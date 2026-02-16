РУС
Миндичгейт: Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". В отмывании средств и участии в преступной организации уличили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Фамилии экс-министра НАБУ не называет, однако известно, что речь идет о Германе Галущенко.

Галущенко подозрение

Что установило следствие?

Как отмечается, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого.

"С целью сокрытия его участия на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника", - говорится в сообщении.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

НАБУ и САП разоблачили экс-министра Галущенко в деле

Преступная организация получила более $112 млн наличными

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, с которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

Детали

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после того, как доставят в Киев.

Миндичгейт

НАБУ (788) задержание (116) Галущенко Герман (78)
+31
Друзі преЗЕдента мають гарний апетит...
16.02.2026 08:23 Ответить
+24
Сотни миллионов украсть наличкой,потом спокойно переправить их в Швейцарию - рядом с фигурантами должны сидеть чинушки финмониторинга ии нацбанка,они не могут быть незамешаны в этих преступлениях
16.02.2026 08:24 Ответить
+24
16.02.2026 09:02 Ответить
Нарешті знайшли негідника.Будуть це шоу крутити довго з нульовим результатом.
16.02.2026 08:16 Ответить
А можлово знайшли цапа відбувайла, спеціально на кордоні затримали, да і хвамілія підходяща для врага народа, у нових реаліях (вибори-перевибори, я ваш вирок ітд ітп). "мудраму наріду" зайде стопудово.
16.02.2026 08:29 Ответить
Маю підозру,що затримання це частина сценарію багатосерійного фільму.Памятаєте замах на Шифіра?
16.02.2026 08:43 Ответить
Єдине уміння кварталу-дешеві постанови для віслюків
16.02.2026 08:45 Ответить
та нєєєєєє-ееее при ньому ж й багаж був - $142 млн готівкою...
16.02.2026 09:23 Ответить
Та ні ,ригогундосе ЗЄ дасть вказівку Головнокомандуючому , а той ще якийсь полк нацькує на НАБУ чи на кого там треба...
показать весь комментарий
16.02.2026 09:07 Ответить
Може навіть сам Білецький виведе бійців на Банкову з іграшками рожевими фламінгами захистити вялікава ЛІДОРА українського народу.
16.02.2026 09:11 Ответить
це ти два тижні тому "народився" щоб ставити під сумнів якість роботи інституції, які Зе хотів розвалити?
16.02.2026 10:32 Ответить
Зеленський, діями ним організованої злочинної групи осіб з Урядового кварталу, системно готує ВРАДІЇВКУ в масштабах України!!!
Кров і життя Українців, не водиця, за це відповідати зеленському з бандою годиться!!
Такі безкарні злочини вчинені ними під час МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ ****** ,що призвели до загибелі тисяч Українців, спонукають Українців до проведення Судів Лінча над цими злочинцями, які убивали Українців разом з московськими окупантами!!! Це кривавий злочин проти України з 2019 року!!
16.02.2026 10:59 Ответить
Ще один (не зовсім потужний) менеджер отримав підозру
16.02.2026 08:21 Ответить
Друзі преЗЕдента мають гарний апетит...
16.02.2026 08:23 Ответить
А прівідітє мне сюда пєрвую жертву
16.02.2026 08:30 Ответить
Все що було нажіто нєпасільною працею ≪бідного електрика≫
16.02.2026 08:24 Ответить
Сотни миллионов украсть наличкой,потом спокойно переправить их в Швейцарию - рядом с фигурантами должны сидеть чинушки финмониторинга ии нацбанка,они не могут быть незамешаны в этих преступлениях
16.02.2026 08:24 Ответить
О, це вже занадто, виновен назначений є ! Досить !
16.02.2026 08:31 Ответить
И Энергоатома, обязательно, они были в начале этой цепочки воровства
16.02.2026 09:25 Ответить
Він ж не один діяв, там ще був співучасник Алібаба. Ще якийсь Портрет згадується
16.02.2026 08:26 Ответить
Данія повинна очолити слідчі дії або найняти детективів і в нас в Україні за гроші є специ які і голку знайдуть і хто її заховав.
16.02.2026 10:07 Ответить
алібабу портрет ..звільнив.. з посади . а на дачі в конче-заспі на вихідних у них стрєлка . милуються . розробляють нові схеми . ділять ..общак.. і малюють портрету рейтинги з потолка а ванька баканов ..друг дєтства.. портрета сидить на шухері поки ті істоти бабло від ЄС ділять
16.02.2026 10:15 Ответить
Так спочатку ж тре довести предикатний злочин, у результаті якого набуті ці 112 лямів.
16.02.2026 08:29 Ответить
Вчіться в КНР-тижденгь та розстріл зрадників
16.02.2026 08:31 Ответить
йоська джугашвілі, також так само робив
16.02.2026 08:34 Ответить
Ти точно хочеш, як у КНР та КНДР?

