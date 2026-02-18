РУС
1 342 19

На переговорах в Женеве военные почти договорились, как мониторить прекращение огня, - Зеленский

Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал первые подробности

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве военные пришли к пониманию, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля.

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, он рассказал о докладе украинской делегации после трехсторонних переговоров в Женеве.

"Что касается содержательности переговоров. Прежде всего, вы знаете два направления: военное и политическое.

Все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, из того брифинга, который был у меня, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они почти обо всем договорились", - рассказал Зеленский.

 По словам президента, мониторинг точно будет при участии США. 

"Все остальные детали - где, как мониторить, технические нюансы, все это генерал Гнатов доложит мне в более широком варианте после возвращения", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

+3
як моніторити припинення вогню і припинення війни

Це ж було ж вже
показать весь комментарий
18.02.2026 12:55 Ответить
+2
показать весь комментарий
18.02.2026 12:58 Ответить
+1
Балачки
показать весь комментарий
18.02.2026 12:53 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
18.02.2026 12:53 Ответить
як моніторити припинення вогню і припинення війни

Це ж було ж вже
показать весь комментарий
18.02.2026 12:55 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 12:58 Ответить
як там - "ОБСЄ не змогло перевірити наявність незаконних озброєних груп, бо їх не пустили незаконні озброєні групи" )))

після чого ОБСЄ поїхало обідати з незаконними озброєними групами в ресторан в готелі.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:21 Ответить
обесерлися...
показать весь комментарий
18.02.2026 13:02 Ответить
на початку каденції ..
це вже було..
і відводи,
і не стріляти..
ані же тоже люді..
що, знову?,
бо цього хоче трумп?
показать весь комментарий
18.02.2026 12:56 Ответить
Майже або в майбутньому часі - основа текстів написаних Литвином....
показать весь комментарий
18.02.2026 12:58 Ответить
Судячи з цієї ахінеї, ніякого прогресу немає й не буде
показать весь комментарий
18.02.2026 12:59 Ответить
Але ціль ВИБОРИ і переобратись
показать весь комментарий
18.02.2026 13:22 Ответить
у рашистов нет військових, только террористы
показать весь комментарий
18.02.2026 13:02 Ответить
Буратіна видає бажане за дійсне. Знову Буратіна " увидел мир в глазах Путина".
показать весь комментарий
18.02.2026 13:02 Ответить
був перекладач???? Чи вирішили не злити "великоросів", традиційно???
показать весь комментарий
18.02.2026 13:02 Ответить
Зеленському треба подавати своєму наріду якусь позитивну ахінею. Саме неприємне в тому, що він дуже добре усвідомлює, що вводить аудиторію в оману, але продовжує цю тактику, бо в реальності він провалив усе від підготовки до війни до розвалу держави і фронту.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:06 Ответить
Треба просто знищити усіх кацапів які загрожують Україні і тоді не треба буде нічого моніторити!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:09 Ответить
Якщо сказати, що зеленський майже розумний, то всеодно він, як був ідіотом, так ним і залишиться! Причому назавжди!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:13 Ответить
Головне, що буде причина відвести українські війська. А Кацапія знайде порушення, і зайде. Вона так століттями захоплює території.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:18 Ответить
Там майже домовилися, тут можливо передадуть ідіть в с* аку короче. От і Зеленський можливо, майже, напевно і далі за списком - президент, але це не точно.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:22 Ответить
Тобто лампаси можуть домовлятися з ворогом, а рядовий боєць стій на смерть
показать весь комментарий
18.02.2026 13:27 Ответить
 
 