Мецола про вибори в Україні: Не можна змушувати людей голосувати під бомбами

Задум Росії щодо виборів в Україні є цинічним. Не можна змушувати людей, які потерпають від обстрілів і відсутності електроенергії, йти голосувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Ми хочемо надіслати повідомлення Росії та адміністрації Путіна, а також про цинізм, з яким ми обговорюємо вибори в Україні. Коли в Росії були чесні вибори? Коли ми зможемо сказати, що якщо на міста падають бомби, не можна змушувати людей, які не мають електроенергії, йти голосувати?" - сказала вона.

Мецола додала, що "це цинічний задум" і "ми абсолютно не повинні цього допускати".

Що передувало?

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що провести президентські вибори в Україні до травня цього року нереально, попри відповідні очікування з боку США.

