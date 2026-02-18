3 062 20
Буданов про тристоронні переговори в Женеві: Розмова була непростою, але важливою
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов після чергового раунду перемовин між Україною та Росією за посередництва США в Женеві заявив, що українська команда готується до наступного раунду переговорів.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження – вже найближчим часом. Вистоїмо!" - прокоментував він.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого стартував другий день переговорів у Женеві.
Топ коментарі
+8 Наталия Гончар
показати весь коментар18.02.2026 16:05 Відповісти Посилання
+5 Погрібний Олександр
показати весь коментар18.02.2026 16:09 Відповісти Посилання
+3 Alex Hood
показати весь коментар18.02.2026 16:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А ссуть оні, Пєтька в унітаз!
ОМЕЛЬЧЕНКО: ЗАМАХ НА МАЛЮКА ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ! Я попереджав Зеленського. Тепер його життя ПІД ЗАГРОЗОЮ
Залужний РОЗНІС Зеленського! Контрнаступ ПРОВАЛИВСЯ через РІШЕННЯ президента! Все ВІДДАЛИ Сирському
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.
Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.
Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».
все інше - гниди
Умєров і Арахамія це дует некомпетентних бариг і корупціонеро-гастролерів, якими розбавили делегацію для їх власної індульгенції.
Якщо і є довіра до Буданова, Кислиці, Гнатова, і Скибіцького, то мабуть тільки через окремі результати їх роботи. Але яким чином виправдана присутність випадкових узбека і росіянина, що зараз уособлюють державу?