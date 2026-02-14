Мецола про вибори в Україні: Не можна змушувати людей голосувати під бомбами

Президентка Європарламенту засудила примушування голосувати під обстрілами

Задум Росії щодо виборів  в Україні є цинічним. Не можна змушувати людей, які потерпають від обстрілів і відсутності електроенергії, йти голосувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Ми хочемо надіслати повідомлення Росії та адміністрації Путіна, а також про цинізм, з яким ми обговорюємо вибори в Україні. Коли в Росії були чесні вибори? Коли ми зможемо сказати, що якщо на міста падають бомби, не можна змушувати людей, які не мають електроенергії, йти голосувати?" - сказала вона.

Мецола додала, що "це цинічний задум" і "ми абсолютно не повинні цього допускати".

Що передувало?

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив,  що провести президентські вибори в Україні до травня цього року нереально, попри відповідні очікування з боку США.

+19
Порошенко вимагав дій, зброї й підписав мінські угоди. Шут вимагає піару, зустрічей, фото, підписаних пустих папірців і трохи грошенят, щоб спіздити. В замін буде бусифікати українців до останнього. Шут повеістю влаштовує ЄС
14.02.2026 15:07 Відповісти
+10
А це часом не мрія зеленського провести шахрайські вибори під час війни?
14.02.2026 15:01 Відповісти
+9
я би за Пороха проголосувала і під бомбами
інша річ, що користуючись війною зелені не допустять до виборів опозицію, задушать в інформаційному плані, займуться фальсифікаціями
14.02.2026 18:57 Відповісти
Раніше вони боялися втратити Порошенка, тепер бояться втратити Зеленського.
14.02.2026 14:49 Відповісти
Ваша пропозиція? - Хай українців бусифікує вже путін і жене на ту ж саму Польщу?
Тільки ху2ло спочатку вб'є та закатує половину. Як зробив це в Донецьку та Луганську. Бо йому треба вся Україна, точніше - щоби її не було.
14.02.2026 19:27 Відповісти
ПНХ
14.02.2026 19:42 Відповісти
Почитайте про Донецьку "Ізрляцію" та 1-й та 2-й армійські корпуси лднр - щоб голова трохи протверезіла від браги.
Хоча, що я кацапському боту розповідаю, в нього як не брага, то *** в роті.
14.02.2026 20:12 Відповісти
ПНХ
14.02.2026 20:24 Відповісти
14 лютого 2026, 09:08 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))

Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
14.02.2026 20:39 Відповісти
українці мали би теж боятись втратити Порошенка
історичний факт , підтверджений довбоконями
14.02.2026 15:41 Відповісти
Путін сказав - вибори, значить вибори. К ноге, Бубочка, голос. Сидеть. Теперь на референдум про отдачу Донбаса.
14.02.2026 14:54 Відповісти
Та щось ваш бубочка, не дивлячись на ваші пророцтва, не поспішає здавати країну ху. лу. Що тільки не закидали йому але ніхто нічого не здав! Пророцтвуйте далі. Може шеф з кремля підкине більшу кістку)
14.02.2026 15:42 Відповісти
Ваш Бубочка, надивившись в дитинстві кіна про войну та німців, в 2022 році влаштував нам катастрофу а-ля 1941. "Не паддавайтесь на правакаціі праклятих англосаков! Таварішчі, усе на шашликі! П.С. Я писав про вибори та референдум. Хоча ок. Здав Маріуполь, Енергодар, кримський коридор.
14.02.2026 16:05 Відповісти
Русскій, ти проколовся. Всі вже знають що робилося клованом на початку війни. Плакала твоя квартальна премія.
14.02.2026 17:33 Відповісти
Ви хоч за реальними новинами регулярно слідкуєте чи сліпо вірите брехливому паяцу? Ви хоч в курсі, що реально відбувається на фронті?
14.02.2026 16:37 Відповісти
Скажіть це херпіду, але так, щоб до обдолбаного дійшло. Бо тільки воно змушує людей брати участь у референдумі, а заодно і зебидло може проголосувати за оте недоробло. Це тільки в його інтересах. Якби воно хотіло добра для України, воно б давно сказало: я устал, я ухажу. І передав би владу парламенту. Як це мало б бути по Конституції. Але де Конституція, а де клоун!?!?!?!?!?
14.02.2026 15:09 Відповісти
без херпіда нам не дадуть грошей і зброї
вони знають що краде, а куди діватись якщо українці цейво обрали
14.02.2026 15:43 Відповісти
Скоро припинять давати.

