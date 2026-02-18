Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Общественному руководительница Службы секретаря СНБО Диана Давитян.

Что известно

"После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены главы двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также Арахамия", — отметила она.

Журналистка издания также встретила Мединского, который покидал встречу в Женеве. В комментарии для российских СМИ помощник Путина подтвердил, что встречался с украинской делегацией. Отмечается, что эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения — неизвестны.

Отдельно у Мединского спросили, как прошел третий раунд переговоров с Украиной.

"В рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки об уроках истории — мы на Крещении Руси остановились", — ответил он российским СМИ. Он добавил, что следующие переговоры с Украиной состоятся "скоро".

Что предшествовало?

