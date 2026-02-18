РУС
2 372

Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

переговоры в Женеве

Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Общественному руководительница Службы секретаря СНБО Диана Давитян.

Что известно

"После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены главы двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также Арахамия", — отметила она.

Журналистка издания также встретила Мединского, который покидал встречу в Женеве. В комментарии для российских СМИ помощник Путина подтвердил, что встречался с украинской делегацией. Отмечается, что эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения — неизвестны.

Буданов о трехсторонних переговорах в Женеве: Разговор был непростым, но важным

Отдельно у Мединского спросили, как прошел третий раунд переговоров с Украиной.

"В рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки об уроках истории — мы на Крещении Руси остановились", — ответил он российским СМИ. Он добавил, что следующие переговоры с Украиной состоятся "скоро".

Что предшествовало?

МИД о мирных переговорах: Есть принципиальная договоренность о следующей встрече

Автор: 

переговоры (1260) Женева (32) Арахамия Давид (113) Умеров Рустем (589) Мединский Владимир (29)
Топ комментарии
+6
мюнхен був, оман був. женєвский протокол? )
18.02.2026 18:18 Ответить
+5
А що це зп прямі перемовини з рашкою?Невже умєрову розуму не вистарчає що америкоси тепер можуть вмити руки і вийти з перемовин?І ЄС тепер не потрібне раз ви самі наодинці зустрічаєтеся з рашистами.Чи може це і є мета умєрова з генієм геополітики арахамкою?
18.02.2026 18:19 Ответить
+3
Перетерли трохи і двушку на мацкву передали...
18.02.2026 18:17 Ответить
Перетерли трохи і двушку на мацкву передали...
18.02.2026 18:17 Ответить
і бананів арахамії передали ))
18.02.2026 18:19 Ответить
- вона з твоїх кишень .
Ти цьому радієш ?
18.02.2026 18:22 Ответить
я - нищеброд! з мене взяти нічого не можна!
Можу тільки здати мочу на аналізи - за результат не ручаюся!
18.02.2026 18:25 Ответить
В крамницю ходиш , квартплату платиш , транспортом користуєшся ..? Отже - платиш (приховані) податки по повній !
18.02.2026 18:27 Ответить
жебракую на вокзалі .... Чистий дохід без пені навіть!
18.02.2026 18:28 Ответить
Чуєте топіт позаду ?
То вже ДФС біжить до вас !
18.02.2026 18:30 Ответить
не чую - в мене шапка зимова! При мінусовій температурі взимку її не знімаю! "
"Баба глуха - глуха баба"
18.02.2026 18:33 Ответить
мюнхен був, оман був. женєвский протокол? )
18.02.2026 18:18 Ответить
мєдінскій про хазар не встиг розповісти?
18.02.2026 18:19 Ответить
А що це зп прямі перемовини з рашкою?Невже умєрову розуму не вистарчає що америкоси тепер можуть вмити руки і вийти з перемовин?І ЄС тепер не потрібне раз ви самі наодинці зустрічаєтеся з рашистами.Чи може це і є мета умєрова з генієм геополітики арахамкою?
18.02.2026 18:19 Ответить
Зе передав пакет Пу про бажання зустрітися...
18.02.2026 18:20 Ответить
Рустем Умєров та мединський провели окрему зустріч після основного раунду"
Один на один? Рустем йому хоч підсрачника дав?
18.02.2026 18:21 Ответить
Мерзотники умєров та арахамія представляють Україну! Чим же так жорстоко завинили українці перед паяцем?
18.02.2026 18:27 Ответить
все як в омані....зелені тварини
18.02.2026 18:29 Ответить
18.02.2026 18:32 Ответить
Не набалакались. Типу Умеров :" фух, ну теперь можна нормально поговорить".
18.02.2026 18:33 Ответить
Неформальна зустріч старих знайомих, без перекладачів.
18.02.2026 18:41 Ответить
В ссауні?
18.02.2026 18:51 Ответить
Про двушечки говорили,а про что ещё?
18.02.2026 18:46 Ответить
***** Умерову історичні лекції мединського?
18.02.2026 19:08 Ответить
Умеров з Арахамією торгувались за ціну здачі України...
18.02.2026 19:13 Ответить
Підари...😡
18.02.2026 19:22 Ответить
Передали двушечку, випили, поржали
18.02.2026 19:23 Ответить
Здає ЗЕблазень Україну ***** - ЗДАЄ!!! Запам'ятайте цей твіт українці!!!
18.02.2026 19:30 Ответить
зайвозромосомний прозоро натякнув, що балакали про руцких попів і держ статус руцкага язЫка в Украхні і...про
захист руцказЫчнЫх, десятки тисяч яких вже погиблі/постраждали в Одессі, Харкові, Сумах, Бахмуті і ін.містах перетворених на труху: в перекладі з руцкага це означає асвабаждєніє і захист руцкаязичних від бЕндер...
18.02.2026 19:42 Ответить
 
 