Тоді нащо ця війна...
16.02.2026 08:54 Ответить
Таким как он, только расстрел !
Обворовывать Украины во время войны и жировать в Швейцарии , это ж каким надо быть конченным ублюдком …, и даже если б войны не было , я за расстрел коррупционеров .
16.02.2026 14:08 Ответить
сумно сумно аж за край
16.02.2026 08:40 Ответить
Присудять 30 тис. гривень штрафу і заборону відкривати хвіртку своїм ключем.
16.02.2026 08:34 Ответить
Ось це міністр енергетики воюючої країни ,ворог якої знищує енергетику ,ну а це бидло вкрало 112 мійонів доларів і це лише те що відомо . Всі ці потужні менеджери друзі президента і він ще хоче на другий термін ?
16.02.2026 08:41 Ответить
Мідараси, сер
16.02.2026 09:06 Ответить
не зрозуміло одне - нафіга ***** хоче клоуна поміняти, тупий клоун все зробив щоб ***** захопив частину України
16.02.2026 08:44 Ответить
та невже ? прям не вірю що тут прозвучало таке запитання
16.02.2026 08:51 Ответить
начнем з того що Байден 2 рази виступав щоб ми готовились, а клоун ****** щоб готовились ... до шашликів, потім його же люди в СБУ здали і здавали фортифікації і багато людей опинилось в окупації і були закатовані...
16.02.2026 09:54 Ответить
Нікого ***** міняти не збирається. ***** потрібен передвиборчий/виборчий срач в Україні, який, за традицією, влаштують українчики, і тоді його задача (захопити усю Україну), значно спроститься. Або накрайняк (якщо перше не вдасться) закричати про значні порушення на виборах (а так воно і буде) та здійняти міжнародний срач щодо легітимності новообраної української влади.
16.02.2026 09:39 Ответить
Коли Міндіча оголосять у міжнародний розшук?
16.02.2026 08:44 Ответить
Оголосили. Але щури вже втекли в свою схованку.
"НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи «Мідас» бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4084398-nabu-i-sap-napravili-dokumenti-dla-ogolosenna-u-rozsuk-interpolu-mindica-i-cukermana.html повідомив в інтерв'ю «Укрінформу» керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко."
16.02.2026 10:37 Ответить
Зі слів Клименка документи направили. Це вірно. Але Інтерпол поки в розшук його не оголосив. Якось підозріло довго це все тягнеться.
16.02.2026 11:58 Ответить
"На запитання, чи виставили на них уже «червону картку», очільник САП зазначив, що ця інформація поки не надходила.
«На сайті Інтерполу не обов'язково виставляти «червону картку». Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає», - поясни він."
16.02.2026 12:11 Ответить
Мені от цікаво: скільки буде тривати той прихований період...
16.02.2026 12:13 Ответить
Не знаю ...
16.02.2026 12:51 Ответить
схема - вогонь

в пральню зайшло 112 лямів вийшло 10

з такою пральною дешевше податки сплатити

---------------------------------------------------------

де в схемі брались гроші ? вірно - "контрагенти" завищували ціни

так може відповідальних осіб енергоатому за жабри брати - там і склад злочину є ?

