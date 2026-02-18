Україна та Росія провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві, - ЗМІ

перемовини у Женеві

Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Суспільному керівниця Служби секретаря РНБО Діана Давітян.

Що відомо?

"Після основного раунду перемовин у Женеві Україна та РФ провели окрему зустріч. На ній були представлені голови двох делегацій — Умєров і Мединський відповідно, а також Арахамія", - зазначила вона.

Журналістка видання також зустріла Мединського, який покидав зустріч у Женеві. У коментарі для російських ЗМІ помічник Путіна підтвердив, що зустрічався з українською делегацією. Зазначається, що ці перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування — невідомі.

Окремо у Мединського запитали, як пройшов третій раунд переговорів з Україною.

"У робочому порядку, якщо ви маєте на увазі жарти про уроки історії –– ми на Хрещенні Русі зупинилися", - відповів він російським ЗМІ. Він додав, що наступні переговори з Україною відбудуться "скоро".

Що передувало?

Топ коментарі
+19
мюнхен був, оман був. женєвский протокол? )
18.02.2026 18:18 Відповісти
18.02.2026 18:18 Відповісти
+18
А що це зп прямі перемовини з рашкою?Невже умєрову розуму не вистарчає що америкоси тепер можуть вмити руки і вийти з перемовин?І ЄС тепер не потрібне раз ви самі наодинці зустрічаєтеся з рашистами.Чи може це і є мета умєрова з генієм геополітики арахамкою?
18.02.2026 18:19 Відповісти
18.02.2026 18:19 Відповісти
+17
Перетерли трохи і двушку на мацкву передали...
18.02.2026 18:17 Відповісти
18.02.2026 18:17 Відповісти
18.02.2026 18:17 Відповісти
і бананів арахамії передали ))
18.02.2026 18:19 Відповісти
18.02.2026 18:19 Відповісти
- вона з твоїх кишень .
Ти цьому радієш ?
18.02.2026 18:22 Відповісти
18.02.2026 18:22 Відповісти
я - нищеброд! з мене взяти нічого не можна!
Можу тільки здати мочу на аналізи - за результат не ручаюся!
18.02.2026 18:25 Відповісти
18.02.2026 18:25 Відповісти
В крамницю ходиш , квартплату платиш , транспортом користуєшся ..? Отже - платиш (приховані) податки по повній !
18.02.2026 18:27 Відповісти
18.02.2026 18:27 Відповісти
жебракую на вокзалі .... Чистий дохід без пені навіть!
18.02.2026 18:28 Відповісти
18.02.2026 18:28 Відповісти
Чуєте топіт позаду ?
То вже ДФС біжить до вас !
18.02.2026 18:30 Відповісти
18.02.2026 18:30 Відповісти
не чую - в мене шапка зимова! При мінусовій температурі взимку її не знімаю! "
"Баба глуха - глуха баба"
18.02.2026 18:33 Відповісти
18.02.2026 18:33 Відповісти
18.02.2026 18:18 Відповісти
мєдінскій про хазар не встиг розповісти?
18.02.2026 18:19 Відповісти
18.02.2026 18:19 Відповісти
Хазарин про хазар...
18.02.2026 20:12 Відповісти
18.02.2026 20:12 Відповісти
Потомка Хазарського каганату Козиря там немає, і два сутенери передали привіт Мединському.
18.02.2026 20:35 Відповісти
18.02.2026 20:35 Відповісти
18.02.2026 18:19 Відповісти
Зе передав пакет Пу про бажання зустрітися...
18.02.2026 18:20 Відповісти
18.02.2026 18:20 Відповісти
Рустем Умєров та мединський провели окрему зустріч після основного раунду"
Один на один? Рустем йому хоч підсрачника дав?
18.02.2026 18:21 Відповісти
18.02.2026 18:21 Відповісти
Чи ліберально відсмоктав?
18.02.2026 20:18 Відповісти
18.02.2026 20:18 Відповісти
Мерзотники умєров та арахамія представляють Україну! Чим же так жорстоко завинили українці перед паяцем?
18.02.2026 18:27 Відповісти
18.02.2026 18:27 Відповісти
Свинопаяц не винен. Це українці зробили з клована-чужинця свого Провідника-Гетьмана.
Зробили? Хавайте! Тільки не обляпайтесь. Обляпуйтесь!
Аби вся планета бачила дурнів-самогубців...
18.02.2026 20:24 Відповісти
18.02.2026 20:24 Відповісти
все як в омані....зелені тварини
18.02.2026 18:29 Відповісти
18.02.2026 18:29 Відповісти
18.02.2026 18:32 Відповісти
18.02.2026 18:32 Відповісти
Не набалакались. Типу Умеров :" фух, ну теперь можна нормально поговорить".
18.02.2026 18:33 Відповісти
18.02.2026 18:33 Відповісти
Неформальна зустріч старих знайомих, без перекладачів.
18.02.2026 18:41 Відповісти
18.02.2026 18:41 Відповісти
В ссауні?
18.02.2026 18:51 Відповісти
18.02.2026 18:51 Відповісти
Про двушечки говорили,а про что ещё?
18.02.2026 18:46 Відповісти
18.02.2026 18:46 Відповісти
***** Умерову історичні лекції мединського?
18.02.2026 19:08 Відповісти
18.02.2026 19:08 Відповісти
Умеров з Арахамією торгувались за ціну здачі України...
18.02.2026 19:13 Відповісти
18.02.2026 19:13 Відповісти
Підари...😡
18.02.2026 19:22 Відповісти
18.02.2026 19:22 Відповісти
Передали двушечку, випили, поржали
18.02.2026 19:23 Відповісти
18.02.2026 19:23 Відповісти
Здає ЗЕблазень Україну ***** - ЗДАЄ!!! Запам'ятайте цей твіт українці!!!
18.02.2026 19:30 Відповісти
18.02.2026 19:30 Відповісти
зайвозромосомний прозоро натякнув, що балакали про руцких попів і держ статус руцкага язЫка в Украхні і...про
захист руцказЫчнЫх, десятки тисяч яких вже погиблі/постраждали в Одессі, Харкові, Сумах, Бахмуті і ін.містах перетворених на труху: в перекладі з руцкага це означає асвабаждєніє і захист руцкаязичних від бЕндер...
18.02.2026 19:42 Відповісти
18.02.2026 19:42 Відповісти
....і поспорілі славянє кому правіть на Русі.
18.02.2026 21:01 Відповісти
18.02.2026 21:01 Відповісти
А умерову удобно прятаться в Америке и летать на европейский континент за наш счет?
18.02.2026 22:22 Відповісти
18.02.2026 22:22 Відповісти
А потім у ***** в руках з'являються дивні папірці з підписами Арахамії та Умерова.
18.02.2026 22:23 Відповісти
18.02.2026 22:23 Відповісти
 
 