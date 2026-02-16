Миндичгейт: Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА
НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". В отмывании средств и участии в преступной организации уличили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Фамилии экс-министра НАБУ не называет, однако известно, что речь идет о Германе Галущенко.
Что установило следствие?
Как отмечается, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".
Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого.
"С целью сокрытия его участия на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника", - говорится в сообщении.
Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
Преступная организация получила более $112 млн наличными
Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, с которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.
Детали
15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после того, как доставят в Киев.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Кров і життя Українців, не водиця, за це відповідати зеленському з бандою годиться!!
Такі безкарні злочини вчинені ними під час МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ ****** ,що призвели до загибелі тисяч Українців, спонукають Українців до проведення Судів Лінча над цими злочинцями, які убивали Українців разом з московськими окупантами!!! Це кривавий злочин проти України з 2019 року!!
Тоді нащо ця війна...
Обворовывать Украины во время войны и жировать в Швейцарии , это ж каким надо быть конченным ублюдком …, и даже если б войны не было , я за расстрел коррупционеров .
"НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи «Мідас» бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Про це https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4084398-nabu-i-sap-napravili-dokumenti-dla-ogolosenna-u-rozsuk-interpolu-mindica-i-cukermana.html повідомив в інтерв'ю «Укрінформу» керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко."
«На сайті Інтерполу не обов'язково виставляти «червону картку». Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає», - поясни він."
в пральню зайшло 112 лямів вийшло 10
з такою пральною дешевше податки сплатити
---------------------------------------------------------
де в схемі брались гроші ? вірно - "контрагенти" завищували ціни
так може відповідальних осіб енергоатому за жабри брати - там і склад злочину є ?
так же ж ні - малюють малюночки з кріптою яку ніколи не довести бо кріпта
Й ще є питання -
1.Він сам тягтиме лямку на цю нєхілу суму - чи таки закладе падєльнікав?
2.Яких там ще воїнів попросять похлопотати підписами за ********** під кришею НЕЛОХА
3. Й головне - отой наймогутнішній гнусавий ОСОБИСТО кришував , бо Єрмак то ж такое - ні конституційних обов"язків ні посадових
зобов"язань - просто АЛІ -баба, Алі -сексопартнер...
В новые министерские кресла.
Или послали.
Послами в Европейские страны.
1) спочатку через підозру у корупції звільнили головного вахтера на кордоні Дейнеку, через якого випустили Міндіча,
2) щоби тепер можна було на виїзді з України затримати Галущенка за підозрою за ч.2 ст.255 ККУ "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Втім, підозра за частиною другою статті 255 ККУ надає Галущенка шанс взагалі звільнитись від відповідальності з нереабілітуючих підстав.
Довідково:
Стаття 255 Кримінального кодексу України (ККУ) передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років (участь у злочинній організації) або від 7 до 12 років (створення/керівництво) з конфіскацією майна.
Також передбачено покарання за створення «злочинних спільнот» та злочинний вплив.
Основні положення ст. 255 ККУ:
Ч. 1. Створення злочинної організації: Об'єднання 3 і більше осіб для вчинення тяжких/особливо тяжких злочинів.
Ч. 2. Участь: Участь у такій організації.
Ч. 3. Використання службового становища: Збільшує строк до 8-13 років.
Ч. 4. Злочинна спільнота: Об'єднання двох або більше злочинних організацій (10-15 років позбавлення волі).
Звільнення від відповідальності: Особа (крім організатора) звільняється, якщо добровільно заявила про участь та сприяла розкриттю.
В якості організатора та керівника може бути не одна людина, а група_таваріщєй міндічей-цукерманів-галущенків-...
без предикату ніякої легалізації
а з цим поки шо у слідства коломийки
здійснював галущенко безпосереднє керівництво, факт
тоді де ж йому підозра за протиправне заволодіння цими коштами шляхом "шлагбауму"?...
мутно це все...
а так, просто легалізація, без зв'язку, а потім вийде пронін та заліпить, шо грощі галущенка жодним чином не прив'язані до грошей, якими протиправно заволоділи на "шлагбаумі" (викрадені гроші ж не підписані та не помічені)
для чого ці всі танки з бубнами навколо?
то так, незначне уточнення
усі іноземні фінмони свої звіти надають до національного фінмону (згідно із статутом егмонтської групи), а от шо вже надасть національний фінмон до набу, то вже питання...
