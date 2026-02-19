РУС
Шансов на быстрое окончание войны в Украине путем переговоров мало, - Мерц

Мерц не верит в скорый мир: что известно?

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит практически никаких шансов на быстрое завершение войны путем переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel,

Что известно?

"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане", - пояснил он.

По словам Мерца, разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина.

Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".

Мерц сказал, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным: "Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, яростный террор, у меня мало надежды".

Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул канцлер.

Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал:

"Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубочайшее варварство, так и высочайшую цивилизацию".

По словам канцлера, это актуально и сегодня.

"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - подытожил он.

Что предшествовало?

россия (22151) переговоры с Россией (1095) Фридрих Мерц (368)
Топ комментарии
+8
Та ясно, що воюєм далі. Москаля треба бити, а не з ним говорити!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 09:52 Ответить
+2
мудро, виважено
також було б мудро у Бундесі заїпашити в нуль кацапську агентуру а-ля адн
показать весь комментарий
19.02.2026 10:14 Ответить
+2
Он прав как бы тебе это не нравилось и раша если просто так отдать ей донбас не остановится и потребует больше
показать весь комментарий
19.02.2026 10:15 Ответить
Та які шанси? - балачки аби Трамп не озвірів
показать весь комментарий
19.02.2026 09:49 Ответить
"На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані", -

Хорошо придумав. Молодець.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:51 Ответить
Он прав как бы тебе это не нравилось и раша если просто так отдать ей донбас не остановится и потребует больше
показать весь комментарий
19.02.2026 10:15 Ответить
Тому треба продовжувати купляти енергоносії у росії, виключно щоб її виснажити .
показать весь комментарий
19.02.2026 10:33 Ответить
Про це казали ще в 22-23-му, коли нам почали обмежувати та дозувати допомогу, але мало хто хотів вірити в те що західному світу просто байдуже, хто першим здасться.
"Аби нас не чіпали" - ось їхня політика.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:34 Ответить
Та ясно, що воюєм далі. Москаля треба бити, а не з ним говорити!!!
показать весь комментарий
19.02.2026 09:52 Ответить
а в чому Мерц не правий ?
показать весь комментарий
19.02.2026 10:07 Ответить
"ТАУРАСІВ" НЕ ДАЄ, АЛЕ ГОВОРИТЬ ТАК, ЩО ЇХ ДАВНО ПОТРІБНО БУЛО Б ДАВАТИ.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:28 Ответить
"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти"
Ми теж.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:07 Ответить
І на це "швидке завершення", лише заради того щоб улестити Трампа, вже втратили рік і поклали тисячі життів. Хоча американці та європейці так не зрозуміють...
Скажи доступною для них мовою - потрачено дуже багато грошей!
показать весь комментарий
19.02.2026 10:13 Ответить
мудро, виважено
також було б мудро у Бундесі заїпашити в нуль кацапську агентуру а-ля адн
показать весь комментарий
19.02.2026 10:14 Ответить
Неплохо было бы но это как с опзж в Украине:куда ты денешь 20% их избирателей разве что приняв закон на рашу депортируешь
показать весь комментарий
19.02.2026 10:51 Ответить
це все зрозуміло, але це не відміняє того факту що це найдовша війна за останні 100+ років і це викликає певні підозри , що це не війна , а змова
показать весь комментарий
19.02.2026 10:21 Ответить
Яка нах партизанська.) Афганці сміялися що американці і НАТО боятися висунутися з бази в Кабулі. Вони там так і просиділи 20 років.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:36 Ответить
Вьетнамская дольше была и в Афганистане тоже .Хотя афганская что со штатами ,что с ссср это по большей части партизанская война и что там тоже змова была конспиролог
показать весь комментарий
19.02.2026 10:32 Ответить
ТВЕРЕЗИЙ НІМЕЦЬКИЙ ПОГЛЯД
показать весь комментарий
19.02.2026 10:25 Ответить
Мерц це розуміє ,але не горе президент України ,який "ліг" під Трампа і говорить про якісь вибори і референдум в умовах війни і аж ніяк про захист національних інтересів.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:26 Ответить
це називається імітація бурної діяльністі

трамп імітує що він такий миротворець, якій зупинив 8 війн
ху*ло пійшло на переговори бо боїться санкцій від трампа
зеля пійшов (вимушено) бо нам йде допомога (рпродаж зброї, та мабуть ще передача зі спутників) від США

усі роблять щось що імітує переговори
показать весь комментарий
19.02.2026 10:33 Ответить
І, що? Мерц накінецб дозрів дати Україні тауроси?
показать весь комментарий
19.02.2026 10:28 Ответить
рудий не дозволить
у цих засобах ураження є штатівська компонента
показать весь комментарий
19.02.2026 10:29 Ответить
Не мало шансів, а взагалі немає, Україна доведе війну до кінця військовим шляхом звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
19.02.2026 10:32 Ответить
Тому Фрідріх окрім підтримки санкцій має надати 100 TaurasiV .
показать весь комментарий
19.02.2026 10:38 Ответить
про Таурус конечно ни слова? очень удобно разменивать боязнь эскалации на жизни Украинцев. Гер Мерц, кацапня уже поняла что здесь не обломиться, готовтесь встречать "друга валъйодю" в ЕС, вы ведь боялись с 2014 ввести санкции против рф, боялись 1.3% ввп потерять - вот она цена сотен тысяч жизней наших. теперь поздно, 3-5 лет и он пойдёт к вам, пока вы арабов и трансгендеров в жопу выцыловываете.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:45 Ответить
Уже через пол года максимум, после того как вся эта бодяга закончиться, путена будут принимать в Бундестаге. Не переживайте за них. Они уже контакты прощупывают.
показать весь комментарий
19.02.2026 11:09 Ответить
Європі взагалі насрати на цю війню, якщо винищують одне одного ті кого вони за людей не рахують. Європа на цьому зробить хіба гешефт.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:50 Ответить
ти телепень, ЄС допомогає закуповувати зброю у США. Без цієї допомоги нам .. просто самим не витриматися

так але нажаль не на 100 % заблокували відносини з кацапстаном.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:54 Ответить
Это понятно. Как и о то, кто виснажиться первым с таким подходом. Это ж надо покупать ресурсы и продавать технологии параллельным импортом, чтобы с умных ******* выйти и сказать что это война на истощение. )) А да, когда это все закончится немцы первые начнут искать в рахе вместо варварства - цивилизацию ) это чтобы ни у кого небыло розовых надежд. Не раз так было и будет.
показать весь комментарий
19.02.2026 10:57 Ответить
А как же всем известный прогресс на мирных переговорах в Женеве или это просто show must go on???
показать весь комментарий
19.02.2026 10:59 Ответить
 
 