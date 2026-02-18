Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве, - Белый дом

На трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.

Об этом на брифинге 18 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

США о переговорах сторон

По ее словам, обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать совместную работу над достижением мирного соглашения.

Белый дом, в частности, комментировал переговоры, отвергнув заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что давление американского лидера Дональда Трампа на Украину является "несправедливым".

"Я думаю, что президент Трамп ответит на это, сказав, что он не считает справедливым, что тысячи украинцев и россиян гибнут в этой смертельной войне. Президент и его команда вложили огромное количество времени и энергии, чтобы завершить эту войну, которая очень далека от США. Будет еще один раунд переговоров в будущем, но президент США считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые погибли, но и для американского народа и налогоплательщиков, которые оплачивали военные расходы", - подчеркнула Левитт.

Она также добавила, что США продолжают продавать вооружение странам НАТО, которое впоследствии передают Украине для защиты ее свободы и границ.

Что предшествовало?

