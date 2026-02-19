Зеленский: Не уверен, что команды могут решить вопрос территорий

Президент Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что вопрос о территориях смогут решить делегации.

Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы будут решать: принимать соглашение или нет

"Я не уверен, что наши команды действительно могут решить вопрос по территориям. Конечно, это в любом случае зависит от нашего народа, в конце концов, именно наш народ должен принять это мирное соглашение или нет, а не кто-то другой в мире. И это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа", - сказал глава государства.

Встреча лидеров

Зеленский предположил, что вопрос территорий можно попытаться решить на уровне трех лидеров.

Он подчеркнул, что Украина не доверяет ни Путину, ни россиянам в целом. Зеленский отметил, что речь идет не только о Путине, но и о системе и его окружении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский убежден, что украинский народ отклонит мирное соглашение, которое будет предусматривать требование россиян об одностороннем выходе ВСУ из Донбасса и передаче региона России.

