Росія готова забезпечити відсутність ударів у день виборів в Україні, - МЗС РФ

У Росії заявила про готовність забезпечити відсутність обстрілів у день можливого голосування в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.

"Тиша" у день голосування

"Росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ вирішить провести вибори", - заявив він.