https://ibb.co/8gt0y5Pd
14.02.2026 20:04 Відповісти
А пихать всех подряд в бусинки пиная ногами это норм. Всем нравится ) двуличные ляди)
14.02.2026 15:22 Відповісти
Та ніхто Україну не змушує, це продажні ЗМі весь час мусолять цю тему!
14.02.2026 18:26 Відповісти
не хочуть воювати за Україну нехай їдуть на расєю, а не на Захід. пу їх дуже швидко до тями приведе ...
... вони мусять сумлінно працювати в Україні на важких і конче потрібних роботах...
інакше не катить: чи то чесно і достойно справедливо отримувати від держави все, а віддячувати ухилянством від обов'язків громадянина
Висновок:
на часі запровадження альтернативною служби: ок, кишка тонка зі зброєю воювати значить мусять працювати там де конче потрібні працівники...
А як інакше?
14.02.2026 18:31 Відповісти
Багато людей пішли б працювати, але такого нема, працівники непотрібні, потрібні камікадзе. Людей з довідками про обмежену придатність навіть у військовий час масово відправляють на фронт, переробляючи ці довідки в повну придатність, не дивлячись на хвороби, і в багатьох випадках це люди, які нездатні воювати просто фізично, а мільйони силовиків, охоронців, офіцерів, биків в тилових частинах не воюють. То чого вимагати від людей, коли ще й згадують про обов'язки і забувають про права, я писав, багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
14.02.2026 20:17 Відповісти
Хоча якщо примусово, то це буде рабство в прямому сенсі. Зєля тільки сказав, що в нас немає рабства...
14.02.2026 20:35 Відповісти
Я теж.
Думаю, що ******* прорахувалося і до потенційних виборів по висновку Верховного суду його примусять скасувати санкції. Якщо Порох не встигне - вся надія на Залужного.
14.02.2026 20:07 Відповісти
Ні за кого голосувати, нормальних адекватних людей, які поважають права людей, туди просто не допустять. Теоретично, а насправді не буде ніяких виборів і референдумів, це спектакль, наша думка вже нікого не хвилює, ми "ресурс" для міндичів!
14.02.2026 20:19 Відповісти
А хапати шизиків, гіпертоніків, епілептиків на вході в поліклініку, відправляти їх на яму, де всі стоять в тісному приміщенні і не можуть навіть сходити в туалет (бабця розповідала таке про свого онука і Соломка на відео навіть показував ті приміщення), знущатись, бити, іноді і вбивати, як Сахарука, Сопіна, Танчика, десятки "епілептиків", що "самовбились" і т.д., і кидати силою на вірну смерть нездатних воювати - це можна?
14.02.2026 20:22 Відповісти
Якщо Україна хоче вижити- то потрібно якимось чином усувати квартал95 від влади.
Хоч виборами, хоч табакеркою, хоч яким іншим чином.
15.02.2026 13:40 Відповісти
Інсульт табакеркою🤣🤣🤣от тільки цікаво чого Порошенко проти виборів?
15.02.2026 14:23 Відповісти
Дякую Роберта за гідну та розумну позицію.
15.02.2026 15:23 Відповісти
59% німців не готові воювати за свою країну - опитування 05 серпня, 2025

59% респондентів сказали, що "ймовірно" або "однозначно" не готові захищати країну від нападу. Лише 16% німців "однозначно" готові взяти до рук зброю, щоб захистити Німеччину, а 22% заявили, що "ймовірно" це зроблять у разі необхідності.
Які вибори коли диктатор пообіцяв хватати всіх підряд.
15.02.2026 16:13 Відповісти
 
 