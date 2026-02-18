На переговорах у Женеві військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві військові дійшли до розуміння, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Так, він розповів про доповідь української делегації після тристоронніх перемовин у Женеві.

"Що стосується змістовності перемовин. Передусім, ви знаєте два напрямки: військовий та політичний.

Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який був у мене, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони майже про все домовились", - розповів Зеленський.

За словами президента, моніторинг точно буде за участі США.

"Всі інші деталі - де, як моніторити, технічні нюанси, все це генерал Гнатов доповість мені у більш ширшому варіанті після повернення", - додав глава держави.

Політична частина

За словами Зеленського, у політичній частині переговори були непрості.

"Поки що позиції різні, перемовини були непрості. Тобто у військовому напрямку прогрес я почув, в напрямку політичному – був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", - зазначив він.

