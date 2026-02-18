Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ
Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Общественному руководительница Службы секретаря СНБО Диана Давитян.
Что известно
"После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены главы двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также Арахамия", — отметила она.
Журналистка издания также встретила Мединского, который покидал встречу в Женеве. В комментарии для российских СМИ помощник Путина подтвердил, что встречался с украинской делегацией. Отмечается, что эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения — неизвестны.
Отдельно у Мединского спросили, как прошел третий раунд переговоров с Украиной.
"В рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки об уроках истории — мы на Крещении Руси остановились", — ответил он российским СМИ. Он добавил, что следующие переговоры с Украиной состоятся "скоро".
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля стартовал второй день переговоров в Женеве.
