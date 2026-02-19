Зеленський: Не впевнений, що команди можуть вирішити питання територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що питання щодо територій зможуть вирішити делегації. 

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українці вирішуватимуть: приймати угоду чи ні 

"Я не впевнений, що наші команди дійсно можуть вирішити питання щодо територій. Звичайно, це в будь-якому разі залежить від нашого народу, зрештою, саме наш народ має прийняти цю мирну угоду чи ні, а не хтось інший у світі. І це не залежить від того, сильна країна чи сильний лідер, чи ні. Це залежить від українського народу", - сказав глава держави.

Зустріч лідерів 

Зеленський припустив, що питання територій можна спробувати вирішити на рівні трьох лідерів.

Він наголосив, що Україна не довіряє ані Путіну, ані росіянам загалом. Зеленський зазначив, що йдеться не лише про Путіна, а й про систему та його оточення.

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський переконаний, що український народ відхилить мирну угоду, яка передбачатиме вимогу росіян про односторонній вихід ЗСУ з Донбасу і передачу регіону Росії.

Топ коментарі
+15
Цей покидьок вже не знає як здихатися неокупованої частини Донецької області та здати її за наказом пуйла рашистам.
19.02.2026 00:13 Відповісти
+12
ШО З НИМ? Йому не дають особистих гарантій а Галущенко на підході з показаннями ?
19.02.2026 00:19 Відповісти
+11
Після розповідей Залужного обкнюхався з горя! ПЕ-РЕ-ДОЗ ми чекаємо на ПЕ-РЕ-ДОЗ!!!
19.02.2026 00:21 Відповісти
19.02.2026 00:13 Відповісти
У ЖЕНЕВІ ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ЗУСТРІЛАСЯ З ГОЛОВОЮ РОСІЙСЬКОЇ: ЩО ОБГОВОРЮВАЛИ АРАХАМІЯ З УМЄРОВИМ БЕЗ БУДАНОВА - ВВС
19.02.2026 00:25 Відповісти
Чому лише двоє?

На питання журналістів, чому на додатковій розмові були присутні лише двоє представників України, а не вся делегація, Литвин відповів просто: коли Мєдінський звернувся з проханням поговорити, частина делегатів вже залишила місце переговорів. Тобто зустріч не планувалася заздалегідь - вона стала ситуативною ініціативою з боку Мєдінского.

«Це не було заплановано, в цьому зрештою не було нічого сутнісного, і прохання не робити з Мєдінского якогось такого, яким він не є», - наголосив Литвин.
19.02.2026 00:26 Відповісти
Прес-секретар Умерова Діана Давітян підтвердила це журналістам, зазначивши, що такий формат переговорів є звичайною практикою, повідомляє Укрінформ.

"Це стандартний формат, який також практикувався, зокрема, у Стамбулі, коли керівники делегацій можуть проводити зустріч у вузькому форматі, залучаючи інших представників делегації.
19.02.2026 00:31 Відповісти
Ну чого ж ви так накинулись на "сильного лідера"...
19.02.2026 08:26 Відповісти
Вот например рашка согласится чтоб мы провели референдум и народ проголосует против , то что тогда ? дальше война ?)
19.02.2026 00:18 Відповісти
Да нет, зелёный яйцелуп. Ты и только ты отвечаешь по конституции за целостность страны. Забыл, как накануне выборов лысому гордону интервью давал?"встретимся с Путиным, вот ваши претензии, вот наши претензии. И сойдёмся где-то на половине..!!! Так вот как раз по Днепру и это и будет половина.. если бы не народ и украинская армия-давно бы ты со своим кагалом Украину сдали..
19.02.2026 00:18 Відповісти
19.02.2026 00:19 Відповісти
19.02.2026 00:21 Відповісти
Медінський проводить двогодинні переговори за закритими дверима з Умеровим, Арахамією після переговорів у Женеві

