Шансов на быстрое окончание войны в Украине путем переговоров мало, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит практически никаких шансов на быстрое завершение войны путем переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel,

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане", - пояснил он.

По словам Мерца, разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина.

Читайте также: 33% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".

Мерц сказал, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным: "Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, яростный террор, у меня мало надежды".

Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул канцлер.

Читайте: Украина и РФ обсудили идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе без контроля армий, - NYT

Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал:

"Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубочайшее варварство, так и высочайшую цивилизацию".

По словам канцлера, это актуально и сегодня.

"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - подытожил он.

Читайте: Военные достигли прогресса на мирных переговорах в Женеве, - CNN

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после переговоров в Женеве заявил, что в политической части переговоры были непростыми. Однако все три стороны в военном направлении были конструктивными.

Глава российской делегации Мединский заявил, что переговоры были "трудными, но деловыми".

Белый дом считает, что Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны