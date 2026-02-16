Фонд, через який Галущенко відмивав кошти, було створено ще у 2021 році, - Железняк

Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні $112 млн, робив це через фонд, створений у 2021 році.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Фонд, через який мив Герман гроші, був створений у лютому 2021. Хронологічно: до кінця квітня 2021 Герман був ще навіть не Міністром енергетики, а віце-президент "Енергоатому".

А за енергетику тоді у владі відповідав не Міндіч, а Шефір. Який і притягнув потім Галущенко на посаду Міністра енергетики. Ну а далі там вже зʼявився Шурма, Єрмак поступово перерозподіляв вплив від Шефіра до Міндіча, ну і далі ви вже знаєте", - зазначив парламентар.

Железняк додав, що Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн

Міндічгейт

