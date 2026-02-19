Зеленский: Не уверен, что команды могут решить вопрос территорий
Президент Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что вопрос о территориях смогут решить делегации.
Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинцы будут решать: принимать соглашение или нет
"Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос по территориям. Конечно, это в любом случае зависит от нашего народа, в конце концов, именно наш народ должен принять это мирное соглашение или нет, а не кто-то другой в мире. И это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа", - сказал глава государства.
Встреча лидеров
Зеленский предположил, что вопрос территорий можно попытаться решить на уровне трех лидеров.
Он подчеркнул, что Украина не доверяет ни Путину, ни россиянам в целом. Зеленский отметил, что речь идет не только о Путине, но и о системе и его окружении.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский убежден, что украинский народ отклонит мирное соглашение, которое будет предусматривать требование россиян об одностороннем выходе ВСУ из Донбасса и передаче региона России.
На питання журналістів, чому на додатковій розмові були присутні лише двоє представників України, а не вся делегація, Литвин відповів просто: коли Мєдінський звернувся з проханням поговорити, частина делегатів вже залишила місце переговорів. Тобто зустріч не планувалася заздалегідь - вона стала ситуативною ініціативою з боку Мєдінского.
«Це не було заплановано, в цьому зрештою не було нічого сутнісного, і прохання не робити з Мєдінского якогось такого, яким він не є», - наголосив Литвин.
"Це стандартний формат, який також практикувався, зокрема, у Стамбулі, коли керівники делегацій можуть проводити зустріч у вузькому форматі, залучаючи інших представників делегації.
18 лютого 2026 року, 10:42
https://english.nv.ua/nation/medinsky-holds-two-hour-meeting-with-umerov-after-geneva-talks-50585061.html#
Він бажає "сайтись посеередине(тільки чого? Дніпра чи Тиси?)",а вони можуть не погодитись,або погодитись на капітуляцію.
на палю !
Після пересьору з припертим до ґрат Галущенком та після одкровень Залужного - він піде на все .
За півроку до початку війни за цей народ не думав.Не думав як готуватись до війни щоб захистити цей народ.Тварина.