 11:58 Відповісти
«На сайті Інтерполу не обов'язково виставляти «червону картку». Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає», - поясни він."
16.02.2026 12:11 Відповісти
16.02.2026 12:13 Відповісти
16.02.2026 12:51 Відповісти
Рука сама тягнеться до цеглини...
16.02.2026 17:00 Відповісти
схема - вогонь

в пральню зайшло 112 лямів вийшло 10

з такою пральною дешевше податки сплатити

---------------------------------------------------------

де в схемі брались гроші ? вірно - "контрагенти" завищували ціни

так може відповідальних осіб енергоатому за жабри брати - там і склад злочину є ?

так же ж ні - малюють малюночки з кріптою яку ніколи не довести бо кріпта
Саме зараз хтось в Енергоатомі стаканами п'є корвалол. І я знаю, хто це
Та ніхто там нічого не п'є (окрім Камю з Джим Бімами); генпрокурори буратінки та суди портнова/татарова усіх прикриють! Ви ж прекрасно знаєте, шо усі "падлюки/нігадяї/сволочі" в Україні сидять виключно у НАБУ та САП.
16.02.2026 09:02 Відповісти
Так шо там та ДВУШКА на мацкву після цього в порівнянні...
Й ще є питання -
1.Він сам тягтиме лямку на цю нєхілу суму - чи таки закладе падєльнікав?
2.Яких там ще воїнів попросять похлопотати підписами за ********** під кришею НЕЛОХА
3. Й головне - отой наймогутнішній гнусавий ОСОБИСТО кришував , бо Єрмак то ж такое - ні конституційних обов"язків ні посадових
зобов"язань - просто АЛІ -баба, Алі -сексопартнер...
двушка, це може в тиждень, а може в сутки..
Ну, "двушка на мацкву" та $112 млн.--абсолютно різні статті ККУ. "Двушка", взагалі, піде по 111-й ст. По котрій піде "$112 млн." знає краще за мене шановний пан Холодний Яр, бо я можу помилитись.
Чи хоча одного з таких персонажів посадили???
Посадили.
В новые министерские кресла.
Или послали.
Послами в Европейские страны.
"Пастор нє умєл ходіть на лижах.." Подумал Штірліц.
Як все нагло відкрито й брутально
Усе так, як ми дозволяємо це робити.
Цікаво а скільки боневтіку зеленському переводять із кожної крадіжки? Це ж яким негідником треба бути щоб так красти і спокійно їсти і спати а в цей час найкращі Українці гинуть .
Скормлять Геру плебсу,під виглядом беспринципної боротьби з корупцією перед майбутніми виборами!Це ж не друзі міндічі та інші евреї з народу!
...мафія.
Що таке? У безперебійній роботі "ЗЕленого шлагбауму" стався системний збій?)
Двоходівочка від НАБУ:
1) спочатку через підозру у корупції звільнили головного вахтера на кордоні Дейнеку, через якого випустили Міндіча,
2) щоби тепер можна було на виїзді з України затримати Галущенка за підозрою за ч.2 ст.255 ККУ "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Втім, підозра за частиною другою статті 255 ККУ надає Галущенка шанс взагалі звільнитись від відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Довідково:

Стаття 255 Кримінального кодексу України (ККУ) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років (участь у злочинній організації) або від 7 до 12 років (створення/керівництво) з конфіскацією майна.
Також передбачено покарання за створення «злочинних спільнот» та злочинний вплив.
Основні положення ст. 255 ККУ:
Ч. 1. Створення злочинної організації: Об'єднання 3 і більше осіб для вчинення тяжких/особливо тяжких злочинів.
Ч. 2. Участь: Участь у такій організації.
Ч. 3. Використання службового становища: Збільшує строк до 8-13 років.
Ч. 4. Злочинна спільнота: Об'єднання двох або більше злочинних організацій (10-15 років позбавлення волі).
Звільнення від відповідальності: Особа (крім організатора) звільняється, якщо добровільно заявила про участь та сприяла розкриттю.
Йому якраз і інкримінують створення і керівництво злочинною організацією.
В якості організатора та керівника може бути не одна людина, а група_таваріщєй міндічей-цукерманів-галущенків-...
а предикат за ст.209 у чому саме та де підозра за предикат?
без предикату ніякої легалізації
Якщо справи фігурантів "Міндічгейту" (операції "Мідас") об'єднають, то предикат для Галущенка автоматично з'являється.
за умови доведення, що предмет злочину предикату є предметом легалізації
а з цим поки шо у слідства коломийки
Ні, там все гладенько: викачані "шлагбаумом" гроші легалізовувались радником Галущенка на прізвисько "Рокет" (Ігор Миронюк), який вже є фігурантом справи.

