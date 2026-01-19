Галущенко у п’ять разів применшив вартість оренди арештованого будинку Захарченка, - Радіна

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання у арештованому будинку ексміністра часів Януковича Віталія Захарченка, міг "помилитися" у вартості оренди будинку і применшити її у п’ять разів.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

Галущенко занизив вартість оренди

Минулого четверга на засіданні парламентської ТСК Галущенко заявив, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв.м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько 3 000 доларів (або майже 126 000 гривень) на місяць.

"На нещастя пана Галущенка, ми відшукали будинок на сайтах з оренди нерухомості. У оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала 15 000 доларів, або 654 000 гривень на місяць", - написала Радіна.

За словами парламентарки, можна припустити, що ексміністр юстиції свідомо занизив вартість реальної оренди будинку, щоби не перевищувати поріг для повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 50 прожиткових мінімумів, що на 2025 рік становили 151 400 грн.

"Це б дозволило йому не вносити витрати на будинок у свою декларацію. Ймовірний і інший варіант: колишній міністр юстиції міг намагатися приховати те, що мешкав у арештованому будинку безкоштовно чи з суттєвою знижкою, одержаною на невідомих підставах", - припускає Радіна.

Депутатка зазначила, що це підтверджує заява Галущенка про те, що він орендував цей будинок з червня до жовтня — усього п'ять місяців, тоді як обов'язок декларувати таке майно виникає від шести місяців користування.

"Щоправда, ексміністр юстиції не пояснив, що ж він робив у цьому будинку в ніч проти 10 листопада, коли до нього завітали детективи НАБУ. Як часто орендодавці дозволяють вам ночувати у квартирах чи будинках, які ви вже декілька тижнів не орендуєте?", - зауважила Радіна.

Парламентарка додала, що "відповіді на ці питання ексміністру Галущенку мають допомогти відшукати щонайменше в НАЗК, а щоби перевірка проходила бадьоріше — ще і в НАБУ".

"Направляю туди свої звернення", - написала депутатка.

Бездіяльність АРМА

Крім цього, Радіна направила до ДБР і ОГП заяви щодо бездіяльності керівництва АРМА щодо цього арештованого активу.

"Попри те, що будинок перебуває під арештом та переданий в управління АРМА з 2021 року, АРМА не спромоглося не тільки передати його в управління, але навіть помітити, що обʼєкт використовується третіми особами. Тут "вітання" і колишньому керівництву АРМА, зокрема пані Думі, яке за два роки не спромоглося забезпечити, щоб дохід від будинку отримувала держава, а не невідомі орендодавці. І новому керівництву АРМА, яке, хоч і виставило будинок для пошуку управителя у вересні, проте до цього не оглянуло будинок та не вжило заходів для припинення його незаконного використання", - написала депутатка.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

