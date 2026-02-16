Міндічгейт: Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА
НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". На відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Прізвища ексміністра НАБУ не називає, втім відомо, що йдеться про Германа Галущенка.
Що встановило слідство?
Як зазначається, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного.
"З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця", - йдеться у повідомленні.
Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою
Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.
Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
Деталі
15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Обворовывать Украины во время войны и жировать в Швейцарии , это ж каким надо быть конченным ублюдком …, и даже если б войны не было , я за расстрел коррупционеров .
"НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи «Мідас» бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4084398-nabu-i-sap-napravili-dokumenti-dla-ogolosenna-u-rozsuk-interpolu-mindica-i-cukermana.html повідомив в інтерв'ю «Укрінформу» керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко."
«На сайті Інтерполу не обов'язково виставляти «червону картку». Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає», - поясни він."
в пральню зайшло 112 лямів вийшло 10
з такою пральною дешевше податки сплатити
де в схемі брались гроші ? вірно - "контрагенти" завищували ціни
так може відповідальних осіб енергоатому за жабри брати - там і склад злочину є ?
так же ж ні - малюють малюночки з кріптою яку ніколи не довести бо кріпта
Й ще є питання -
1.Він сам тягтиме лямку на цю нєхілу суму - чи таки закладе падєльнікав?
2.Яких там ще воїнів попросять похлопотати підписами за ********** під кришею НЕЛОХА
3. Й головне - отой наймогутнішній гнусавий ОСОБИСТО кришував , бо Єрмак то ж такое - ні конституційних обов"язків ні посадових
зобов"язань - просто АЛІ -баба, Алі -сексопартнер...
1) спочатку через підозру у корупції звільнили головного вахтера на кордоні Дейнеку, через якого випустили Міндіча,
2) щоби тепер можна було на виїзді з України затримати Галущенка за підозрою за ч.2 ст.255 ККУ "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Втім, підозра за частиною другою статті 255 ККУ надає Галущенка шанс взагалі звільнитись від відповідальності з нереабілітуючих підстав.
Довідково:
Стаття 255 Кримінального кодексу України (ККУ) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років (участь у злочинній організації) або від 7 до 12 років (створення/керівництво) з конфіскацією майна.
Також передбачено покарання за створення «злочинних спільнот» та злочинний вплив.
Основні положення ст. 255 ККУ:
Ч. 1. Створення злочинної організації: Об'єднання 3 і більше осіб для вчинення тяжких/особливо тяжких злочинів.
Ч. 2. Участь: Участь у такій організації.
Ч. 3. Використання службового становища: Збільшує строк до 8-13 років.
Ч. 4. Злочинна спільнота: Об'єднання двох або більше злочинних організацій (10-15 років позбавлення волі).
Звільнення від відповідальності: Особа (крім організатора) звільняється, якщо добровільно заявила про участь та сприяла розкриттю.
В якості організатора та керівника може бути не одна людина, а група_таваріщєй міндічей-цукерманів-галущенків-...
без предикату ніякої легалізації
а з цим поки шо у слідства коломийки
здійснював галущенко безпосереднє керівництво, факт
тоді де ж йому підозра за протиправне заволодіння цими коштами шляхом "шлагбауму"?...
мутно це все...
а так, просто легалізація, без зв'язку, а потім вийде пронін та заліпить, шо грощі галущенка жодним чином не прив'язані до грошей, якими протиправно заволоділи на "шлагбаумі" (викрадені гроші ж не підписані та не помічені)
для чого ці всі танки з бубнами навколо?
то так, незначне уточнення
усі іноземні фінмони свої звіти надають до національного фінмону (згідно із статутом егмонтської групи), а от шо вже надасть національний фінмон до набу, то вже питання...
1) понад 112 мільйонів $ лише з Енергоатома.
2) і це поки розкручено рахунки лише однієї людини з мафії друзів Зеленського.
І він не основна людина серед "Міндічей/Цукерманов".
