Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві обговорювали демілітаризовану зону. Він наголосив: Україна не визнає окупацію та не піде на територіальні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.

"Навіть у тристоронніх переговорах ми маємо три різні погляди на питання територій.

Це не просто, але ми намагаємося бути дуже конструктивними", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна раніше підтримала компроміс, запропонований США під час зустрічі в Саудівській Аравії: припинення вогню з подальшим обговоренням повернення окупованих територій дипломатичним шляхом.

"А зараз ми виходимо з позиції, коли американці сказали: "Послухайте, ми маємо поговорити про вільну економічну зону".

Ми сказали: "Слухайте, хлопці, ми, до речі, поділяємо вашу, американську позицію, яка була запропонована в Саудівській Аравії".

Моя позиція така, що я хочу підтримати будь-який формат, будь-який діалог, але це не означає, що я прийму все", - сказав він.

Чи можливі територіальні поступки

Президент наголосив, що готовий підтримувати будь-який формат діалогу, але це не означає автоматичної згоди на всі умови.

Ми не можемо просто вивести війська. Це наша територія і вона тимчасово окупована. Ми не визнали окупацію юридично і не визнаємо навіть де-факто в жодних документах. Це тимчасово окуповані території. Великий компроміс для нас - зупинитися там, де стоїмо", - сказав він.

На уточнення Моргана, чи є обставини, за яких Україна могла б поступитися територією, Зеленський відповів, що не зможе піти на такий крок.

"Донбас - це частина нашої незалежності. Це частина цінностей, які ми захищаємо. Це не тільки про території. Це про людей, про те, як захистити нашу країну.

З усією повагою до Америки та її президента, навіть з гарантіями безпеки від США, ніхто на сьогодні не може дати нам слово, що Путін не прийде знову.

А на Донбасі та в Криму є дуже сильні лінії оборони. І якщо Росія знову почне агресію, якщо вони вже будуть на цій території, як ми зможемо захиститися?" - підсумував президент.

