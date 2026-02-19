УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13899 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
4 272 31

Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

донбас

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві обговорювали демілітаризовану зону. Він наголосив: Україна не визнає окупацію та не піде на територіальні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Навіть у тристоронніх переговорах ми маємо три різні погляди на питання територій.
Це не просто, але ми намагаємося бути дуже конструктивними", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна раніше підтримала компроміс, запропонований США під час зустрічі в Саудівській Аравії: припинення вогню з подальшим обговоренням повернення окупованих територій дипломатичним шляхом.

"А зараз ми виходимо з позиції, коли американці сказали: "Послухайте, ми маємо поговорити про вільну економічну зону". 

Ми сказали: "Слухайте, хлопці, ми, до речі, поділяємо вашу, американську позицію, яка була запропонована в Саудівській Аравії".

Моя позиція така, що я хочу підтримати будь-який формат, будь-який діалог, але це не означає, що я прийму все", - сказав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У блоці Мерца заявили, що поступки України щодо незавойованих територій були б "просто немислимими"

Чи можливі територіальні поступки

Президент наголосив, що готовий підтримувати будь-який формат діалогу, але це не означає автоматичної згоди на всі умови.

Ми не можемо просто вивести війська. Це наша територія і вона тимчасово окупована. Ми не визнали окупацію юридично і не визнаємо навіть де-факто в жодних документах.

Це тимчасово окуповані території. Великий компроміс для нас - зупинитися там, де стоїмо", - сказав він.

На уточнення Моргана, чи є обставини, за яких Україна могла б поступитися територією, Зеленський відповів, що не зможе піти на такий крок.

"Донбас - це частина нашої незалежності. Це частина цінностей, які ми захищаємо. Це не тільки про території. Це про людей, про те, як захистити нашу країну.

З усією повагою до Америки та її президента, навіть з гарантіями безпеки від США, ніхто на сьогодні не може дати нам слово, що Путін не прийде знову.

А на Донбасі та в Криму є дуже сильні лінії оборони. І якщо Росія знову почне агресію, якщо вони вже будуть на цій території, як ми зможемо захиститися?" - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Не впевнений, що команди можуть вирішити питання територій

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) перемовини (3785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
ТУПО ЗДАЄ ТЕРИТОРІЮ - це він робить кожний день як тільки прийшов до влади. Як лише прийшов почалось

- відведення
- розміновування
- "рузкіе тоже люди"
показати весь коментар
19.02.2026 07:49 Відповісти
+17
Загугліть - "депутат Віктор Саклаков про розмінування Чонгару". Він піше, ще в квітні 2021-го, що було засідання ВР, де більшістю голосів прийняли рішення про РОЗМІНУВАННЯ Чонгару, щоб, зі слів Верещучки, "люди могли їзлити туди-сюди - в Крим та назад".
Хоча міни стояли лише по сторонам дороги, і ніяк не заважали іздити дорогою. А ще там буди ДОТи та прикопані танки та замасковані пушки, які частково було видно з дороги. Все прибрали.
А саме розмінування провели восени 2021-го року, під виглядом навчань ДСНС.
До нападу кацапні лішалось кілька місяців...
показати весь коментар
19.02.2026 08:06 Відповісти
+15
І що, демілітаризована зона буде на території рашки? Чи це тільки на українських територіях, з відведенням наших військ, як було на Донбасі у 2019-му?
показати весь коментар
19.02.2026 07:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТУПО ЗДАЄ ТЕРИТОРІЮ - це він робить кожний день як тільки прийшов до влади. Як лише прийшов почалось

