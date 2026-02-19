Пєсков підтвердив закриті переговори РФ і України у Швейцарії: Зміст не розголошуватимуть
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговори між делегаціями РФ та України у Швейцарії відбувалися в "різних форматах", однак їхній зміст розкривати не став.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Пєсков послався на голову російської делегації Володимира Мединського, який раніше повідомив, що переговори проводилися в різних форматах.
"Мединський сказав, що переговори проводилися в різних форматах. Це один із форматів спілкування. За змістом ми не збираємося давати якусь інформацію", - заявив Пєсков.
Він також зазначив, що тристоронні переговори наразі перебувають "у тій стадії, яка не передбачає публічного обговорення".
Про наступні зустрічі повідомлять пізніше
Пєсков додав, що не має чого додати до характеристики попереднього раунду переговорів у Женеві, яку раніше озвучив Мединський.
Водночас він пообіцяв окремо повідомити про дату та місце наступних зустрічей щодо України, коли з’явиться конкретна інформація.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів пройде у Швейцарії. Він наголосив на важливості проведення зустрічей у Європі.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
І вже майже здало в 2022. Та приїхав дядя Боря з Англії, зірвав капітуляцію...
... Зараз за старшого трампус....
Тривожно трохи..
А ведь есть еще Швейцария...