так же ж ні - малюють малюночки з кріптою яку ніколи не довести бо кріпта
16.02.2026 08:49 Ответить
Саме зараз хтось в Енергоатомі стаканами п'є корвалол. І я знаю, хто це
16.02.2026 09:34 Ответить
16.02.2026 09:02 Ответить
Так шо там та ДВУШКА на мацкву після цього в порівнянні...
Й ще є питання -
1.Він сам тягтиме лямку на цю нєхілу суму - чи таки закладе падєльнікав?
2.Яких там ще воїнів попросять похлопотати підписами за ********** під кришею НЕЛОХА
3. Й головне - отой наймогутнішній гнусавий ОСОБИСТО кришував , бо Єрмак то ж такое - ні конституційних обов"язків ні посадових
зобов"язань - просто АЛІ -баба, Алі -сексопартнер...
16.02.2026 09:04 Ответить
двушка, це може в тиждень, а може в сутки..
16.02.2026 09:24 Ответить
Чи хоча одного з таких персонажів посадили???
16.02.2026 09:08 Ответить
Посадили.
В новые министерские кресла.
Или послали.
Послами в Европейские страны.
16.02.2026 09:20 Ответить
"Пастор нє умєл ходіть на лижах.." Подумал Штірліц.
16.02.2026 09:21 Ответить
👍😁
16.02.2026 09:30 Ответить
Як все нагло відкрито й брутально
16.02.2026 09:38 Ответить
Цікаво а скільки боневтіку зеленському переводять із кожної крадіжки? Це ж яким негідником треба бути щоб так красти і спокійно їсти і спати а в цей час найкращі Українці гинуть .
16.02.2026 09:40 Ответить
Скормлять Геру плебсу,під виглядом беспринципної боротьби з корупцією перед майбутніми виборами!Це ж не друзі міндічі та інші евреї з народу!
16.02.2026 10:05 Ответить
...мафія.
16.02.2026 10:14 Ответить
Що таке? У безперебійній роботі "ЗЕленого шлагбауму" стався системний збій?)
16.02.2026 10:32 Ответить
16.02.2026 10:36 Ответить
Двоходівочка від НАБУ:
1) спочатку через підозру у корупції звільнили головного вахтера на кордоні Дейнеку, через якого випустили Міндіча,
2) щоби тепер можна було на виїзді з України затримати Галущенка за підозрою за ч.2 ст.255 ККУ "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Втім, підозра за частиною другою статті 255 ККУ надає Галущенка шанс взагалі звільнитись від відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Довідково:

Стаття 255 Кримінального кодексу України (ККУ) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років (участь у злочинній організації) або від 7 до 12 років (створення/керівництво) з конфіскацією майна.
Також передбачено покарання за створення «злочинних спільнот» та злочинний вплив.
Основні положення ст. 255 ККУ:
Ч. 1. Створення злочинної організації: Об'єднання 3 і більше осіб для вчинення тяжких/особливо тяжких злочинів.
Ч. 2. Участь: Участь у такій організації.
Ч. 3. Використання службового становища: Збільшує строк до 8-13 років.
Ч. 4. Злочинна спільнота: Об'єднання двох або більше злочинних організацій (10-15 років позбавлення волі).
Звільнення від відповідальності: Особа (крім організатора) звільняється, якщо добровільно заявила про участь та сприяла розкриттю.
16.02.2026 10:38 Ответить
Йому якраз і інкримінують створення і керівництво злочинною організацією.
В якості організатора та керівника може бути не одна людина, а група_таваріщєй міндічей-цукерманів-галущенків-...
16.02.2026 10:47 Ответить
а предикат за ст.209 у чому саме та де підозра за предикат?
без предикату ніякої легалізації
16.02.2026 12:14 Ответить
Якщо справи фігурантів "Міндічгейту" (операції "Мідас") об'єднають, то предикат для Галущенка автоматично з'являється.
16.02.2026 12:29 Ответить
за умови доведення, що предмет злочину предикату є предметом легалізації
а з цим поки шо у слідства коломийки
16.02.2026 12:35 Ответить
Ні, там все гладенько: викачані "шлагбаумом" гроші легалізовувались радником Галущенка на прізвисько "Рокет" (Ігор Миронюк), який вже є фігурантом справи.

