Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве обсуждали демилитаризованную зону. Он подчеркнул: Украина не признает оккупацию и не пойдет на территориальные уступки.

об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.

"Даже в трехсторонних переговорах у нас есть три разных взгляда на вопрос территорий.

Это не просто, но мы стараемся быть очень конструктивными", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина ранее поддержала компромисс, предложенный США во время встречи в Саудовской Аравии: прекращение огня с последующим обсуждением возвращения оккупированных территорий дипломатическим путем.

"А сейчас мы исходим из позиции, когда американцы сказали: "Послушайте, мы должны поговорить о свободной экономической зоне".

Мы сказали: "Слушайте, ребята, мы, кстати, разделяем вашу, американскую позицию, которая была предложена в Саудовской Аравии".

Моя позиция такова, что я хочу поддержать любой формат, любой диалог, но это не значит, что я приму все", - сказал он.

Возможны ли территориальные уступки

Президент подчеркнул, что готов поддерживать любой формат диалога, но это не означает автоматического согласия на все условия.

Мы не можем просто вывести войска. Это наша территория, и она временно оккупирована. Мы не признали оккупацию юридически и не признаем даже де-факто ни в каких документах. Это временно оккупированные территории. Большой компромисс для нас - остановиться там, где стоим", - сказал он.

На уточнение Моргана, есть ли обстоятельства, при которых Украина могла бы уступить территорию, Зеленский ответил, что не сможет пойти на такой шаг.

"Донбасс - это часть нашей независимости. Это часть ценностей, которые мы защищаем. Это не только о территориях. Это о людях, о том, как защитить нашу страну.

При всем уважении к Америке и ее президенту, даже с гарантиями безопасности от США, никто на сегодняшний день не может дать нам слово, что Путин не придет снова.

А на Донбассе и в Крыму есть очень сильные линии обороны. И если Россия снова начнет агрессию, если они уже будут на этой территории, как мы сможем защититься?" - подытожил президент.

