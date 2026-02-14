Мецола про вибори в Україні: Не можна змушувати людей голосувати під бомбами
Задум Росії щодо виборів в Україні є цинічним. Не можна змушувати людей, які потерпають від обстрілів і відсутності електроенергії, йти голосувати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
"Ми хочемо надіслати повідомлення Росії та адміністрації Путіна, а також про цинізм, з яким ми обговорюємо вибори в Україні. Коли в Росії були чесні вибори? Коли ми зможемо сказати, що якщо на міста падають бомби, не можна змушувати людей, які не мають електроенергії, йти голосувати?" - сказала вона.
Мецола додала, що "це цинічний задум" і "ми абсолютно не повинні цього допускати".
Що передувало?
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що провести президентські вибори в Україні до травня цього року нереально, попри відповідні очікування з боку США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки ху2ло спочатку вб'є та закатує половину. Як зробив це в Донецьку та Луганську. Бо йому треба вся Україна, точніше - щоби її не було.
Хоча, що я кацапському боту розповідаю, в нього як не брага, то *** в роті.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))
Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
історичний факт , підтверджений довбоконями
вони знають що краде, а куди діватись якщо українці цейво обрали
https://ibb.co/8gt0y5Pd
... вони мусять сумлінно працювати в Україні на важких і конче потрібних роботах...
інакше не катить: чи то чесно і достойно справедливо отримувати від держави все, а віддячувати ухилянством від обов'язків громадянина
Висновок:
на часі запровадження альтернативною служби: ок, кишка тонка зі зброєю воювати значить мусять працювати там де конче потрібні працівники...
А як інакше?
інша річ, що користуючись війною зелені не допустять до виборів опозицію, задушать в інформаційному плані, займуться фальсифікаціями
Думаю, що ******* прорахувалося і до потенційних виборів по висновку Верховного суду його примусять скасувати санкції. Якщо Порох не встигне - вся надія на Залужного.
Хоч виборами, хоч табакеркою, хоч яким іншим чином.
59% респондентів сказали, що "ймовірно" або "однозначно" не готові захищати країну від нападу. Лише 16% німців "однозначно" готові взяти до рук зброю, щоб захистити Німеччину, а 22% заявили, що "ймовірно" це зроблять у разі необхідності.
Які вибори коли диктатор пообіцяв хватати всіх підряд.