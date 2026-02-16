Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты
В Евросоюзе заявили, что внимательно следят за борьбой с коррупцией в Украине и отмечают работу профильных органов на фоне задержания экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, борьба с коррупцией является одним из ключевых аспектов переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, Брюссель просил Киев провести конкретные реформы и видит, что созданные антикоррупционные органы работают и демонстрируют результаты.
"Борьба с коррупцией является четким аспектом переговоров о вступлении... Мы попросили Украину о очень конкретных реформах, которые осуществляются, и мы видим, что орган, созданный в Украине для борьбы с коррупцией, работает и показывает результаты", - заявила Пиньо, комментируя задержание Галущенко.
Она подчеркнула, что ЕС с самого начала внимательно следит за антикоррупционными процессами, в частности, когда появились "признаки того, что могло быть привлечение членов украинского правительства" к коррупционным деяниям.
На вопрос о возможном финансировании со стороны ЕС так называемых "ядерных схем" Галущенко пресс-секретарь ответила, что таких средств не выделяли. "Что касается ядерной схемы, мы, насколько мне известно, не выделяли никаких средств. У нас нет больше информации", - отметила она.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Нажаль..."- подумали:
Зеленський, Єрмак, Умєров, Шурма, Міндіч, Чернишов і т.д.
Якщо запахло смаженим,то маршрут до кордону прокладається швидше, ніж лінії електропередач після обстрілів. Хтось раптово хворіє, хтось їде у відрядження, хтось "на лікування". Вже не цікаво дивитися цей "квартальний серіал", бо знаємо, що буде у фіналі.