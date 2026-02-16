Фонд, через который Галущенко отмывал средства, был создан еще в 2021 году, - Железняк

Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании $112 млн, делал это через фонд, созданный в 2021 году.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Фонд, через который отмывал деньги Герман, был создан в феврале 2021 года. Хронологически: до конца апреля 2021 года Герман был еще даже не министром энергетики, а вице-президентом "Энергоатома".

А за энергетику тогда во власти отвечал не Миндич, а Шефир. Который и привлек потом Галущенко на должность министра энергетики. Ну а дальше там уже появился Шурма, Ермак постепенно перераспределял влияние от Шефира к Миндичу, ну и дальше вы уже знаете", - отметил парламентарий.

Железняк добавил, что Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после того, как доставят в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн

Миндичгейт