і шо, галущенко жодним боком до організації та участі у цих розкраданнях, у т.ч. його особситим помічником?
здійснював галущенко безпосереднє керівництво, факт
тоді де ж йому підозра за протиправне заволодіння цими коштами шляхом "шлагбауму"?...
мутно це все...
а так, просто легалізація, без зв'язку, а потім вийде пронін та заліпить, шо грощі галущенка жодним чином не прив'язані до грошей, якими протиправно заволоділи на "шлагбаумі" (викрадені гроші ж не підписані та не помічені)
Пронін не наважиться, бо, як вбачається, у НАБУ всі необхідні документи американського фінмонітору про зв'язок Миронюка/Рокета із швейцарськими рахунками вже є.
як є, то де підозра галущенку за предикат?
для чого ці всі танки з бубнами навколо?
Або Рокет ще не здав Галущенка, або покази першого проти другого слідство притримало для висунення нової підозри у потрібний момент.
до речі, то звіти не американського фінмону, а однієї з європейських країн
то так, незначне уточнення
Але Пронін свій "пайок" ще відробить: коли Галущенко буде виходити під заставу, фінмон "закриє очі" на походження коштів.
там може бути значно ширша "співпраця"
усі іноземні фінмони свої звіти надають до національного фінмону (згідно із статутом егмонтської групи), а от шо вже надасть національний фінмон до набу, то вже питання...
Hellis

1) понад 112 мільйонів $ лише з Енергоатома.

2) і це поки розкручено рахунки лише однієї людини з мафії друзів Зеленського.
І він не основна людина серед "Міндічей/Цукерманов".

3) В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Гундоса почвара зі своєю бандою грабувала країну, коли ми збирали від наших мізерних зарплат по 100 гривен на дрони. Мерзота має іти під трибунал.
зато недоведений поки що його подєльнік Портрет (злі йазики кажуть ніби то сАм Зєлєнскій Невгамовний ) бажає ще й другий термін свого прездобольства, бо шось йому не дуже хочеться тягти свою першу дорослу ходку..
Єдине завдання Галущенка відвести підозру зебілів від зеленського і єлдака. Ну не знали вони, не бачили.
А на коханку що, нічого не записав? Чи мадмуазель Грінчук сама собі досить накрала...
Мадмуазель? Та воно *****, зробила,все,що могла...невже не видно...
https://t.me/Omelyan_News/21378 Володимир Омелян:
Здатність антикорупційної інфраструктури не допустити виїзд фігуранта кримінального провадження за кордон, у випадку колишнього міністра Галущенка - ще один доказ того, що НАБУ і САП можуть, коли хочуть.
Навіть без попереднього оголошення підозри і в розшук, просто по 208 статті КПК, без ухвали суду.
А от чого в випадку Галущенка хочуть, а коли Міндіч, Шефір, Сенниченко, Шурма - то ні, треба буде серйозно розбиратися.
Як і в тому, чому Єрмак досі без підозр і не в СІЗО.
Допоки в державі не буде встановлено принцип невідворотності покарання для усіх порушників закону, не будуть ліквідовані стоп-листи і політичні справи за принципом: «друзям - все, ворогам - закон», в Україні ніколи не буде порядку, інвестицій і успішного майбутнього для усіх громадян.
А для слуг Зеленського - невтішні новини. Якщо ви не належите до когорти першого кола друзів, вас спишуть і посадять, щоб продемонструвати «спорадичну справедливість».
https://t.me/Omelyan_News/21383 Володимир Омелян:
Злочинна діяльність Шефіра розпочалася з першого дня перебування Зеленського на посаді президента України, про це покази в НАБУ може дати не один колишній міністр. Та й Сенниченко теж, в обмін на улюблену «мирову» від САП. Справжні причини замаху на Шефіра досі не розслідувані, це точно була не помста за реформи, бо реформ не було.
Якщо корупціонер Зеленського мінус 2/3 рівня накрав сотнями мільйонів доларів, то скільки доларових мільярдерів у першому колі друзів Зеленського? Та й сам президент - не «дурачок якийсь».
Чому Шефір і Єрмак досі без підозр і не у вʼязниці - НАБУ і САП чітко пояснити не годні…
Скільки за вкрадені десятки мільярдів доларів можна було виробити дронів і ракет, зберегти українських людей і земель - я навіть писати не буду.
Для цього кодла Україна лише ресурс, бо справжня столиця для них - Москва.
таке собі
1. ст.209 без предикату ні про шо
2. у ст.255 є ч.4, згідно якої учасник злочинної організації (крім організатор) може бути звільнений від відповідальності, якшо сприятиме розкриттю злочину та заявить про свою участь у цій організації. А цьому фунту організатора не впаяли - тіко керівник та співучасник
хз, шо то за манси такі від набу...
https://t.me/BerezaJuice/62693 Борислав Береза:
Чому Галущенко чотири місяці був без підозри і чому його затримали лише під час спроби виїзду? Це договірняк чи збіг обставин? Ексміністра зняли з поїзда на кордоні з Польщею, але процесуальні питання залишаються. Стаття 208, 60 годин на вручення підозри, дивні «збіги» та можливі договорняки. Чому раніше не обрали запобіжний захід? І хто покривав схему? І чи варто чекати схожого по відношенню до Єрмака?
********
https://t.me/BerezaJuice/62698 Борислав Береза:
Дуже коротке зауваження. Так, екс-міністр енергетики Галущенко був людиною Деркача. Зрадника і агента ФСБ Деркача. І про це всі знали. Але був він погоджений особисто Зеленським і Єрмаком. Без їх погодження він би нн став міністром і не були б реалізовані схеми. А ще це неможливо було б без Міндіча, який є друзякою Зеленского і його бізнес-партнером на 50% у "Квартал-95". Тож, Зеленського влаштовувала спайка Міндіча з Галущенком. А це вже ознаки ОЗУ. І про це важливо пам'ятати.
Ну, хай обличчя слідчого заблюрене (зрозуміло-спец.орган). Але нахєра рило галушкіна за квадратики ховати!? Його ж писок любий дубінський знає!!!
У Зеленского абсолютная власть, они будут грабить и за это им ничего не будет. И власть у него пожизненная ибо выборов нет, и будет, как путин и Лукашенко править сколько хочет. Зачем ему что то отдавать, если можно врать и продолжать править бесконечно и обогащаться с орг преступностью. Во власть они набирали за взятку, чтобы был компромат взаимный. Омерта называется. Все орг преступность. Народ и не заметит, как Зеленский будет у власти 20-30 лет, как путин и Лукашенко. Такое же жлобство во власти , которое не достойно власти.
Та вийде під заставу, спектакль це все.
А хто це поруч із ЗЄ?
То може вже зразу обидвом повідомити про підозру?
Щоб потім не шукати
А хто це поруч з Галущенком? Бува, не найчесніший і найпорядніший за усю історію?
Разговор Зеленского с Галущенко попал на «пленки Миндича»

