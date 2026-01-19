Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко, - Радина

Бывший министр юстиции Герман Галущенко, объясняя свое проживание в арестованном доме экс-министра времен Януковича Виталия Захарченко, мог "ошибиться" в стоимости аренды дома и занизить ее в пять раз.

Об этом в соцсети Facebook сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

Галущенко занизил стоимость аренды

В прошлый четверг на заседании парламентской ВСК Галущенко заявил, что с июня по октябрь 2025 года арендовал дом площадью 650 кв.м по улице Добровольческих батальонов, 40 в Киеве за около 3 000 долларов (или почти 126 000 гривен) в месяц.

"К несчастью господина Галущенко, мы нашли дом на сайтах по аренде недвижимости. В объявлении от мая 2025 года заявленная стоимость аренды такого дома составила 15 000 долларов, или 654 000 гривен в месяц", - написала Радина.

По словам парламентария, можно предположить, что экс-министр юстиции сознательно занизил стоимость реальной аренды дома, чтобы не превышать порог для сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в 50 прожиточных минимумов, которые на 2025 год составляли 151 400 грн.

"Это позволило бы ему не вносить расходы на дом в свою декларацию. Вероятен и другой вариант: бывший министр юстиции мог пытаться скрыть, что проживал в арестованном доме бесплатно или со существенной скидкой, полученной на неизвестных основаниях", - предполагает Радина.

Депутат отметила, что это подтверждает заявление Галущенко о том, что он арендовал этот дом с июня по октябрь — всего пять месяцев, тогда как обязанность декларировать такое имущество возникает от шести месяцев пользования.

"Правда, экс-министр юстиции не объяснил, что же он делал в этом доме в ночь на 10 ноября, когда к нему пришли детективы НАБУ. Как часто арендодатели позволяют вам ночевать в квартирах или домах, которые вы уже несколько недель не арендуете?" - отметила Радина.

Парламентарий добавила, что "ответы на эти вопросы экс-министру Галущенко должны помочь найти как минимум в НАПК, а чтобы проверка проходила бодрее — еще и в НАБУ".

"Направляю туда свои обращения", - написала депутат.

Бездействие АРМА

Кроме этого, Радина направила в ГБР и ОГП заявления о бездействии руководства АРМА в отношении этого арестованного актива.

"Несмотря на то, что дом находится под арестом и передан в управление АРМА с 2021 года, АРМА не смогла не только передать его в управление, но даже заметить, что объект используется третьими лицами. Здесь "привет" и бывшему руководству АРМА, в частности госпоже Думе, которое за два года не смогло обеспечить, чтобы доход от дома получало государство, а не неизвестные арендодатели. И новому руководству АРМА, которое, хоть и выставило дом для поиска управляющего в сентябре, однако до этого не осмотрело дом и не приняло меры для прекращения его незаконного использования", - написала депутат.

Что предшествовало

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

