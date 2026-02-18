4 795 47

На переговорах у Женеві військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, - Зеленський

Перемовини у Женеві: Зеленський розповів перші подробиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві військові дійшли до розуміння, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, він розповів про доповідь української делегації після тристоронніх перемовин у Женеві.

"Що стосується змістовності перемовин. Передусім, ви знаєте два напрямки: військовий та політичний.

Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який був у мене, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони майже про все домовились", - розповів Зеленський.

 За словами президента, моніторинг точно буде за участі США. 

"Всі інші деталі - де, як моніторити, технічні нюанси, все це генерал Гнатов доповість мені у більш ширшому варіанті після повернення", - додав глава держави.

Політична частина

За словами Зеленського, у політичній частині переговори були непрості.

"Поки що позиції різні, перемовини були непрості. Тобто у військовому напрямку прогрес я почув, в напрямку політичному – був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", - зазначив він.

Дивіться: Переговори у Женеві завершилися. Вони були "важкими, але діловими", - Мединський. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте також: Росія готова забезпечити відсутність ударів у день виборів в Україні, - МЗС РФ

Автор: 

Зеленський Володимир перемовини припинення вогню
Топ коментарі
+16
як моніторити припинення вогню і припинення війни

Це ж було ж вже
18.02.2026 12:55 Відповісти
+14
18.02.2026 12:58 Відповісти
+10
Майже або в майбутньому часі - основа текстів написаних Литвином....
18.02.2026 12:58 Відповісти
18.02.2026 12:53 Відповісти
А де домовленість в Женеві, про жорстке ПОКАРАННЯ, МАРОДЕРІВ кабміндічів та баканова з науковим і єрмаком-татаровим з Урядового кварталу Зеленського????
18.02.2026 14:07 Відповісти
Цікавіше не читати про чергову маячню ЛІДОРА, а уважно подивитись на мармизу на світлині ... хоч я не є психіатр , але бачу , що ЛІДОР не в собі і це ще дуже м'яко сказано !
18.02.2026 16:34 Відповісти
18.02.2026 12:55 Відповісти
18.02.2026 12:58 Відповісти
як там - "ОБСЄ не змогло перевірити наявність незаконних озброєних груп, бо їх не пустили незаконні озброєні групи" )))

після чого ОБСЄ поїхало обідати з незаконними озброєними групами в ресторан в готелі.
18.02.2026 13:21 Відповісти
обесерлися...
18.02.2026 13:02 Відповісти
на початку каденції ..
це вже було..
і відводи,
і не стріляти..
ані же тоже люді..
що, знову?,
бо цього хоче трумп?
18.02.2026 12:56 Відповісти
18.02.2026 12:58 Відповісти
Судячи з цієї ахінеї, ніякого прогресу немає й не буде
18.02.2026 12:59 Відповісти
Але ціль ВИБОРИ і переобратись
18.02.2026 13:22 Відповісти
у рашистов нет військових, только террористы
18.02.2026 13:02 Відповісти
Буратіна видає бажане за дійсне. Знову Буратіна " увидел мир в глазах Путина".
18.02.2026 13:02 Відповісти
був перекладач???? Чи вирішили не злити "великоросів", традиційно???
18.02.2026 13:02 Відповісти
Перекладачі це російська проблема. Українська делегація зобов'язана вести переговори державною мовою України.
18.02.2026 18:18 Відповісти
Зеленському треба подавати своєму наріду якусь позитивну ахінею. Саме неприємне в тому, що він дуже добре усвідомлює, що вводить аудиторію в оману, але продовжує цю тактику, бо в реальності він провалив усе від підготовки до війни до розвалу держави і фронту.
18.02.2026 13:06 Відповісти
Хіба розвал держави і фронту провалив? Справився же!
18.02.2026 13:46 Відповісти
Треба просто знищити усіх кацапів які загрожують Україні і тоді не треба буде нічого моніторити!
18.02.2026 13:09 Відповісти
То приїжджай і нищ, чого наплював на присягу і втік до Польщі? Хто має?
18.02.2026 14:25 Відповісти
Ти за знищення всіх кацапів, чи проти?
18.02.2026 18:20 Відповісти
Я за дотримання правил війни.
18.02.2026 19:26 Відповісти
Якщо сказати, що зеленський майже розумний, то всеодно він, як був ідіотом, так ним і залишиться! Причому назавжди!
18.02.2026 13:13 Відповісти
Ну не скажи. Дурень навряд чи зумів би намародерити в Україні мільярди долларів. А небритий буратіна зумів.
18.02.2026 14:06 Відповісти
Головне, що буде причина відвести українські війська. А Кацапія знайде порушення, і зайде. Вона так століттями захоплює території.
18.02.2026 13:18 Відповісти
Там майже домовилися, тут можливо передадуть ідіть в с* аку короче. От і Зеленський можливо, майже, напевно і далі за списком - президент, але це не точно.
18.02.2026 13:22 Відповісти
З точки зору лідора переговори вдалі, бо війна продовжується.
18.02.2026 14:06 Відповісти
Тобто лампаси можуть домовлятися з ворогом, а рядовий боєць стій на смерть
18.02.2026 13:27 Відповісти
там був буданов і умеров. обидва злочинці
18.02.2026 14:15 Відповісти
Арті грін каже, що буда..ва в 13 році в Шеремет'єво заарештувало ФСБ і 2 суток тримало, і відпустили і потім в нього пішло все вверх.
18.02.2026 16:09 Відповісти
Майже домовились, це як майже вагітна
18.02.2026 14:07 Відповісти
🤡 потвора зелена ,такі готується до виборів , су* о !!! ...
18.02.2026 14:13 Відповісти
скло поставити, як у Золотому у 2019 році. За розбиту шибку - підозру від СБУ
18.02.2026 14:13 Відповісти
Шо ж ця **** бреше і надалі....
18.02.2026 14:16 Відповісти
Я, майже, міліонер, не вистачає пару сотень тисяч до зп.
18.02.2026 14:21 Відповісти
Чим ближче до миру, тим більше хитається трон з прилеглою пі*дотою, тут і так всім все зрозуміло...
18.02.2026 14:24 Відповісти
Прогресс в капітуляції ?
18.02.2026 14:36 Відповісти
перекладаю на людську:

