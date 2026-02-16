РУС
929 16

Еврокомиссия о задержании Галущенко: Антикоррупционные органы Украины показывают результаты

Герман Галущенко

В Евросоюзе заявили, что внимательно следят за борьбой с коррупцией в Украине и отмечают работу профильных органов на фоне задержания экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, борьба с коррупцией является одним из ключевых аспектов переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, Брюссель просил Киев провести конкретные реформы и видит, что созданные антикоррупционные органы работают и демонстрируют результаты.

"Борьба с коррупцией является четким аспектом переговоров о вступлении... Мы попросили Украину о очень конкретных реформах, которые осуществляются, и мы видим, что орган, созданный в Украине для борьбы с коррупцией, работает и показывает результаты", - заявила Пиньо, комментируя задержание Галущенко.

Она подчеркнула, что ЕС с самого начала внимательно следит за антикоррупционными процессами, в частности, когда появились "признаки того, что могло быть привлечение членов украинского правительства" к коррупционным деяниям.

На вопрос о возможном финансировании со стороны ЕС так называемых "ядерных схем" Галущенко пресс-секретарь ответила, что таких средств не выделяли. "Что касается ядерной схемы, мы, насколько мне известно, не выделяли никаких средств. У нас нет больше информации", - отметила она.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Миндичгейт

Топ комментарии
+6
ось і відбувайлика призначили не надовго
показать весь комментарий
16.02.2026 16:13 Ответить
+5
Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати.

"Нажаль..."- подумали:
Зеленський, Єрмак, Умєров, Шурма, Міндіч, Чернишов і т.д.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:12 Ответить
+2
"Майдан на картонках" надає свої результати....
показать весь комментарий
16.02.2026 16:11 Ответить
"Майдан на картонках" надає свої результати....
показать весь комментарий
16.02.2026 16:11 Ответить
ну могли й не накопичувати до 142 млн ...
показать весь комментарий
16.02.2026 16:33 Ответить
можливо відслідкувати бажали "все кубло"?
показать весь комментарий
16.02.2026 16:35 Ответить
Єврокомісія про затримання Галущенка: Антикорупційні органи України показують результати.

"Нажаль..."- подумали:
Зеленський, Єрмак, Умєров, Шурма, Міндіч, Чернишов і т.д.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:12 Ответить
ось і відбувайлика призначили не надовго
показать весь комментарий
16.02.2026 16:13 Ответить
Аби ще йому морду набили. Чисто так для душі 😸
показать весь комментарий
16.02.2026 16:15 Ответить
Міндіч з шурмою, мабуть вимагають у єрмака+татарова, щоб галущенко був забезпечений вірьовкою в камері, для філософських роздумів про миттєвість життя, а за дітьми його проглядатимуть особи від зеленського, що до Ваганяна приїздять ….
показать весь комментарий
16.02.2026 16:22 Ответить
Яке потужне шоу для українчиків. Він їхав не лісами, а потягом, бо мав підстави для перетину, аж тут затримали, щоб були гучні заголовки і спробу втечі приплести.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:16 Ответить
Галущенко 💯🤑🤑🤑% має право на отримання 3 метрів міцної вірьовки в камеру, VIP-камеру, яку готував його дурачок-папєрєднік з Мінюсту!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 16:18 Ответить
Затримання - мало! Треба ще посадити з повною конфіскацією.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:20 Ответить
Це вже симптом влади, де валізи пакують швидше, ніж підписують підозру.
Якщо запахло смаженим,то маршрут до кордону прокладається швидше, ніж лінії електропередач після обстрілів. Хтось раптово хворіє, хтось їде у відрядження, хтось "на лікування". Вже не цікаво дивитися цей "квартальний серіал", бо знаємо, що буде у фіналі.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:22 Ответить
Європа може спокійно перевірити статки бувшої жони , за які вона там в європі , разом з лічинками прожігаєт накрадене бабло .
показать весь комментарий
16.02.2026 16:24 Ответить
Главари по прежнему на свободе,мелкая рыбешка это не результат,это видимость работы и не более.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:24 Ответить
Єврокомісія так каже? А він куди прямував поїздом? Тобто у ЄС його не прихистили б і на другий день виперли б назад в Україну? Вірю, вірю... Тільки скільки там падлюк вже отаборилися...
показать весь комментарий
16.02.2026 16:36 Ответить
Антикорупційні органи НАБУ, САП і ВАКС. А інші, які також мають займатися корупцією - Генеральна прокуратура, СБУ, ДБР, поліція та інші обслуговують шайку зелених корупціонерів!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 16:43 Ответить
😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
16.02.2026 17:48 Ответить
 
 