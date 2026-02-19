Зеленський: Не впевнений, що команди можуть вирішити питання територій
Президент Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що питання щодо територій зможуть вирішити делегації.
Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українці вирішуватимуть: приймати угоду чи ні
"Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання щодо територій. Звичайно, це в будь-якому разі залежить від нашого народу, зрештою, саме наш народ має прийняти цю мирну угоду чи ні, а не хтось інший у світі. І це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу", - сказав глава держави.
Зустріч лідерів
Зеленський припустив, що питання територій можна спробувати вирішити на рівні трьох лідерів.
Він наголосив, що Україна не довіряє ані Путіну, ані росіянам загалом. Зеленський зазначив, що йдеться не лише про Путіна, а й про систему та його оточення.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський переконаний, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме вимогу росіян про односторонній вихід ЗСУ з Донбасу і передачу регіону Росії.
На питання журналістів, чому на додатковій розмові були присутні лише двоє представників України, а не вся делегація, Литвин відповів просто: коли Мєдінський звернувся з проханням поговорити, частина делегатів вже залишила місце переговорів. Тобто зустріч не планувалася заздалегідь - вона стала ситуативною ініціативою з боку Мєдінского.
«Це не було заплановано, в цьому зрештою не було нічого сутнісного, і прохання не робити з Мєдінского якогось такого, яким він не є», - наголосив Литвин.
"Це стандартний формат, який також практикувався, зокрема, у Стамбулі, коли керівники делегацій можуть проводити зустріч у вузькому форматі, залучаючи інших представників делегації.
18 лютого 2026 року, 10:42
Він бажає "сайтись посеередине(тільки чого? Дніпра чи Тиси?)",а вони можуть не погодитись,або погодитись на капітуляцію.
Після пересьору з припертим до ґрат Галущенком та після одкровень Залужного - він піде на все .
За півроку до початку війни за цей народ не думав.Не думав як готуватись до війни щоб захистити цей народ.Тварина.