16.02.2026 12:53 Ответить
і шо, галущенко жодним боком до організації та участі у цих розкраданнях, у т.ч. його особситим помічником?
здійснював галущенко безпосереднє керівництво, факт
тоді де ж йому підозра за протиправне заволодіння цими коштами шляхом "шлагбауму"?...
мутно це все...
а так, просто легалізація, без зв'язку, а потім вийде пронін та заліпить, шо грощі галущенка жодним чином не прив'язані до грошей, якими протиправно заволоділи на "шлагбаумі" (викрадені гроші ж не підписані та не помічені)
16.02.2026 13:48 Ответить
Пронін не наважиться, бо, як вбачається, у НАБУ всі необхідні документи американського фінмонітору про зв'язок Миронюка/Рокета із швейцарськими рахунками вже є.
16.02.2026 13:56 Ответить
як є, то де підозра галущенку за предикат?
для чого ці всі танки з бубнами навколо?
16.02.2026 13:58 Ответить
Або Рокет ще не здав Галущенка, або покази першого проти другого слідство притримало для висунення нової підозри у потрібний момент.
16.02.2026 14:09 Ответить
до речі, то звіти не американського фінмону, а однієї з європейських країн
то так, незначне уточнення
16.02.2026 13:59 Ответить
Але Пронін свій "пайок" ще відробить: коли Галущенко буде виходити під заставу, фінмон "закриє очі" на походження коштів.
16.02.2026 14:22 Ответить
там може бути значно ширша "співпраця"
усі іноземні фінмони свої звіти надають до національного фінмону (згідно із статутом егмонтської групи), а от шо вже надасть національний фінмон до набу, то вже питання...
16.02.2026 14:39 Ответить
Hellis

1) понад 112 мільйонів $ лише з Енергоатома.

2) і це поки розкручено рахунки лише однієї людини з мафії друзів Зеленського.
І він не основна людина серед "Міндічей/Цукерманов".

