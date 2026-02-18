Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве, - Белый дом
На трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
Об этом на брифинге 18 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
США о переговорах сторон
По ее словам, обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать совместную работу над достижением мирного соглашения.
Белый дом, в частности, комментировал переговоры, отвергнув заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что давление американского лидера Дональда Трампа на Украину является "несправедливым".
"Я думаю, что президент Трамп ответит на это, сказав, что он не считает справедливым, что тысячи украинцев и россиян гибнут в этой смертельной войне. Президент и его команда вложили огромное количество времени и энергии, чтобы завершить эту войну, которая очень далека от США. Будет еще один раунд переговоров в будущем, но президент США считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые погибли, но и для американского народа и налогоплательщиков, которые оплачивали военные расходы", - подчеркнула Левитт.
Она также добавила, что США продолжают продавать вооружение странам НАТО, которое впоследствии передают Украине для защиты ее свободы и границ.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
