Галущенко у п’ять разів применшив вартість оренди арештованого будинку Захарченка, - Радіна
Колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання у арештованому будинку ексміністра часів Януковича Віталія Захарченка, міг "помилитися" у вартості оренди будинку і применшити її у п’ять разів.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.
Галущенко занизив вартість оренди
Минулого четверга на засіданні парламентської ТСК Галущенко заявив, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв.м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько 3 000 доларів (або майже 126 000 гривень) на місяць.
"На нещастя пана Галущенка, ми відшукали будинок на сайтах з оренди нерухомості. У оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала 15 000 доларів, або 654 000 гривень на місяць", - написала Радіна.
За словами парламентарки, можна припустити, що ексміністр юстиції свідомо занизив вартість реальної оренди будинку, щоби не перевищувати поріг для повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 50 прожиткових мінімумів, що на 2025 рік становили 151 400 грн.
"Це б дозволило йому не вносити витрати на будинок у свою декларацію. Ймовірний і інший варіант: колишній міністр юстиції міг намагатися приховати те, що мешкав у арештованому будинку безкоштовно чи з суттєвою знижкою, одержаною на невідомих підставах", - припускає Радіна.
Депутатка зазначила, що це підтверджує заява Галущенка про те, що він орендував цей будинок з червня до жовтня — усього п'ять місяців, тоді як обов'язок декларувати таке майно виникає від шести місяців користування.
"Щоправда, ексміністр юстиції не пояснив, що ж він робив у цьому будинку в ніч проти 10 листопада, коли до нього завітали детективи НАБУ. Як часто орендодавці дозволяють вам ночувати у квартирах чи будинках, які ви вже декілька тижнів не орендуєте?", - зауважила Радіна.
Парламентарка додала, що "відповіді на ці питання ексміністру Галущенку мають допомогти відшукати щонайменше в НАЗК, а щоби перевірка проходила бадьоріше — ще і в НАБУ".
"Направляю туди свої звернення", - написала депутатка.
Бездіяльність АРМА
Крім цього, Радіна направила до ДБР і ОГП заяви щодо бездіяльності керівництва АРМА щодо цього арештованого активу.
"Попри те, що будинок перебуває під арештом та переданий в управління АРМА з 2021 року, АРМА не спромоглося не тільки передати його в управління, але навіть помітити, що обʼєкт використовується третіми особами. Тут "вітання" і колишньому керівництву АРМА, зокрема пані Думі, яке за два роки не спромоглося забезпечити, щоб дохід від будинку отримувала держава, а не невідомі орендодавці. І новому керівництву АРМА, яке, хоч і виставило будинок для пошуку управителя у вересні, проте до цього не оглянуло будинок та не вжило заходів для припинення його незаконного використання", - написала депутатка.
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.
- Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
youtube.com/watch?v=NkPtUzHx3uQ&list=RDKzy8VC0PXdU&index=17