Во время разговора Галущенко звонит Зеленский. "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", - цитирует слова Галущенко прокурор.
Судя по контексту их разговора, речь идет о том, что Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

Также в разговоре участвует работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Александр Цукерман, который иронизирует обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".

Миндич на эти слова отвечает, вероятно, имея в виду переписку с Зеленским: "А, да, прочитал смс-ку".

Галущенко уточняет, что именно Миндич написал президенту. Тот объясняет: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого участники разговора с иронией обсуждают содержание сообщения.

https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-zatelefonuvav-galushchenku-pislya-1762952491.html
Не вірю у добрі наміри.Зараз,мабудь,іде операція "ізоляція".Окремий фонд галущенка старанно ізолюється у рамках його сім'ї. Інакше не можна запобігти виходу на тіх,на кого не можна. Гіпотетично, цей фонд могли створити з скрисіних грошей, за рахунок невеликого струмочку під шлагбаумом. Якщо він таке зробив - це подарунок слідству. Можна забути про інші мільярди.Є-цап.
Уявляю, як обісрався "президент". Йому ж пообіцяли, що підозра Галущенку буде через днів п'ять після того, як той виїде з країни, а тут така несподіванка, вже й з поїзда зняли, вже й підозра. А як не крути, далі буде Єрмак, а від того, або й без нього хтось таки вкаже прямо на торчка, який стовідсотково і в темі, і в схемі. А як же тоді з американцями домовлятися про золотий парашут? Ті можуть, виходячи з обставин та враховуючи ще й покази Ваганяна, ціну виставити чималу, обідрати блазня до нитки. Пічалька. Треба дозу підвищувати, хоч би не пребрав, що тоді?
Виходячи із суми, Галущенко оператор. Львіна доля відходила Портрету української корупції (ПУК). Шефір разом з Міндічем смотрящі за рухом коштів для ПУКа. За Остапом Бендером - сімейка Альхенів.
