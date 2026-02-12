За чинним законодавством провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо, - ЦВК

У Центральній виборчій комісії пояснили, чому неможливо провести вибори та всеукраїнський референдум в один день.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ.

Пояснення ЦВК

Дубовик уточнив, що для цього потрібно змінювати виборчий кодекс та закон "Про всеукраїнський референдум", проте у Центральній виборчій комісії наразі робота в цьому напрямку не проводиться.

На запитання, чи можливе проведення референдуму під час дії воєнного стану, у комісії відповіли, що на сьогодні законодавство це виключає.

"Оскільки щодо референдумних процесів вказівок безпосередніх в Конституції немає, то теоретично можливо все. Але чи можливо це з додержанням міжнародних стандартів, в першу чергу стандартів Ради Європи, які є для нас базовими, – навряд чи", - пояснив Дубовик.

Голосування за мирну угоду

Щодо можливого винесення на всеукраїнський референдум питання мирної угоди, то заступник голови ЦВК наголосив, що "теоретично, за народною ініціативою" законопроєкт про ратифікацію мирної угоди може бути винесений на всеукраїнський референдум, але це довготривала процедура, тому він вважає це малоймовірним.

"На жаль, в діючому форматі закон України "Про всеукраїнський референдум" не передбачає ані формату консультативного референдуму як такого, який ініціюється вищими органами державної влади, […] ані національного опитування", - зазначив Дубовик.

Він додав, що пропозицій від народних депутатів чи інших органів державної влади щодо проведення такого референдуму немає.

