На переговорах в Женеве военные почти договорились, как мониторить прекращение огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве военные пришли к пониманию, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.
Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, он рассказал о докладе украинской делегации после трехсторонних переговоров в Женеве.
"Что касается содержательности переговоров. Прежде всего, вы знаете два направления: военное и политическое.
Все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, из того брифинга, который был у меня, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они почти обо всем договорились", - рассказал Зеленский.
По словам президента, мониторинг точно будет при участии США.
"Все остальные детали - где, как мониторить, технические нюансы, все это генерал Гнатов доложит мне в более широком варианте после возвращения", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля стартовал второй день переговоров в Женеве.