1) понад 112 мільйонів $ лише з Енергоатома.
2) і це поки розкручено рахунки лише однієї людини з мафії друзів Зеленського.
І він не основна людина серед "Міндічей/Цукерманов".
3) В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.
Здатність антикорупційної інфраструктури не допустити виїзд фігуранта кримінального провадження за кордон, у випадку колишнього міністра Галущенка - ще один доказ того, що НАБУ і САП можуть, коли хочуть.
Навіть без попереднього оголошення підозри і в розшук, просто по 208 статті КПК, без ухвали суду.
А от чого в випадку Галущенка хочуть, а коли Міндіч, Шефір, Сенниченко, Шурма - то ні, треба буде серйозно розбиратися.
Як і в тому, чому Єрмак досі без підозр і не в СІЗО.
Допоки в державі не буде встановлено принцип невідворотності покарання для усіх порушників закону, не будуть ліквідовані стоп-листи і політичні справи за принципом: «друзям - все, ворогам - закон», в Україні ніколи не буде порядку, інвестицій і успішного майбутнього для усіх громадян.
А для слуг Зеленського - невтішні новини. Якщо ви не належите до когорти першого кола друзів, вас спишуть і посадять, щоб продемонструвати «спорадичну справедливість».
Злочинна діяльність Шефіра розпочалася з першого дня перебування Зеленського на посаді президента України, про це покази в НАБУ може дати не один колишній міністр. Та й Сенниченко теж, в обмін на улюблену «мирову» від САП. Справжні причини замаху на Шефіра досі не розслідувані, це точно була не помста за реформи, бо реформ не було.
Якщо корупціонер Зеленського мінус 2/3 рівня накрав сотнями мільйонів доларів, то скільки доларових мільярдерів у першому колі друзів Зеленського? Та й сам президент - не «дурачок якийсь».
Чому Шефір і Єрмак досі без підозр і не у вʼязниці - НАБУ і САП чітко пояснити не годні…
Скільки за вкрадені десятки мільярдів доларів можна було виробити дронів і ракет, зберегти українських людей і земель - я навіть писати не буду.
Для цього кодла Україна лише ресурс, бо справжня столиця для них - Москва.
1. ст.209 без предикату ні про шо
2. у ст.255 є ч.4, згідно якої учасник злочинної організації (крім організатор) може бути звільнений від відповідальності, якшо сприятиме розкриттю злочину та заявить про свою участь у цій організації. А цьому фунту організатора не впаяли - тіко керівник та співучасник
хз, шо то за манси такі від набу...
Чому Галущенко чотири місяці був без підозри і чому його затримали лише під час спроби виїзду? Це договірняк чи збіг обставин? Ексміністра зняли з поїзда на кордоні з Польщею, але процесуальні питання залишаються. Стаття 208, 60 годин на вручення підозри, дивні «збіги» та можливі договорняки. Чому раніше не обрали запобіжний захід? І хто покривав схему? І чи варто чекати схожого по відношенню до Єрмака?
********
https://t.me/BerezaJuice/62698 Борислав Береза:
Дуже коротке зауваження. Так, екс-міністр енергетики Галущенко був людиною Деркача. Зрадника і агента ФСБ Деркача. І про це всі знали. Але був він погоджений особисто Зеленським і Єрмаком. Без їх погодження він би нн став міністром і не були б реалізовані схеми. А ще це неможливо було б без Міндіча, який є друзякою Зеленского і його бізнес-партнером на 50% у "Квартал-95". Тож, Зеленського влаштовувала спайка Міндіча з Галущенком. А це вже ознаки ОЗУ. І про це важливо пам'ятати.
А хто це поруч із ЗЄ?
Щоб потім не шукати
Во время разговора Галущенко звонит Зеленский. "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...", - цитирует слова Галущенко прокурор.
Судя по контексту их разговора, речь идет о том, что Зеленский позвонил Галущенко после того, как Миндич написал сообщение президенту.
Также в разговоре участвует работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Александр Цукерман, который иронизирует обращаясь к Галущенко: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".
Миндич на эти слова отвечает, вероятно, имея в виду переписку с Зеленским: "А, да, прочитал смс-ку".
Галущенко уточняет, что именно Миндич написал президенту. Тот объясняет: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого участники разговора с иронией обсуждают содержание сообщения.
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-zatelefonuvav-galushchenku-pislya-1762952491.html