18 лютого 2026 року, 10:42



https://english.nv.ua/nation/medinsky-holds-two-hour-meeting-with-umerov-after-geneva-talks-50585061.html#
19.02.2026 00:29 Відповісти
Ага, причому саме "незаплановані"
19.02.2026 00:33 Відповісти
хйлоспецоперація- ложний слєд ... або- шантажують "духом кремля"громадян США - вони ж обоє живуть у США
19.02.2026 00:38 Відповісти
Норм до зимы не отдали , зиму еле пережили и можно отдавать ))
19.02.2026 00:33 Відповісти
Я думал этот план (28пунктов ) представили в ноябре и все были против, даже Трамп говорил соглашайтесь,а то зима будет очень холодной, а тут зима прошла и уже по твоему прогнозу готовы согласиться
19.02.2026 00:42 Відповісти
Яке ТЦК ? Всіх в скелю і вперед
19.02.2026 00:48 Відповісти
А придется скорее всего,чтобы кацапское не гребло.Не знаю правда или нет но на раше ходят слухи ,что телеграмм прикрывают еще и оттого ,чтобы сильно не возмущались когда пу очередную частичную и отнюдь не добровольную и по контракту мобилизацию собрался проводить для летней кампании .Потому как месячные потери на фронте уже на 8-10 тысяч превысили месячный набор на контракт и наемников😆
19.02.2026 01:02 Відповісти
Уже не успеет сделать принудительную мобилизацию для летней компании, скорее для осенней
19.02.2026 01:12 Відповісти
Звісно не впевнений!
Він бажає "сайтись посеередине(тільки чого? Дніпра чи Тиси?)",а вони можуть не погодитись,або погодитись на капітуляцію.
19.02.2026 00:25 Відповісти
Цей все перемоги анонсує, та антизрадницькі гасла декларує. А в цей час партнери розказують про суттєве просування в перемовах. І тема перемовин була відвід військ. Кацапи ніяк взяти не можуть укріплення на Донбасі. Тому "демілітарізована зона" їм ой, який хороший вихід!
19.02.2026 00:27 Відповісти
зеленський то є чьорт кончаний
19.02.2026 00:34 Відповісти
Мед нський видно оголосив догану Двом сутенерам - деньгі бралі так почєму н.....а нє дєлаєтє.
19.02.2026 01:04 Відповісти
А як вони можуть вирішити, якщо ти їм сказав, ніяких компромісів, воюєм до останнього українця.
19.02.2026 01:26 Відповісти
"Я нічіво не знаю, я нічіво не должен, мобілізація? А! Ви самі якось а я ні прі делах!"
19.02.2026 01:55 Відповісти
в такому разі на референдумі також мають прийняти рішення про долю Оманської Гниди та потужних менеджерів.

на палю !
19.02.2026 02:23 Відповісти
Це він так починає готувати Україну до того, що йому таки з Єрмаком дають ОСОБИСТІ гарантії безпеки в обмін на...
Після пересьору з припертим до ґрат Галущенком та після одкровень Залужного - він піде на все .
19.02.2026 05:14 Відповісти
Гнида,за український народ вспомнив?
За півроку до початку війни за цей народ не думав.Не думав як готуватись до війни щоб захистити цей народ.Тварина.
19.02.2026 06:31 Відповісти
Сподваюся, гілляка йому вже снилася.
19.02.2026 06:47 Відповісти
Все народ,міфічний народ....
19.02.2026 07:26 Відповісти
Значит во всем будет виновата команда,потом народишко,а лидор останется в истории не в чем невиновным
19.02.2026 07:36 Відповісти
Ішак і надалі намагається усю свою персональну відповідальність звалити на народ. Але чомусь це безтолкове чмо не питало народу, коли звільняло Залужного, призначало троянського коня, трималось до отаннього за дєрмака і т.п. А тепер воно згадало про народ.
19.02.2026 07:45 Відповісти
Мені ще сподобалось про "сильного лідера"...
19.02.2026 08:32 Відповісти
 
 