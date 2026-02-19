Песков подтвердил закрытые переговоры РФ и Украины в Швейцарии: Содержание не будет разглашаться

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры между делегациями РФ и Украины в Швейцарии проходили в "различных форматах", однако их содержание раскрывать не стал.

Песков сослался на главу российской делегации Владимира Мединского, который ранее сообщил, что переговоры проводились в разных форматах.

"Мединский сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения. По содержанию мы не собираемся давать какую-либо информацию", - заявил Песков.

Он также отметил, что трехсторонние переговоры сейчас находятся "в той стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения".

О следующих встречах сообщат позже

Песков добавил, что не имеет чего добавить к характеристике предыдущего раунда переговоров в Женеве, которую ранее озвучил Мединский.

В то же время он пообещал отдельно сообщить о дате и месте следующих встреч по Украине, когда появится конкретная информация.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул важность проведения встреч в Европе.

Что предшествовало?