3) В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Здатність антикорупційної інфраструктури не допустити виїзд фігуранта кримінального провадження за кордон, у випадку колишнього міністра Галущенка - ще один доказ того, що НАБУ і САП можуть, коли хочуть.
Навіть без попереднього оголошення підозри і в розшук, просто по 208 статті КПК, без ухвали суду.
А от чого в випадку Галущенка хочуть, а коли Міндіч, Шефір, Сенниченко, Шурма - то ні, треба буде серйозно розбиратися.
Як і в тому, чому Єрмак досі без підозр і не в СІЗО.
Допоки в державі не буде встановлено принцип невідворотності покарання для усіх порушників закону, не будуть ліквідовані стоп-листи і політичні справи за принципом: «друзям - все, ворогам - закон», в Україні ніколи не буде порядку, інвестицій і успішного майбутнього для усіх громадян.
А для слуг Зеленського - невтішні новини. Якщо ви не належите до когорти першого кола друзів, вас спишуть і посадять, щоб продемонструвати «спорадичну справедливість».
Злочинна діяльність Шефіра розпочалася з першого дня перебування Зеленського на посаді президента України, про це покази в НАБУ може дати не один колишній міністр. Та й Сенниченко теж, в обмін на улюблену «мирову» від САП. Справжні причини замаху на Шефіра досі не розслідувані, це точно була не помста за реформи, бо реформ не було.
Якщо корупціонер Зеленського мінус 2/3 рівня накрав сотнями мільйонів доларів, то скільки доларових мільярдерів у першому колі друзів Зеленського? Та й сам президент - не «дурачок якийсь».
Чому Шефір і Єрмак досі без підозр і не у вʼязниці - НАБУ і САП чітко пояснити не годні…
Скільки за вкрадені десятки мільярдів доларів можна було виробити дронів і ракет, зберегти українських людей і земель - я навіть писати не буду.
Для цього кодла Україна лише ресурс, бо справжня столиця для них - Москва.
1. ст.209 без предикату ні про шо
2. у ст.255 є ч.4, згідно якої учасник злочинної організації (крім організатор) може бути звільнений від відповідальності, якшо сприятиме розкриттю злочину та заявить про свою участь у цій організації. А цьому фунту організатора не впаяли - тіко керівник та співучасник
хз, шо то за манси такі від набу...
Чому Галущенко чотири місяці був без підозри і чому його затримали лише під час спроби виїзду? Це договірняк чи збіг обставин? Ексміністра зняли з поїзда на кордоні з Польщею, але процесуальні питання залишаються. Стаття 208, 60 годин на вручення підозри, дивні «збіги» та можливі договорняки. Чому раніше не обрали запобіжний захід? І хто покривав схему? І чи варто чекати схожого по відношенню до Єрмака?
https://t.me/BerezaJuice/62698 Борислав Береза:
Дуже коротке зауваження. Так, екс-міністр енергетики Галущенко був людиною Деркача. Зрадника і агента ФСБ Деркача. І про це всі знали. Але був він погоджений особисто Зеленським і Єрмаком. Без їх погодження він би нн став міністром і не були б реалізовані схеми. А ще це неможливо було б без Міндіча, який є друзякою Зеленского і його бізнес-партнером на 50% у "Квартал-95". Тож, Зеленського влаштовувала спайка Міндіча з Галущенком. А це вже ознаки ОЗУ. І про це важливо пам'ятати.
А хто це поруч із ЗЄ?
Щоб потім не шукати
Во время разговора Галущенко звонит Зеленский. "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", - цитирует слова Галущенко прокурор.
Судя по контексту их разговора, речь идет о том, что Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.
Также в разговоре участвует работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Александр Цукерман, который иронизирует обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".
Миндич на эти слова отвечает, вероятно, имея в виду переписку с Зеленским: "А, да, прочитал смс-ку".
Галущенко уточняет, что именно Миндич написал президенту. Тот объясняет: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого участники разговора с иронией обсуждают содержание сообщения.
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-zatelefonuvav-galushchenku-pislya-1762952491.html