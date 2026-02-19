РУС
2 031 39

Зеленский: Не уверен, что команды могут решить вопрос территорий

Зеленский: Территориальные вопросы не под силу переговорным командам

Президент Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что вопрос о территориях смогут решить делегации. 

Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы будут решать: принимать соглашение или нет 

"Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос по территориям. Конечно, это в любом случае зависит от нашего народа, в конце концов, именно наш народ должен принять это мирное соглашение или нет, а не кто-то другой в мире. И это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа", - сказал глава государства.

Встреча лидеров 

Зеленский предположил, что вопрос территорий можно попытаться решить на уровне трех лидеров.

Он подчеркнул, что Украина не доверяет ни Путину, ни россиянам в целом. Зеленский отметил, что речь идет не только о Путине, но и о системе и его окружении.

  • Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский убежден, что украинский народ отклонит мирное соглашение, которое будет предусматривать требование россиян об одностороннем выходе ВСУ из Донбасса и передаче региона России.

Цей покидьок вже не знає як здихатися неокупованої частини Донецької області та здати її за наказом пуйла рашистам.
19.02.2026 00:13
ШО З НИМ? Йому не дають особистих гарантій а Галущенко на підході з показаннями ?
19.02.2026 00:19
Після розповідей Залужного обкнюхався з горя! ПЕ-РЕ-ДОЗ ми чекаємо на ПЕ-РЕ-ДОЗ!!!
19.02.2026 00:21
Цей покидьок вже не знає як здихатися неокупованої частини Донецької області та здати її за наказом пуйла рашистам.
19.02.2026 00:13
У ЖЕНЕВІ ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ЗУСТРІЛАСЯ З ГОЛОВОЮ РОСІЙСЬКОЇ: ЩО ОБГОВОРЮВАЛИ АРАХАМІЯ З УМЄРОВИМ БЕЗ БУДАНОВА - ВВС
19.02.2026 00:25
Чому лише двоє?

На питання журналістів, чому на додатковій розмові були присутні лише двоє представників України, а не вся делегація, Литвин відповів просто: коли Мєдінський звернувся з проханням поговорити, частина делегатів вже залишила місце переговорів. Тобто зустріч не планувалася заздалегідь - вона стала ситуативною ініціативою з боку Мєдінского.

«Це не було заплановано, в цьому зрештою не було нічого сутнісного, і прохання не робити з Мєдінского якогось такого, яким він не є», - наголосив Литвин.
19.02.2026 00:26
Прес-секретар Умерова Діана Давітян підтвердила це журналістам, зазначивши, що такий формат переговорів є звичайною практикою, повідомляє Укрінформ.

"Це стандартний формат, який також практикувався, зокрема, у Стамбулі, коли керівники делегацій можуть проводити зустріч у вузькому форматі, залучаючи інших представників делегації.
19.02.2026 00:31
Ну чого ж ви так накинулись на "сильного лідера"...
19.02.2026 08:26
Вот например рашка согласится чтоб мы провели референдум и народ проголосует против , то что тогда ? дальше война ?)
19.02.2026 00:18
Да нет, зелёный яйцелуп. Ты и только ты отвечаешь по конституции за целостность страны. Забыл, как накануне выборов лысому гордону интервью давал?"встретимся с Путиным, вот ваши претензии, вот наши претензии. И сойдёмся где-то на половине..!!! Так вот как раз по Днепру и это и будет половина.. если бы не народ и украинская армия-давно бы ты со своим кагалом Украину сдали..
19.02.2026 00:18
ШО З НИМ? Йому не дають особистих гарантій а Галущенко на підході з показаннями ?
19.02.2026 00:19
Після розповідей Залужного обкнюхався з горя! ПЕ-РЕ-ДОЗ ми чекаємо на ПЕ-РЕ-ДОЗ!!!
19.02.2026 00:21
Медінський проводить двогодинні переговори за закритими дверима з Умеровим, Арахамією після переговорів у Женеві

