Буданов о трехсторонних переговорах в Женеве: Разговор был непростым, но важным
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов после очередного раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США в Женеве заявил, что украинская команда готовится к следующему раунду переговоров.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим!" – прокомментировал он.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля стартовал второй день переговоров в Женеве.
+3 Наталия Гончар
+2 Погрібний Олександр
