1 022 15

Буданов о трехсторонних переговорах в Женеве: Разговор был непростым, но важным

Украинская делегация на переговорах в Женеве 18 февраля

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов после очередного раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США в Женеве заявил, что украинская команда готовится к следующему раунду переговоров.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим!" – прокомментировал он.

Что предшествовало?

Буданов Кирилл (286) переговоры (1260) Женева (32)
Топ комментарии
+3
https://www.youtube.com/watch?v=dGeb6r2YQug

Залужний РОЗНІС Зеленського! Контрнаступ ПРОВАЛИВСЯ через РІШЕННЯ президента! Все ВІДДАЛИ Сирському
18.02.2026 16:05 Ответить
+2
- А в чьом суть, Васілій Івановіч?
- А ссуть оні, Пєтька в унітаз!
18.02.2026 16:09 Ответить
какеито они тут все сильно серьезные кроме блонды и агрохимии
18.02.2026 16:04 Ответить
а по суті шо?
18.02.2026 16:04 Ответить
- А в чьом суть, Васілій Івановіч?
- А ссуть оні, Пєтька в унітаз!
18.02.2026 16:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s1IKkdH2BQk

ОМЕЛЬЧЕНКО: ЗАМАХ НА МАЛЮКА ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ! Я попереджав Зеленського. Тепер його життя ПІД ЗАГРОЗОЮ
18.02.2026 16:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dGeb6r2YQug

Залужний РОЗНІС Зеленського! Контрнаступ ПРОВАЛИВСЯ через РІШЕННЯ президента! Все ВІДДАЛИ Сирському
18.02.2026 16:05 Ответить
важлива.коли є результат, без нього- "кава в Криму"
18.02.2026 16:05 Ответить
Дзеркало тижня сьогодні
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.

Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».
18.02.2026 16:06 Ответить
Не розмова а пісня - Буданов
18.02.2026 16:07 Ответить
івснхй
18.02.2026 16:07 Ответить
на цьому фото є одна абсолютно, стовідсоткова зайва та шкідлива людина - Умєров...і весь його пафос це підтверджує
18.02.2026 16:07 Ответить
да Ви оптиміст .. бачу лише Кислицю

все інше - гниди
18.02.2026 16:11 Ответить
а шо таке , у паРаши вже в 100500 раз закінчилсь ракети і будемо пити каву в Криму ?
18.02.2026 16:09 Ответить
Паліса не військовослужбовець .. використання пікселя для цивільних - це злочин
18.02.2026 16:10 Ответить
А Буданов там при чому? Умєров головний. Буданов так, весільний генерал. Прикриття для договорняка Зельоних з кацапами.
18.02.2026 16:12 Ответить
Розмова заради розмови, кацапи - це вороги України, які мають бути знищені, з ворогами не ведуться розмови про мир!
18.02.2026 16:16 Ответить
 
 