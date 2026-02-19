Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони
Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві обговорювали демілітаризовану зону. Він наголосив: Україна не визнає окупацію та не піде на територіальні поступки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.
"Навіть у тристоронніх переговорах ми маємо три різні погляди на питання територій.
Це не просто, але ми намагаємося бути дуже конструктивними", - зазначив глава держави.
Зеленський нагадав, що Україна раніше підтримала компроміс, запропонований США під час зустрічі в Саудівській Аравії: припинення вогню з подальшим обговоренням повернення окупованих територій дипломатичним шляхом.
"А зараз ми виходимо з позиції, коли американці сказали: "Послухайте, ми маємо поговорити про вільну економічну зону".
Ми сказали: "Слухайте, хлопці, ми, до речі, поділяємо вашу, американську позицію, яка була запропонована в Саудівській Аравії".
Моя позиція така, що я хочу підтримати будь-який формат, будь-який діалог, але це не означає, що я прийму все", - сказав він.
Чи можливі територіальні поступки
Президент наголосив, що готовий підтримувати будь-який формат діалогу, але це не означає автоматичної згоди на всі умови.
Ми не можемо просто вивести війська. Це наша територія і вона тимчасово окупована. Ми не визнали окупацію юридично і не визнаємо навіть де-факто в жодних документах.
Це тимчасово окуповані території. Великий компроміс для нас - зупинитися там, де стоїмо", - сказав він.
На уточнення Моргана, чи є обставини, за яких Україна могла б поступитися територією, Зеленський відповів, що не зможе піти на такий крок.
"Донбас - це частина нашої незалежності. Це частина цінностей, які ми захищаємо. Це не тільки про території. Це про людей, про те, як захистити нашу країну.
З усією повагою до Америки та її президента, навіть з гарантіями безпеки від США, ніхто на сьогодні не може дати нам слово, що Путін не прийде знову.
А на Донбасі та в Криму є дуже сильні лінії оборони. І якщо Росія знову почне агресію, якщо вони вже будуть на цій території, як ми зможемо захиститися?" - підсумував президент.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- відведення
- розміновування
- "рузкіе тоже люди"
Хоча міни стояли лише по сторонам дороги, і ніяк не заважали іздити дорогою. А ще там буди ДОТи та прикопані танки та замасковані пушки, які частково було видно з дороги. Все прибрали.
А саме розмінування провели восени 2021-го року, під виглядом навчань ДСНС.
До нападу кацапні лішалось кілька місяців...
це її добровільна здача рашці !
ЗЄлю під суд !
.
Міндіч з шурмою, усцикаються від сміху….
їни економічну зону. Це тягне на держзраду. Якщо Буданов теж підтримує Зелю, країні кінець
Вся його карєра побудована на ДРУЖБІ його Маряни з Машкою Левченко - помічниці Зе ще з КВН Кривого Рогу, без якої він в туалет сходити сам не може. Машка свого Гогілашвілі (наркоділера та помічника депутата ГосДури Валуєва), дотягнула до заступника міністра МВС, поки він не встарвся на посту з військовими, їдучи за порцією "кокса" на службовому броньованому (!!!) джипі ГУР.
Якби не встрався, і військові не виклали відео в мережу - був би давно міністром МВС.
А тихушник Буданов - "ні риба ні мясо", тож Машка, за проханням подруги, витягнула до головного розвідника.
Да, саме цікаве: живуть вони в ОДНОМУ ОСОБНЯКУ - Буданови та Гогілашвілі/Левченко, який належить одному з "гаманців" Януковича. Є ще в когось питання за цей непотріб?
P.S. В мережі є фото, де Машка, Гогі та Валуєв РАЗОМ в Криму, в 2012 році...
Ну, якщо дотримуватись елементарної логіки
це:
порушення суверенітету України фактичне визнання прав рашки на частину нашої території.
державна зрада !
.
курва, яка винна в смерті сотен тисяч українців
.
що означає демілітарізація ?
відмова від суверинитету України.
.
Хто бреше? Зедя чи Трамп?
Чи обидва?