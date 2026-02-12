За чинним законодавством провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо, - ЦВК
У Центральній виборчій комісії пояснили, чому неможливо провести вибори та всеукраїнський референдум в один день.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ.
Пояснення ЦВК
Дубовик уточнив, що для цього потрібно змінювати виборчий кодекс та закон "Про всеукраїнський референдум", проте у Центральній виборчій комісії наразі робота в цьому напрямку не проводиться.
- На запитання, чи можливе проведення референдуму під час дії воєнного стану, у комісії відповіли, що на сьогодні законодавство це виключає.
"Оскільки щодо референдумних процесів вказівок безпосередніх в Конституції немає, то теоретично можливо все. Але чи можливо це з додержанням міжнародних стандартів, в першу чергу стандартів Ради Європи, які є для нас базовими, – навряд чи", - пояснив Дубовик.
Голосування за мирну угоду
Щодо можливого винесення на всеукраїнський референдум питання мирної угоди, то заступник голови ЦВК наголосив, що "теоретично, за народною ініціативою" законопроєкт про ратифікацію мирної угоди може бути винесений на всеукраїнський референдум, але це довготривала процедура, тому він вважає це малоймовірним.
"На жаль, в діючому форматі закон України "Про всеукраїнський референдум" не передбачає ані формату консультативного референдуму як такого, який ініціюється вищими органами державної влади, […] ані національного опитування", - зазначив Дубовик.
Він додав, що пропозицій від народних депутатів чи інших органів державної влади щодо проведення такого референдуму немає.
Нехай влада на себе бере відповідальність за рішення....
Вони ж не поступляться інтересами країни та суспільства, ну чи не так же? То чого їм боятися...
Тим більше Суджу будуть міняти..!!! Чи с.Кринки, де зельцман-сирок поклали цвіт Морської Піхоти...
1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється.
2. Процес всеукраїнського референдуму припиняється з дня набрання чинності указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Не пізніше наступного дня після набрання чинності відповідним указом Президента України Центральна виборча комісія визначає порядок завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.
3. Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв'язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, розпочинається спочатку через 30 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Центральна виборча комісія оголошує про початок процесу всеукраїнського референдуму на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як через 20 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.
4. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та агітація щодо ініціативи зупиняються з дня набрання чинності відповідним указом Президента України. Через 30 днів після припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з урахуванням днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
а в ЦВК інваліди є ? )
Тоді мудрий нарід проголосував за незалежність і вихід із комуно-рабства і водночас обрав президентом комуняку Кравчука...
Рееферендум про здачу територій це взагали така зелена масовочка , мовляв - українці самі себе зрадили... відмовили своїм онукам в батьківщині.
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.
мирної угоди" капітуляції України перед пітьмою мають кваліфікуватись як державна зрада і після зміни влади в Україні вони будуть засуджені та ув'язнені з конфіскацією усього майна.
Нехай це бере на себе президент,вдобавок з рнбо,вр.Але вони уникають цього питання,щоби не зіпсувати рейтинг гундосому.