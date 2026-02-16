Фонд, через який Галущенко відмивав кошти, було створено ще у 2021 році, - Железняк
Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні $112 млн, робив це через фонд, створений у 2021 році.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Фонд, через який мив Герман гроші, був створений у лютому 2021. Хронологічно: до кінця квітня 2021 Герман був ще навіть не Міністром енергетики, а віце-президент "Енергоатому".
А за енергетику тоді у владі відповідав не Міндіч, а Шефір. Який і притягнув потім Галущенко на посаду Міністра енергетики. Ну а далі там вже зʼявився Шурма, Єрмак поступово перерозподіляв вплив від Шефіра до Міндіча, ну і далі ви вже знаєте", - зазначив парламентар.
Железняк додав, що Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
командибанди:
"Покидьки всієї країни, єднайтеся !"
Майбутні хазяї вже тоді видивлялись що і де можна "експропріювати", вигадували різні схеми. Одна з них - Велике розкрадання президента України Зеленського Володимира.
І ніхто не хоче розслідувати скільки грошей вкрав квартал95 в той час.
Але внесуть застави крадені гроші і ніякої провини не буде на них,все в таких куплено за бабки,але від тої справедливої і від смоли не відкупляться злодюги.