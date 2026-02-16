Миндичгейт: Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". В отмывании средств и участии в преступной организации уличили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фамилии экс-министра НАБУ не называет, однако известно, что речь идет о Германе Галущенко.

Что установило следствие?

Как отмечается, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого.

"С целью сокрытия его участия на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника", - говорится в сообщении.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

Преступная организация получила более $112 млн наличными

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, с которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Детали

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Галущенко и Гринчук пришли на заседание ВСК ВР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после того, как доставят в Киев.

Смотрите также: Кошарна: Отец Галущенко — львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО

Миндичгейт

Читайте: НАБУ объяснило, почему подозреваемые в коррупции выходят из СИЗО под залог. ИНФОГРАФИКА