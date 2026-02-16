Новини Міндічгейт Галущенка затримали на кордоні
40 988 11

Фонд, через який Галущенко відмивав кошти, було створено ще у 2021 році, - Железняк

Підозра Галущенку у відмиванні коштів: подробиці

Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні $112 млн, робив це через фонд, створений у 2021 році.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Фонд, через який мив Герман гроші, був створений у лютому 2021. Хронологічно: до кінця квітня 2021 Герман був ще навіть не Міністром енергетики, а віце-президент "Енергоатому".

А за енергетику тоді у владі відповідав не Міндіч, а Шефір. Який і притягнув потім Галущенко на посаду Міністра енергетики. Ну а далі там вже зʼявився Шурма, Єрмак поступово перерозподіляв вплив від Шефіра до Міндіча, ну і далі ви вже знаєте", - зазначив парламентар.

Железняк додав, що Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн

Галущенко Герман Железняк Ярослав
з квітня 19-го суцільний зелений гейт...
16.02.2026 11:15 Відповісти
До міндічгейту, ще був не один умеровгейт та КОВІДгейт-19, з гончаруком і даниловим та венедіктовою!!
16.02.2026 11:09 Відповісти
Гасло преЗедента і його команди банди:
"Покидьки всієї країни, єднайтеся !"
16.02.2026 11:15 Відповісти
Розкрадання почали планувати ще перед виборами Кловуна, коли квартал95 зрозумів що може виграти у Порошенка, надуривши вумний нарід.
Майбутні хазяї вже тоді видивлялись що і де можна "експропріювати", вигадували різні схеми. Одна з них - Велике розкрадання президента України Зеленського Володимира.
І ніхто не хоче розслідувати скільки грошей вкрав квартал95 в той час.
16.02.2026 11:22 Відповісти
невже клятий Парашенка
16.02.2026 11:23 Відповісти
Із 5-6 ехвективних манагерів Зеленського залишився тільки один Татаров, решта в бігах. А відповідати за всіх доведеться йому.
16.02.2026 12:13 Відповісти
Потрібно терміново збільшити тариф на електроенергію,бо ще не всі друзі президента прибарахлились
16.02.2026 12:23 Відповісти
...ні одного порядного чиновника !
16.02.2026 21:25 Відповісти
Поки небудуть поміняні закони крадівництво нікуди недінеться але як верховна зрада може їх поміняти якщо їх пишуть під себе. 2 рази. Підряд розстріляв би верховну раду тільки третя щось почала б робити щось на краще .але система вибудована советами і хоч вас постав теж будете красти 😂😂😂😂😂
17.02.2026 08:18 Відповісти
У Верховній раді треба вставити сотню депутатів остальних розігнати нащо їх стільки кормити вони всеодно нічого не роблять.
17.02.2026 09:41 Відповісти
Як наші захисники кожен день дивляться в очі смерті,так ці злодюги бачать тільки гроші,які крадуть в бідної розбитої країни і стражденного народу і їхні гроші на крові і руки їхні також.
Але внесуть застави крадені гроші і ніякої провини не буде на них,все в таких куплено за бабки,але від тої справедливої і від смоли не відкупляться злодюги.
17.02.2026 22:49 Відповісти
 
 