18 лютого 2026 року, 10:42



https://english.nv.ua/nation/medinsky-holds-two-hour-meeting-with-umerov-after-geneva-talks-50585061.html#
19.02.2026 00:29
Ага, причому саме "незаплановані"
19.02.2026 00:33
хйлоспецоперація- ложний слєд ... або- шантажують "духом кремля"громадян США - вони ж обоє живуть у США
19.02.2026 00:38
Норм до зимы не отдали , зиму еле пережили и можно отдавать ))
19.02.2026 00:33
До зими ніхто не питав.
19.02.2026 00:35
Я думал этот план (28пунктов ) представили в ноябре и все были против, даже Трамп говорил соглашайтесь,а то зима будет очень холодной, а тут зима прошла и уже по твоему прогнозу готовы согласиться
19.02.2026 00:42
Так. Всі вишикувалися в чергу в ТЦК.
19.02.2026 00:45
Яке ТЦК ? Всіх в скелю і вперед
19.02.2026 00:48
А придется скорее всего,чтобы кацапское не гребло.Не знаю правда или нет но на раше ходят слухи ,что телеграмм прикрывают еще и оттого ,чтобы сильно не возмущались когда пу очередную частичную и отнюдь не добровольную и по контракту мобилизацию собрался проводить для летней кампании .Потому как месячные потери на фронте уже на 8-10 тысяч превысили месячный набор на контракт и наемников😆
19.02.2026 01:02
Сподіваюся, що ви помиляєтеся. Якщо ні, то нам звіздець.
19.02.2026 01:05
Уже не успеет сделать принудительную мобилизацию для летней компании, скорее для осенней
19.02.2026 01:12
Звісно не впевнений!
Він бажає "сайтись посеередине(тільки чого? Дніпра чи Тиси?)",а вони можуть не погодитись,або погодитись на капітуляцію.
19.02.2026 00:25
Цей все перемоги анонсує, та антизрадницькі гасла декларує. А в цей час партнери розказують про суттєве просування в перемовах. І тема перемовин була відвід військ. Кацапи ніяк взяти не можуть укріплення на Донбасі. Тому "демілітарізована зона" їм ой, який хороший вихід!
показать весь комментарий
зеленський то є чьорт кончаний
19.02.2026 00:34
Мед нський видно оголосив догану Двом сутенерам - деньгі бралі так почєму н.....а нє дєлаєтє.
19.02.2026 01:04
А як вони можуть вирішити, якщо ти їм сказав, ніяких компромісів, воюєм до останнього українця.
19.02.2026 01:26
"Я нічіво не знаю, я нічіво не должен, мобілізація? А! Ви самі якось а я ні прі делах!"
19.02.2026 01:55
в такому разі на референдумі також мають прийняти рішення про долю Оманської Гниди та потужних менеджерів.

на палю !
19.02.2026 02:23
Це він так починає готувати Україну до того, що йому таки з Єрмаком дають ОСОБИСТІ гарантії безпеки в обмін на...
Після пересьору з припертим до ґрат Галущенком та після одкровень Залужного - він піде на все .
19.02.2026 05:14
Гнида,за український народ вспомнив?
За півроку до початку війни за цей народ не думав.Не думав як готуватись до війни щоб захистити цей народ.Тварина.
19.02.2026 06:31
Сподваюся, гілляка йому вже снилася.
19.02.2026 06:47
Все народ,міфічний народ....
19.02.2026 07:26
Значит во всем будет виновата команда,потом народишко,а лидор останется в истории не в чем невиновным
19.02.2026 07:36
Ішак і надалі намагається усю свою персональну відповідальність звалити на народ. Але чомусь це безтолкове чмо не питало народу, коли звільняло Залужного, призначало троянського коня, трималось до отаннього за дєрмака і т.п. А тепер воно згадало про народ.
19.02.2026 07:45
Мені ще сподобалось про "сильного лідера"...
19.02.2026 08:32
