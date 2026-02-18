РУС
Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

На трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.

Об этом на брифинге 18 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

США о переговорах сторон

По ее словам, обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать совместную работу над достижением мирного соглашения.

Белый дом, в частности, комментировал переговоры, отвергнув заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что давление американского лидера Дональда Трампа на Украину является "несправедливым".

"Я думаю, что президент Трамп ответит на это, сказав, что он не считает справедливым, что тысячи украинцев и россиян гибнут в этой смертельной войне. Президент и его команда вложили огромное количество времени и энергии, чтобы завершить эту войну, которая очень далека от США. Будет еще один раунд переговоров в будущем, но президент США считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые погибли, но и для американского народа и налогоплательщиков, которые оплачивали военные расходы", - подчеркнула Левитт.

Она также добавила, что США продолжают продавать вооружение странам НАТО, которое впоследствии передают Украине для защиты ее свободы и границ.

Что предшествовало?

переговоры (1260) США (7032) Женева (32) Трамп Дональд (4591) Левитт Кэролайн (56)
Топ комментарии
+5
Марія Захарова.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:10 Ответить
+4
бллллл........
показать весь комментарий
18.02.2026 22:09 Ответить
+3
Она еще тупее Трампа
показать весь комментарий
18.02.2026 22:11 Ответить
бллллл........
показать весь комментарий
18.02.2026 22:09 Ответить
Марія Захарова.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:10 Ответить
Та ну.
Цю можна трахати не знаходячися під важкою наркотою.

А у порівнянні з Захаровою стара хвора мавпа виглядає цікавіше.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:13 Ответить
Она беременна и не удивлюсь если от своего шефа .Он несмотря на то что старый но тот еще сексуальный предатор 😆
показать весь комментарий
18.02.2026 22:24 Ответить
Захарова???!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 22:29 Ответить
Она еще тупее Трампа
показать весь комментарий
18.02.2026 22:11 Ответить
Це ж було вже .И не так давно😂
показать весь комментарий
18.02.2026 22:12 Ответить
Повний треш...
показать весь комментарий
18.02.2026 22:12 Ответить
що ця "коза " торочить???але президент США вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули, а й для американського народу та платників податків, які оплачували воєнні витрати", - наголосила Левітт. і тут же бнаволочб сама собі заперечує" Вона також додала, що США продовжують продавати озброєння країнам НАТО, яке згодом передають Україні для захисту її свободи та кордонів. Американські потвори за "трамбона" роблять "гешефт" на крові українського народу і на його жертвах...
показать весь комментарий
18.02.2026 22:13 Ответить
прогрес , це коли ЗСУ розносять американськими "Томагавками" російські заводи ОПК , військові частини, кацапські котельні та ТЕС в 30ти градусний мороз. а не те що віщає зараз ця тупа транда
показать весь комментарий
18.02.2026 22:13 Ответить
А навіщо американцям давати ЗСУ "томагавки" ...?
показать весь комментарий
18.02.2026 22:15 Ответить
Якщо Україна впаде, русня нападе на американців.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:18 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 22:22 Ответить
Ну може з мільярда дерев зроблять Потужні рогатки..
Бо кім чен ЗЕ не випустив жодної пускової установки , не кажучи вже спеціально, підлаштованої для сухопутних томагівків
показать весь комментарий
18.02.2026 22:20 Ответить
не рогатки!! тата карло знайдуть і той з сучкуватих дерев буде стругати ракети "буратіно" ))
показать весь комментарий
18.02.2026 22:32 Ответить
хочаб щоб доказати що це не вони в тандемі з кацапи влаштували цю бійню
показать весь комментарий
18.02.2026 22:21 Ответить
В Білому дурдомі все без змін.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:14 Ответить
Не хвилюйтеся. Переговори триватимуть багато років, як у В'єтнамі. Всі встигнуть здохнути.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:15 Ответить
в точку
показать весь комментарий
18.02.2026 22:29 Ответить
Вона ж блондинка , їй можна .
показать весь комментарий
18.02.2026 22:16 Ответить
Опять виткофу чебурек в ***** засунули?
показать весь комментарий
18.02.2026 22:24 Ответить
Посікунчик (так русня називає оті маленькі чебуреки). 🤣
Так йому і треба!
показать весь комментарий
18.02.2026 22:39 Ответить
"що тисячі українців і росіян гинуть"-жертву нападу прирівняли до агресора.
показать весь комментарий
18.02.2026 22:43 Ответить
Ніби ж розумні люди - "*** вашу в барана мать"
показать весь комментарий
18.02.2026 22:46 Ответить
 
 