3) В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
16.02.2026 10:43 Ответить
Гундоса почвара зі своєю бандою грабувала країну, коли ми збирали від наших мізерних зарплат по 100 гривен на дрони. Мерзота має іти під трибунал.
16.02.2026 10:57 Ответить
зато недоведений поки що його подєльнік Портрет (злі йазики кажуть ніби то сАм Зєлєнскій Невгамовний ) бажає ще й другий термін свого прездобольства, бо шось йому не дуже хочеться тягти свою першу дорослу ходку..
16.02.2026 11:02 Ответить
Єдине завдання Галущенка відвести підозру зебілів від зеленського і єлдака. Ну не знали вони, не бачили.
16.02.2026 11:06 Ответить
А на коханку що, нічого не записав? Чи мадмуазель Грінчук сама собі досить накрала...
16.02.2026 11:13 Ответить
Мадмуазель? Та воно *****, зробила,все,що могла...невже не видно...
16.02.2026 11:48 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/21378 Володимир Омелян:
Здатність антикорупційної інфраструктури не допустити виїзд фігуранта кримінального провадження за кордон, у випадку колишнього міністра Галущенка - ще один доказ того, що НАБУ і САП можуть, коли хочуть.
Навіть без попереднього оголошення підозри і в розшук, просто по 208 статті КПК, без ухвали суду.
А от чого в випадку Галущенка хочуть, а коли Міндіч, Шефір, Сенниченко, Шурма - то ні, треба буде серйозно розбиратися.
Як і в тому, чому Єрмак досі без підозр і не в СІЗО.
Допоки в державі не буде встановлено принцип невідворотності покарання для усіх порушників закону, не будуть ліквідовані стоп-листи і політичні справи за принципом: «друзям - все, ворогам - закон», в Україні ніколи не буде порядку, інвестицій і успішного майбутнього для усіх громадян.
А для слуг Зеленського - невтішні новини. Якщо ви не належите до когорти першого кола друзів, вас спишуть і посадять, щоб продемонструвати «спорадичну справедливість».
16.02.2026 12:07 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/21383 Володимир Омелян:
Злочинна діяльність Шефіра розпочалася з першого дня перебування Зеленського на посаді президента України, про це покази в НАБУ може дати не один колишній міністр. Та й Сенниченко теж, в обмін на улюблену «мирову» від САП. Справжні причини замаху на Шефіра досі не розслідувані, це точно була не помста за реформи, бо реформ не було.
Якщо корупціонер Зеленського мінус 2/3 рівня накрав сотнями мільйонів доларів, то скільки доларових мільярдерів у першому колі друзів Зеленського? Та й сам президент - не «дурачок якийсь».
Чому Шефір і Єрмак досі без підозр і не у вʼязниці - НАБУ і САП чітко пояснити не годні…
Скільки за вкрадені десятки мільярдів доларів можна було виробити дронів і ракет, зберегти українських людей і земель - я навіть писати не буду.
Для цього кодла Україна лише ресурс, бо справжня столиця для них - Москва.
16.02.2026 12:09 Ответить
таке собі
1. ст.209 без предикату ні про шо
2. у ст.255 є ч.4, згідно якої учасник злочинної організації (крім організатор) може бути звільнений від відповідальності, якшо сприятиме розкриттю злочину та заявить про свою участь у цій організації. А цьому фунту організатора не впаяли - тіко керівник та співучасник
хз, шо то за манси такі від набу...
16.02.2026 12:17 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62693 Борислав Береза:
Чому Галущенко чотири місяці був без підозри і чому його затримали лише під час спроби виїзду? Це договірняк чи збіг обставин? Ексміністра зняли з поїзда на кордоні з Польщею, але процесуальні питання залишаються. Стаття 208, 60 годин на вручення підозри, дивні «збіги» та можливі договорняки. Чому раніше не обрали запобіжний захід? І хто покривав схему? І чи варто чекати схожого по відношенню до Єрмака?
********
https://t.me/BerezaJuice/62698 Борислав Береза:
Дуже коротке зауваження. Так, екс-міністр енергетики Галущенко був людиною Деркача. Зрадника і агента ФСБ Деркача. І про це всі знали. Але був він погоджений особисто Зеленським і Єрмаком. Без їх погодження він би нн став міністром і не були б реалізовані схеми. А ще це неможливо було б без Міндіча, який є друзякою Зеленского і його бізнес-партнером на 50% у "Квартал-95". Тож, Зеленського влаштовувала спайка Міндіча з Галущенком. А це вже ознаки ОЗУ. І про це важливо пам'ятати.
16.02.2026 12:24 Ответить
Ну, хай обличчя слідчого заблюрене (зрозуміло-спец.орган). Але нахєра рило галушкіна за квадратики ховати!? Його ж писок любий дубінський знає!!!
16.02.2026 12:43 Ответить
У Зеленского абсолютная власть, они будут грабить и за это им ничего не будет. И власть у него пожизненная ибо выборов нет, и будет, как путин и Лукашенко править сколько хочет. Зачем ему что то отдавать, если можно врать и продолжать править бесконечно и обогащаться с орг преступностью. Во власть они набирали за взятку, чтобы был компромат взаимный. Омерта называется. Все орг преступность. Народ и не заметит, как Зеленский будет у власти 20-30 лет, как путин и Лукашенко. Такое же жлобство во власти , которое не достойно власти.
16.02.2026 12:50 Ответить
Та вийде під заставу, спектакль це все.
16.02.2026 13:15 Ответить

А хто це поруч із ЗЄ?
16.02.2026 15:50 Ответить
То може вже зразу обидвом повідомити про підозру?
Щоб потім не шукати
16.02.2026 16:00 Ответить
Разговор Зеленского с Галущенко попал на «пленки Миндича»

Во время разговора Галущенко звонит Зеленский. "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", - цитирует слова Галущенко прокурор.
Судя по контексту их разговора, речь идет о том, что Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.

Также в разговоре участвует работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Александр Цукерман, который иронизирует обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".

Миндич на эти слова отвечает, вероятно, имея в виду переписку с Зеленским: "А, да, прочитал смс-ку".

Галущенко уточняет, что именно Миндич написал президенту. Тот объясняет: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого участники разговора с иронией обсуждают содержание сообщения.

https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-zatelefonuvav-galushchenku-pislya-1762952491.html
16.02.2026 15:58 Ответить
 
 