- відведення
- розміновування
- "рузкіе тоже люди"
показати весь коментар
19.02.2026 07:49 Відповісти
Куля та добре слово роблять чудеса. Тільки чогось не в Україні.
показати весь коментар
19.02.2026 07:54 Відповісти
Загугліть - "депутат Віктор Саклаков про розмінування Чонгару". Він піше, ще в квітні 2021-го, що було засідання ВР, де більшістю голосів прийняли рішення про РОЗМІНУВАННЯ Чонгару, щоб, зі слів Верещучки, "люди могли їзлити туди-сюди - в Крим та назад".
Хоча міни стояли лише по сторонам дороги, і ніяк не заважали іздити дорогою. А ще там буди ДОТи та прикопані танки та замасковані пушки, які частково було видно з дороги. Все прибрали.
А саме розмінування провели восени 2021-го року, під виглядом навчань ДСНС.
До нападу кацапні лішалось кілька місяців...
показати весь коментар
19.02.2026 08:06 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2026/2/18/674113/
Залужный впервые рассказал о конфликте с Зеленским
https://charter97.org/ru/news/2026/2/18/674113/comments/#comments 2518.02.2026, 18:41 30,024
показати весь коментар
19.02.2026 08:08 Відповісти
"демілітаризація" частини території України?

це її добровільна здача рашці !

ЗЄлю під суд !

.
показати весь коментар
19.02.2026 09:40 Відповісти
І що, демілітаризована зона буде на території рашки? Чи це тільки на українських територіях, з відведенням наших військ, як було на Донбасі у 2019-му?
показати весь коментар
19.02.2026 07:55 Відповісти
Думаєш,що він розуміє значення слова демілітаризована?
показати весь коментар
19.02.2026 07:56 Відповісти
Це він про будівництво у Козині «династії зелупнів», за крадені ним з єрмаком і татаровим в Українців гроші, для офшорів?????
Міндіч з шурмою, усцикаються від сміху….
показати весь коментар
19.02.2026 08:11 Відповісти
Шефір вчора здриснув з України - виклали фото цієї гниди з аеропорту Варшави (радник Зе з 2019 року, і друга ще з КВН в 90-х).
показати весь коментар
19.02.2026 08:40 Відповісти
Ця коломойська гнида демілітаризує всю Україну, кацапи її окупують, клоун скаже «ми не визнаємо окупаці», але пуйлу і всьому світові буде начхати на це.
показати весь коментар
19.02.2026 07:57 Відповісти
Ішак же вихвалявся, що провів "нараду" та надав настанови для переговірників нашої делегації. То якось це не сходиться, що обговорювали те проти чого( ніби-то) це хитро-придуркувате чмо.
показати весь коментар
19.02.2026 08:15 Відповісти
Навіть перемовини про це, це велике досягнення кацапів, це і було ціллю куйла, а саме "демілітаризація України", зараз почнеться "денаціфікація" Краматорська та Слов'янська...
показати весь коментар
19.02.2026 08:23 Відповісти
Якщо путіну потрібно, треба обговорювати буферну зону Курську та Белголгодську область
показати весь коментар
19.02.2026 08:27 Відповісти
Зеленський крок за кроком іде на капітуляці під тиском компромату від Трампа. Думаю, на наступних перемовинах він скаже, що вже згодний на вибори при перемир'ї на тиждень і готовий вивести війська з Догнбасу, щоб створити там вільну від укра
їни економічну зону. Це тягне на держзраду. Якщо Буданов теж підтримує Зелю, країні кінець
показати весь коментар
19.02.2026 08:48 Відповісти
А вам ще з вагнергейту не зрозуміло хто такий буданов? Та ще раніше, коли він взяв під своє крило помічника депутата думи валуєва такого собі гогілашвілі.
показати весь коментар
19.02.2026 10:23 Відповісти
Ха! Буданов... Подивіться на його тупу пику першокласника з дебільною зачіскою та подвійним підборіддям - розвідник, млять...
Вся його карєра побудована на ДРУЖБІ його Маряни з Машкою Левченко - помічниці Зе ще з КВН Кривого Рогу, без якої він в туалет сходити сам не може. Машка свого Гогілашвілі (наркоділера та помічника депутата ГосДури Валуєва), дотягнула до заступника міністра МВС, поки він не встарвся на посту з військовими, їдучи за порцією "кокса" на службовому броньованому (!!!) джипі ГУР.
Якби не встрався, і військові не виклали відео в мережу - був би давно міністром МВС.
А тихушник Буданов - "ні риба ні мясо", тож Машка, за проханням подруги, витягнула до головного розвідника.
Да, саме цікаве: живуть вони в ОДНОМУ ОСОБНЯКУ - Буданови та Гогілашвілі/Левченко, який належить одному з "гаманців" Януковича. Є ще в когось питання за цей непотріб?
P.S. В мережі є фото, де Машка, Гогі та Валуєв РАЗОМ в Криму, в 2012 році...
показати весь коментар
19.02.2026 11:15 Відповісти
А Трамп йде до здачі України під тиском компромату від Пуйла - Епштейн, пишуть, їх проект.
показати весь коментар
19.02.2026 11:49 Відповісти
Тема 'демілітаризованої зони' може бути прийнятна при дотриманні кількох умов. По-перше, демілітаризована зона має нести виключно тимчасовий характер і слугувати для уникнення відновлення бойових дій. По-друге, вона повинна бути абсолютно симетричною, тобто Україна та Росія мають відвести свої війська на однакову відстань від існуючої лінії фронту. По-третє, в демілітаризовану зону мають бути введені міжнародні миротворчі сили за принципом, щоб склад контингенту, який займе територію відведення росіян, погоджувала Україна (в цьому випадку напевно можна погодитися, щоб і Росія погоджувала національність контингенту, який зайде на територію відведення ЗСУ). По-четверте, так як демілітаризована зона є юридично українською територією, на ній мають діяти виключно закони України та міжнародні, а їх дотримання контролювати представники ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних організацій.
показати весь коментар
19.02.2026 09:07 Відповісти
Куди відійти? З укріпрайону у чисте поле?
показати весь коментар
19.02.2026 09:28 Відповісти
Значить, касапи мають відійти за межі кордонів 1991/2014 року.
Ну, якщо дотримуватись елементарної логіки
показати весь коментар
19.02.2026 10:21 Відповісти
т.зв. "демілітарізація" неприйнятна за будь яких умов !
це:

