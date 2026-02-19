Шансов на быстрое окончание войны в Украине путем переговоров мало, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит практически никаких шансов на быстрое завершение войны путем переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel,
Что известно?
"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане", - пояснил он.
По словам Мерца, разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина.
Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".
Мерц сказал, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным: "Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, яростный террор, у меня мало надежды".
Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".
"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул канцлер.
Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал:
"Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубочайшее варварство, так и высочайшую цивилизацию".
По словам канцлера, это актуально и сегодня.
"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после переговоров в Женеве заявил, что в политической части переговоры были непростыми. Однако все три стороны в военном направлении были конструктивными.
- Глава российской делегации Мединский заявил, что переговоры были "трудными, но деловыми".
- Белый дом считает, что Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хорошо придумав. Молодець.
"Аби нас не чіпали" - ось їхня політика.
Ми теж.
Скажи доступною для них мовою - потрачено дуже багато грошей!
також було б мудро у Бундесі заїпашити в нуль кацапську агентуру а-ля адн
трамп імітує що він такий миротворець, якій зупинив 8 війн
ху*ло пійшло на переговори бо боїться санкцій від трампа
зеля пійшов (вимушено) бо нам йде допомога (рпродаж зброї, та мабуть ще передача зі спутників) від США
усі роблять щось що імітує переговори
у цих засобах ураження є штатівська компонента
так але нажаль не на 100 % заблокували відносини з кацапстаном.