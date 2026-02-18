На переговорах у Женеві військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві військові дійшли до розуміння, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля
Про це глава держави розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, він розповів про доповідь української делегації після тристоронніх перемовин у Женеві.
"Що стосується змістовності перемовин. Передусім, ви знаєте два напрямки: військовий та політичний.
Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який був у мене, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони майже про все домовились", - розповів Зеленський.
За словами президента, моніторинг точно буде за участі США.
"Всі інші деталі - де, як моніторити, технічні нюанси, все це генерал Гнатов доповість мені у більш ширшому варіанті після повернення", - додав глава держави.
Політична частина
За словами Зеленського, у політичній частині переговори були непрості.
"Поки що позиції різні, перемовини були непрості. Тобто у військовому напрямку прогрес я почув, в напрямку політичному – був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", - зазначив він.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого стартував другий день переговорів у Женеві.
Це ж було ж вже
після чого ОБСЄ поїхало обідати з незаконними озброєними групами в ресторан в готелі.
це вже було..
і відводи,
і не стріляти..
ані же тоже люді..
що, знову?,
бо цього хоче трумп?
- навіть по технічним питанням з парашею неможливо домовитись.
- хтось ще вірить, що питання вищого порядку (території, ЗАЕС) вирішаться за столом?
- Хто повівся на "95% вирішено, ось-ось мир" - ось вам і відповідь. 0% вирішено.
Чоловік серйозно киває і відповідає:
- Вибір справді ідеальний. Тепер залишилася за малим - знайти гроші.
і тут пу включає заїджену платівку, яку артикулює придворний зайвохромосомний вялікій гисторик...
ітак по кругу ...для пу головне
-виграти час,
-гіпнозувати тр і
-не отримати нові санкціі і
-завадити поставкам Тамагавків в купі з Таурасами...і багато ще чого
Це означає на скільки процентів?