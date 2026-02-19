Песков подтвердил закрытые переговоры РФ и Украины в Швейцарии: Содержание не будет разглашаться
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры между делегациями РФ и Украины в Швейцарии проходили в "различных форматах", однако их содержание раскрывать не стал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Песков сослался на главу российской делегации Владимира Мединского, который ранее сообщил, что переговоры проводились в разных форматах.
"Мединский сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения. По содержанию мы не собираемся давать какую-либо информацию", - заявил Песков.
Он также отметил, что трехсторонние переговоры сейчас находятся "в той стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения".
О следующих встречах сообщат позже
Песков добавил, что не имеет чего добавить к характеристике предыдущего раунда переговоров в Женеве, которую ранее озвучил Мединский.
В то же время он пообещал отдельно сообщить о дате и месте следующих встреч по Украине, когда появится конкретная информация.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул важность проведения встреч в Европе.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
