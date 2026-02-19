РУС
Песков подтвердил закрытые переговоры РФ и Украины в Швейцарии: Содержание не будет разглашаться

пєсков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры между делегациями РФ и Украины в Швейцарии проходили в "различных форматах", однако их содержание раскрывать не стал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Песков сослался на главу российской делегации Владимира Мединского, который ранее сообщил, что переговоры проводились в разных форматах.

"Мединский сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения. По содержанию мы не собираемся давать какую-либо информацию", - заявил Песков.

Он также отметил, что трехсторонние переговоры сейчас находятся "в той стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шансов на быстрое окончание войны в Украине путем переговоров мало, - Мерц

О следующих встречах сообщат позже

Песков добавил, что не имеет чего добавить к характеристике предыдущего раунда переговоров в Женеве, которую ранее озвучил Мединский.

В то же время он пообещал отдельно сообщить о дате и месте следующих встреч по Украине, когда появится конкретная информация.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул важность проведения встреч в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные достигли прогресса на мирных переговорах в Женеве, - CNN

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

переговоры (1273) Песков Дмитрий (606)
+3
значить таки "женєвський сговор" і такий же "сєкрєтний протокол" ((
показать весь комментарий
19.02.2026 13:10 Ответить
+3
Ага, сєпаратні пєрєговори
показать весь комментарий
19.02.2026 13:12 Ответить
+3
і арахамія не то алан даллес, не то чембурлєн )))))))
показать весь комментарий
19.02.2026 13:13 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 12:55 Ответить
забілі стрелку
показать весь комментарий
19.02.2026 12:58 Ответить
Трохи нагадало "Штирлиц получает задание Центра выяснить, кто из нацистских вождей ведет сепаратные переговоры о мире с американским резидентом в Швейцарии ..."
показать весь комментарий
19.02.2026 13:21 Ответить
я думаю все эти переговоры это не совсем театр. Когда театр, тогда бы наоборот было все напоказ как лекции про рюрика и прочее. Но многое стало делаться в тихую без публичной огласки что даже до прессы доходят только крохи того что там на самом делел происходит. Плюс стали вовлекаться европейцы в этот процесс усиленно, тогда как раньше игнорировали, так как раньше действительно была туфта. Я думаю ищут формат как продать в обеих странах заморозку как перемогу
показать весь комментарий
19.02.2026 12:59 Ответить
Так зеля ж не даремно таємно зустрічається на державних дачах з Єрмаком.
показать весь комментарий
19.02.2026 13:13 Ответить
На перемовинах пітуна ×уйлом назвали. Тому засекретили.
показать весь комментарий
19.02.2026 13:02 Ответить
значить таки "женєвський сговор" і такий же "сєкрєтний протокол" ((
показать весь комментарий
19.02.2026 13:10 Ответить
Ага, сєпаратні пєрєговори
показать весь комментарий
19.02.2026 13:12 Ответить
і арахамія не то алан даллес, не то чембурлєн )))))))
показать весь комментарий
19.02.2026 13:13 Ответить
А потім штурм Європи та через місяць полоскання сапогів на лазурному березі Франції. Цілком можливо, але в паралельній реальності
показать весь комментарий
19.02.2026 13:14 Ответить
"до ламанша за 7 днєй" тільки не як жирік хотів - сапоги сполоснуть в індійськом окєане ))
показать весь комментарий
19.02.2026 13:16 Ответить
но для начала надо как Купянск захватить а там 3 дня и ламанш))))
показать весь комментарий
19.02.2026 13:18 Ответить
ну купянск це вже лєгєнда мультізахвату )) скільки разів його вже захвачували за 3 дня )))
показать весь комментарий
19.02.2026 13:21 Ответить
Київ за три дня не вийшло тільки через те що у нас більш мен армія була. В Європі ж воювати нікому. А Трамп в житті по росії томагавками не вгатить. США не буде захищати Європу. Уяви: українська смєкалка, російська зброя та білоруси попереду загряд загонів. Та така орда до ламанша і бистріше б дошла
показать весь комментарий
19.02.2026 13:19 Ответить
даже без учета всяких венгрий словакий с население 2 миллиона,там с 400-450 млн,ляма 3-4 можно набрать армии + в разы по авиации превосхоящии ,так забавляет про "щит уеропы"...если цирозные наловленные с под генделя мыколы ну и дронщики не дают 1.5 года мегаполис покровск захватить то о какой войне с нато можно говорить.не смешите все это разговоры для бедных
показать весь комментарий
19.02.2026 13:23 Ответить
Коли дрони без вибухівки прилетіли до Польщі там ледь всі не всралися, розказуй мені тут про НАТУ
показать весь комментарий
19.02.2026 13:25 Ответить
Ця війна сто відсотків договорняк з самого початку, не здивуюся якщо під час ракетних ударів зеля тихо по секретній лінії дзвонив в кремль
показать весь комментарий
19.02.2026 13:13 Ответить
А трубо провод дружба це ***** не договорняк? Як так? Вони нас вбивають, а ми їм нафту качаєм? Прикинь Сталін качав нафту до Англії через Німеччину в 1942
показать весь комментарий
19.02.2026 13:15 Ответить
І здача заєс і розмінування чонгара..
показать весь комментарий
19.02.2026 13:16 Ответить
ніззя не качвть!!! по пустих трубах парашники, як саранча в тил європи полізуть )))
показать весь комментарий
19.02.2026 13:18 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 13:20 Ответить
все українське племя вибрали свого пацана🤡 у президенти , він зробив їх життя , хай живуть тепер з обдовбашем у резерваціях ,які він їм відбудує з братами московії ,тільки треба буде вчити китайську теж...
показать весь комментарий
19.02.2026 13:19 Ответить
Довкола одні змови і агенти ворога. Повідомте про це ЦРУ та ЄС бо вони ні сном ні духом постачають зброю і утримують Україну на плаву
показать весь комментарий
19.02.2026 13:21 Ответить
Краще б провели сепаратні переговори не з Мединським, а з військовими представниками москальської делегації про умови здачі армією Путлера і Герасимова та військовий переворот на болотах.
показать весь комментарий
19.02.2026 13:47 Ответить
 
 