- навіть по технічним питанням з парашею неможливо домовитись.

- хтось ще вірить, що питання вищого порядку (території, ЗАЕС) вирішаться за столом?

- Хто повівся на "95% вирішено, ось-ось мир" - ось вам і відповідь. 0% вирішено.
18.02.2026 14:40 Відповісти
Це точно на фото зєля? Може в нас давно вже свій васіліч заправляє?
18.02.2026 15:50 Відповісти
То все херня де результати, де вкрадене бабло мир і д е мобілізація, вибори
18.02.2026 15:59 Відповісти
Чучало *****....
18.02.2026 16:02 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
18.02.2026 17:54 Відповісти
Щось мені це нагадує анекдот-Заходить чоловік у елітний автосалон. Дві години ходить залами, прискіпливо оглядає кожну модель, заглядає під капот, перевіряє якість швів на шкіряних сидіннях. Нарешті кличе менеджера і починає «тортури»:- Так, дивіться: мені потрібен саме цей позашляховик. Але колір - тільки «чорний діамант», диски - 22-дюймові, двигун обов'язково V8 на 5 літрів, і щоб акустика була як у філармонії.Менеджер, уже передчуваючи величезні комісійні, бігає навколо нього, записує всі побажання, пропонує каву, робить знижку на килимки...Коли нарешті ідеальна конфігурація складена і договір майже готовий, менеджер із сяючою посмішкою запитує:- Чудовий вибір, пане! Оформлюємо в кредит чи будете оплачувати всю суму одразу?

Чоловік серйозно киває і відповідає:

- Вибір справді ідеальний. Тепер залишилася за малим - знайти гроші.
18.02.2026 18:16 Відповісти
...справа залишилась за малим: припинити вогонь по лінії зіткнення...

і тут пу включає заїджену платівку, яку артикулює придворний зайвохромосомний вялікій гисторик...

ітак по кругу ...для пу головне
-виграти час,
-гіпнозувати тр і
-не отримати нові санкціі і
-завадити поставкам Тамагавків в купі з Таурасами...і багато ще чого
18.02.2026 18:29 Відповісти
Цікаво МАЙЖЕ
Це означає на скільки процентів?
18.02.2026 18:38 Відповісти
Прогрес є лише в витратах великих бюджетних грошей на цих безглуздих переговорників
18.02.2026 22:12 Відповісти
 
 