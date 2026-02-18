На переговорах в Женеве военные почти договорились, как мониторить прекращение огня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве военные пришли к пониманию, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, он рассказал о докладе украинской делегации после трехсторонних переговоров в Женеве.

"Что касается содержательности переговоров. Прежде всего, вы знаете два направления: военное и политическое.

Все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, из того брифинга, который был у меня, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они почти обо всем договорились", - рассказал Зеленский.

По словам президента, мониторинг точно будет при участии США.

"Все остальные детали - где, как мониторить, технические нюансы, все это генерал Гнатов доложит мне в более широком варианте после возвращения", - добавил глава государства.

