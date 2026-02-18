Україна та Росія провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві, - ЗМІ
Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Суспільному керівниця Служби секретаря РНБО Діана Давітян.
Що відомо?
"Після основного раунду перемовин у Женеві Україна та РФ провели окрему зустріч. На ній були представлені голови двох делегацій — Умєров і Мединський відповідно, а також Арахамія", - зазначила вона.
Журналістка видання також зустріла Мединського, який покидав зустріч у Женеві. У коментарі для російських ЗМІ помічник Путіна підтвердив, що зустрічався з українською делегацією. Зазначається, що ці перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування — невідомі.
Окремо у Мединського запитали, як пройшов третій раунд переговорів з Україною.
"У робочому порядку, якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії –– ми на Хрещенні Русі зупинилися", - відповів він російським ЗМІ. Він додав, що наступні переговори з Україною відбудуться "скоро".
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого стартував другий день переговорів у Женеві.
