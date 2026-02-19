Зеленський: Не впевнений, що команди можуть вирішити питання територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що питання щодо територій зможуть вирішити делегації.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українці вирішуватимуть: приймати угоду чи ні

"Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання щодо територій. Звичайно, це в будь-якому разі залежить від нашого народу, зрештою, саме наш народ має прийняти цю мирну угоду чи ні, а не хтось інший у світі. І це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу", - сказав глава держави.

Зустріч лідерів

Зеленський припустив, що питання територій можна спробувати вирішити на рівні трьох лідерів.

Він наголосив, що Україна не довіряє ані Путіну, ані росіянам загалом. Зеленський зазначив, що йдеться не лише про Путіна, а й про систему та його оточення.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський переконаний, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме вимогу росіян про односторонній вихід ЗСУ з Донбасу і передачу регіону Росії.

