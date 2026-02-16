РУС
Фонд, через который Галущенко отмывал средства, был создан еще в 2021 году, - Железняк

Подозрение Галущенко в отмывании средств: подробности

Герман Галущенко, которого подозревают в отмывании $112 млн, делал это через фонд, созданный в 2021 году.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Фонд, через который отмывал деньги Герман, был создан в феврале 2021 года. Хронологически: до конца апреля 2021 года Герман был еще даже не министром энергетики, а вице-президентом "Энергоатома".

А за энергетику тогда во власти отвечал не Миндич, а Шефир. Который и привлек потом Галущенко на должность министра энергетики. Ну а дальше там уже появился Шурма, Ермак постепенно перераспределял влияние от Шефира к Миндичу, ну и дальше вы уже знаете", - отметил парламентарий.

Железняк добавил, что Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после того, как доставят в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн

Миндичгейт

Галущенко Герман (78) Железняк Ярослав (153)
До міндічгейту, ще був не один умеровгейт та КОВІДгейт-19, з гончаруком і даниловим та венедіктовою!!
16.02.2026 11:09 Ответить
з квітня 19-го суцільний зелений гейт...
16.02.2026 11:15 Ответить
Гасло преЗедента і його команди банди:
"Покидьки всієї країни, єднайтеся !"
16.02.2026 11:15 Ответить
Розкрадання почали планувати ще перед виборами Кловуна, коли квартал95 зрозумів що може виграти у Порошенка, надуривши вумний нарід.
Майбутні хазяї вже тоді видивлялись що і де можна "експропріювати", вигадували різні схеми. Одна з них - Велике розкрадання президента України Зеленського Володимира.
І ніхто не хоче розслідувати скільки грошей вкрав квартал95 в той час.
16.02.2026 11:22 Ответить
невже клятий Парашенка
16.02.2026 11:23 Ответить
Із 5-6 ехвективних манагерів Зеленського залишився тільки один Татаров, решта в бігах. А відповідати за всіх доведеться йому.
16.02.2026 12:13 Ответить
Потрібно терміново збільшити тариф на електроенергію,бо ще не всі друзі президента прибарахлились
16.02.2026 12:23 Ответить
 
 