порушення суверенітету України фактичне визнання прав рашки на частину нашої території.

державна зрада !

.
показати весь коментар
19.02.2026 09:45 Відповісти
Пуста трата часу - кацапня вже пороздавала своєму непотрібу житло українців, що виїхали звідти. Плюс там заправляють кадировські мавпи з Чечні - а Зеля сцить Кадирова до дрожі в колінках. Всі напевно памятають, як він посилав кримінального авторитета з раритетним Кораном, щоб Кадиров вибачив Зелю за недолугий жарт, коли та мавпа плаче з якось там приводу...
показати весь коментар
19.02.2026 11:28 Відповісти
*******, раньше говорил о недопустимости дем.зоны на территории Украины, сейчас другое.Вмо брехливое.
показати весь коментар
19.02.2026 09:09 Відповісти
Моя позиція, як у порноактриси з німецького кіно для дорослих, така, що я готовий прийняти будь кого в будь якій кількості!
показати весь коментар
19.02.2026 09:19 Відповісти
сказав же, що прийме майже все, але тільки "анал табу"

курва, яка винна в смерті сотен тисяч українців

.
показати весь коментар
19.02.2026 09:48 Відповісти
Анал тільки від єрмака!
показати весь коментар
19.02.2026 09:53 Відповісти
"Ніяких мінських угод-3 я не підпишу", - жалюгідний шут в ролі президента Потужнимир Незламенський💩
показати весь коментар
19.02.2026 09:45 Відповісти
за Мінськими угодами всі території Донбасу залишались українськими.

що означає демілітарізація ?
відмова від суверинитету України.

.
показати весь коментар
19.02.2026 09:51 Відповісти
Пам'ятаю, як зеленський демілітаризовував Золоте, та інші панівні висоти на донбасі...
показати весь коментар
19.02.2026 09:55 Відповісти
Якщо є згода з США щодо "з подальшим обговоренням повернення окупованих територій дипломатичним шляхом"(с) - то чому від США нема подальших санкцій на касапів за продовження окупації та захоплення нових окупованих територій?

Хто бреше? Зедя чи Трамп?

Чи обидва?
показати весь коментар
19.02.2026 10:19 Відповісти
 
 