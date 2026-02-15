Росія готова забезпечити відсутність ударів у день виборів в Україні, - МЗС РФ
У Росії заявила про готовність забезпечити відсутність обстрілів у день можливого голосування в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.
"Тиша" у день голосування
"Росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ вирішить провести вибори", - заявив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.
