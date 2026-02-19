Пєсков підтвердив закриті переговори РФ і України у Швейцарії: Зміст не розголошуватимуть

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговори між делегаціями РФ та України у Швейцарії відбувалися в "різних форматах", однак їхній зміст розкривати не став.

Пєсков послався на голову російської делегації Володимира Мединського, який раніше повідомив, що переговори проводилися в різних форматах.

"Мединський сказав, що переговори проводилися в різних форматах. Це один із форматів спілкування. За змістом ми не збираємося давати якусь інформацію", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що тристоронні переговори наразі перебувають "у тій стадії, яка не передбачає публічного обговорення".

Про наступні зустрічі повідомлять пізніше

Пєсков додав, що не має чого додати до характеристики попереднього раунду переговорів у Женеві, яку раніше озвучив Мединський.

Водночас він пообіцяв окремо повідомити про дату та місце наступних зустрічей щодо України, коли з’явиться конкретна інформація.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів пройде у Швейцарії. Він наголосив на важливості проведення зустрічей у Європі.

Що передувало?

+7
значить таки "женєвський сговор" і такий же "сєкрєтний протокол" ((
19.02.2026 13:10 Відповісти
+7
і арахамія не то алан даллес, не то чембурлєн )))))))
19.02.2026 13:13 Відповісти
+4
Ага, сєпаратні пєрєговори
19.02.2026 13:12 Відповісти
19.02.2026 12:55 Відповісти
забілі стрелку
19.02.2026 12:58 Відповісти
Трохи нагадало "Штирлиц получает задание Центра выяснить, кто из нацистских вождей ведет сепаратные переговоры о мире с американским резидентом в Швейцарии ..."
19.02.2026 13:21 Відповісти
я думаю все эти переговоры это не совсем театр. Когда театр, тогда бы наоборот было все напоказ как лекции про рюрика и прочее. Но многое стало делаться в тихую без публичной огласки что даже до прессы доходят только крохи того что там на самом делел происходит. Плюс стали вовлекаться европейцы в этот процесс усиленно, тогда как раньше игнорировали, так как раньше действительно была туфта. Я думаю ищут формат как продать в обеих странах заморозку как перемогу
19.02.2026 12:59 Відповісти
Так зеля ж не даремно таємно зустрічається на державних дачах з Єрмаком.
19.02.2026 13:13 Відповісти
На перемовинах пітуна ×уйлом назвали. Тому засекретили.
19.02.2026 13:02 Відповісти
А потім штурм Європи та через місяць полоскання сапогів на лазурному березі Франції. Цілком можливо, але в паралельній реальності
19.02.2026 13:14 Відповісти
"до ламанша за 7 днєй" тільки не як жирік хотів - сапоги сполоснуть в індійськом окєане ))
19.02.2026 13:16 Відповісти
но для начала надо как Купянск захватить а там 3 дня и ламанш))))
19.02.2026 13:18 Відповісти
ну купянск це вже лєгєнда мультізахвату )) скільки разів його вже захвачували за 3 дня )))
19.02.2026 13:21 Відповісти
Київ за три дня не вийшло тільки через те що у нас більш мен армія була. В Європі ж воювати нікому. А Трамп в житті по росії томагавками не вгатить. США не буде захищати Європу. Уяви: українська смєкалка, російська зброя та білоруси попереду загряд загонів. Та така орда до ламанша і бистріше б дошла
19.02.2026 13:19 Відповісти
даже без учета всяких венгрий словакий с население 2 миллиона,там с 400-450 млн,ляма 3-4 можно набрать армии + в разы по авиации превосхоящии ,так забавляет про "щит уеропы"...если цирозные наловленные с под генделя мыколы ну и дронщики не дают 1.5 года мегаполис покровск захватить то о какой войне с нато можно говорить.не смешите все это разговоры для бедных
19.02.2026 13:23 Відповісти
Коли дрони без вибухівки прилетіли до Польщі там ледь всі не всралися, розказуй мені тут про НАТУ
19.02.2026 13:25 Відповісти
19.02.2026 15:37 Відповісти
Ця війна сто відсотків договорняк з самого початку, не здивуюся якщо під час ракетних ударів зеля тихо по секретній лінії дзвонив в кремль
19.02.2026 13:13 Відповісти
А трубо провод дружба це ***** не договорняк? Як так? Вони нас вбивають, а ми їм нафту качаєм? Прикинь Сталін качав нафту до Англії через Німеччину в 1942
19.02.2026 13:15 Відповісти
І здача заєс і розмінування чонгара..
19.02.2026 13:16 Відповісти
ніззя не качвть!!! по пустих трубах парашники, як саранча в тил європи полізуть )))
19.02.2026 13:18 Відповісти
19.02.2026 13:20 Відповісти
Війна триває бо Зелі це вигідно! Щось наче знайоме...
19.02.2026 17:13 Відповісти
все українське племя вибрали свого пацана🤡 у президенти , він зробив їх життя , хай живуть тепер з обдовбашем у резерваціях ,які він їм відбудує з братами московії ,тільки треба буде вчити китайську теж...
19.02.2026 13:19 Відповісти
Довкола одні змови і агенти ворога. Повідомте про це ЦРУ та ЄС бо вони ні сном ні духом постачають зброю і утримують Україну на плаву
19.02.2026 13:21 Відповісти
Краще б провели сепаратні переговори не з Мединським, а з військовими представниками москальської делегації про умови здачі армією Путлера і Герасимова та військовий переворот на болотах.
19.02.2026 13:47 Відповісти
коли бачу, що на переговарах чомусь приймає участь якась обриганія, мені стає страшно за результат.
19.02.2026 14:17 Відповісти
Воно обнімашкалось з росіянами в Стамбулі ..
І вже майже здало в 2022. Та приїхав дядя Боря з Англії, зірвав капітуляцію...
... Зараз за старшого трампус....
Тривожно трохи..
19.02.2026 15:30 Відповісти
Зате по результатам цих перемовин в ООН готова нова резолюція по Криму. Чекають тільки офіційного проголошення Україною.
19.02.2026 15:00 Відповісти
Ішак проводить закулісну подвійну гру.
19.02.2026 15:10 Відповісти
Вот вы говорите "Оман" , ну хорошо, не говорите , думаете "Оман"....
А ведь есть еще Швейцария...
19.02.2026 15:25 Відповісти
19.02.2026 15:36 Відповісти
Так вонож і так ясно..нашо бидлу лізти в " політику" тут їм нема місця..а в окопах валом пустого))
19.02.2026 16:06 Відповісти
 
 