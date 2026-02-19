РУС
2 314 18

Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

донбас

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве обсуждали демилитаризованную зону. Он подчеркнул: Украина не признает оккупацию и не пойдет на территориальные уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.

"Даже в трехсторонних переговорах у нас есть три разных взгляда на вопрос территорий.
Это не просто, но мы стараемся быть очень конструктивными", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина ранее поддержала компромисс, предложенный США во время встречи в Саудовской Аравии: прекращение огня с последующим обсуждением возвращения оккупированных территорий дипломатическим путем.

"А сейчас мы исходим из позиции, когда американцы сказали: "Послушайте, мы должны поговорить о свободной экономической зоне". 

Мы сказали: "Слушайте, ребята, мы, кстати, разделяем вашу, американскую позицию, которая была предложена в Саудовской Аравии".

Моя позиция такова, что я хочу поддержать любой формат, любой диалог, но это не значит, что я приму все", - сказал он. 

Возможны ли территориальные уступки

Президент подчеркнул, что готов поддерживать любой формат диалога, но это не означает автоматического согласия на все условия.

Мы не можем просто вывести войска. Это наша территория, и она временно оккупирована. Мы не признали оккупацию юридически и не признаем даже де-факто ни в каких документах.

Это временно оккупированные территории. Большой компромисс для нас - остановиться там, где стоим", - сказал он.

На уточнение Моргана, есть ли обстоятельства, при которых Украина могла бы уступить территорию, Зеленский ответил, что не сможет пойти на такой шаг.

"Донбасс - это часть нашей независимости. Это часть ценностей, которые мы защищаем. Это не только о территориях. Это о людях, о том, как защитить нашу страну.

При всем уважении к Америке и ее президенту, даже с гарантиями безопасности от США, никто на сегодняшний день не может дать нам слово, что Путин не придет снова.

А на Донбассе и в Крыму есть очень сильные линии обороны. И если Россия снова начнет агрессию, если они уже будут на этой территории, как мы сможем защититься?" - подытожил президент.

Что предшествовало?

ТУПО ЗДАЄ ТЕРИТОРІЮ - це він робить кожний день як тільки прийшов до влади. Як лише прийшов почалось

- відведення
- розміновування
- "рузкіе тоже люди"
19.02.2026 07:49
+9
І що, демілітаризована зона буде на території рашки? Чи це тільки на українських територіях, з відведенням наших військ, як було на Донбасі у 2019-му?
19.02.2026 07:55
+7
Загугліть - "депутат Віктор Саклаков про розмінування Чонгару". Він піше, ще в квітні 2021-го, що було засідання ВР, де більшістю голосів прийняли рішення про РОЗМІНУВАННЯ Чонгару, щоб, зі слів Верещучки, "люди могли їзлити туди-сюди - в Крим та назад".
Хоча міни стояли лише по сторонам дороги, і ніяк не заважали іздити дорогою. А ще там буди ДОТи та прикопані танки та замасковані пушки, які частково було видно з дороги. Все прибрали.
А саме розмінування провели восени 2021-го року, під виглядом навчань ДСНС.
До нападу кацапні лішалось кілька місяців...
19.02.2026 08:06
19.02.2026 07:49
Куля та добре слово роблять чудеса. Тільки чогось не в Україні.
19.02.2026 07:54
19.02.2026 08:06
https://charter97.org/ru/news/2026/2/18/674113/
Залужный впервые рассказал о конфликте с Зеленским
https://charter97.org/ru/news/2026/2/18/674113/comments/#comments 2518.02.2026, 18:41 30,024
19.02.2026 08:08
І що, демілітаризована зона буде на території рашки? Чи це тільки на українських територіях, з відведенням наших військ, як було на Донбасі у 2019-му?
19.02.2026 07:55
Думаєш,що він розуміє значення слова демілітаризована?
19.02.2026 07:56
Це він про будівництво у Козині «династії зелупнів», за крадені ним з єрмаком і татаровим в Українців гроші, для офшорів?????
Міндіч з шурмою, усцикаються від сміху….
19.02.2026 08:11
Шефір вчора здриснув з України - виклали фото цієї гниди з аеропорту Варшави (радник Зе з 2019 року, і друга ще з КВН в 90-х).
19.02.2026 08:40
Ця коломойська гнида демілітаризує всю Україну, кацапи її окупують, клоун скаже «ми не визнаємо окупаці», але пуйлу і всьому світові буде начхати на це.
19.02.2026 07:57
Ішак же вихвалявся, що провів "нараду" та надав настанови для переговірників нашої делегації. То якось це не сходиться, що обговорювали те проти чого( ніби-то) це хитро-придуркувате чмо.
19.02.2026 08:15
Навіть перемовини про це, це велике досягнення кацапів, це і було ціллю куйла, а саме "демілітаризація України", зараз почнеться "денаціфікація" Краматорська та Слов'янська...
19.02.2026 08:23
Якщо путіну потрібно, треба обговорювати буферну зону Курську та Белголгодську область
19.02.2026 08:27
Зеленський крок за кроком іде на капітуляці під тиском компромату від Трампа. Думаю, на наступних перемовинах він скаже, що вже згодний на вибори при перемир'ї на тиждень і готовий вивести війська з Догнбасу, щоб створити там вільну від укра
їни економічну зону. Це тягне на держзраду. Якщо Буданов теж підтримує Зелю, країні кінець
19.02.2026 08:48
Тема 'демілітаризованої зони' може бути прийнятна при дотриманні кількох умов. По-перше, демілітаризована зона має нести виключно тимчасовий характер і слугувати для уникнення відновлення бойових дій. По-друге, вона повинна бути абсолютно симетричною, тобто Україна та Росія мають відвести свої війська на однакову відстань від існуючої лінії фронту. По-третє, в демілітаризовану зону мають бути введені міжнародні миротворчі сили за принципом, щоб склад контингенту, який займе територію відведення росіян, погоджувала Україна (в цьому випадку напевно можна погодитися, щоб і Росія погоджувала національність контингенту, який зайде на територію відведення ЗСУ). По-четверте, так як демілітаризована зона є юридично українською територією, на ній мають діяти виключно закони України та міжнародні, а їх дотримання контролювати представники ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних організацій.
19.02.2026 09:07
Куди відійти? З укріпрайону у чисте поле?
19.02.2026 09:28
*******, раньше говорил о недопустимости дем.зоны на территории Украины, сейчас другое.Вмо брехливое.
19.02.2026 09:09
Моя позиція, як у порноактриси з німецького кіно для дорослих, така, що я готовий прийняти будь кого в будь якій кількості!
19.02.2026 09:19
 
 