Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

В Евросоюзе заявили, что внимательно следят за борьбой с коррупцией в Украине и отмечают работу профильных органов на фоне задержания экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, борьба с коррупцией является одним из ключевых аспектов переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, Брюссель просил Киев провести конкретные реформы и видит, что созданные антикоррупционные органы работают и демонстрируют результаты.

"Борьба с коррупцией является четким аспектом переговоров о вступлении... Мы попросили Украину о очень конкретных реформах, которые осуществляются, и мы видим, что орган, созданный в Украине для борьбы с коррупцией, работает и показывает результаты", - заявила Пиньо, комментируя задержание Галущенко.

Она подчеркнула, что ЕС с самого начала внимательно следит за антикоррупционными процессами, в частности, когда появились "признаки того, что могло быть привлечение членов украинского правительства" к коррупционным деяниям.

На вопрос о возможном финансировании со стороны ЕС так называемых "ядерных схем" Галущенко пресс-секретарь ответила, что таких средств не выделяли. "Что касается ядерной схемы, мы, насколько мне известно, не выделяли никаких средств. У нас нет больше информации", - отметила она.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Миндичгейт

