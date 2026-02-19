Пєсков підтвердив закриті переговори РФ і України у Швейцарії: Зміст не розголошуватимуть

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговори між делегаціями РФ та України у Швейцарії відбувалися в "різних форматах", однак їхній зміст розкривати не став.

Пєсков послався на голову російської делегації Володимира Мединського, який раніше повідомив, що переговори проводилися в різних форматах.

"Мединський сказав, що переговори проводилися в різних форматах. Це один із форматів спілкування. За змістом ми не збираємося давати якусь інформацію", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що тристоронні переговори наразі перебувають "у тій стадії, яка не передбачає публічного обговорення".

Про наступні зустрічі повідомлять пізніше

Пєсков додав, що не має чого додати до характеристики попереднього раунду переговорів у Женеві, яку раніше озвучив Мединський.

Водночас він пообіцяв окремо повідомити про дату та місце наступних зустрічей щодо України, коли з’явиться конкретна інформація.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів пройде у Швейцарії. Він наголосив на важливості проведення зустрічей у Європі.

