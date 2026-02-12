УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8867 відвідувачів онлайн
Новини Вибори під час війни Вибори в Україні
1 504 28

За чинним законодавством провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо, - ЦВК

вибори під час війни

У Центральній виборчій комісії пояснили, чому неможливо провести вибори та всеукраїнський референдум в один день. 

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пояснення ЦВК

Дубовик уточнив, що для цього потрібно змінювати виборчий кодекс та закон "Про всеукраїнський референдум", проте у Центральній виборчій комісії наразі робота в цьому напрямку не проводиться.

  • На запитання, чи можливе проведення референдуму під час дії воєнного стану, у комісії відповіли, що на сьогодні законодавство це виключає.

"Оскільки щодо референдумних процесів вказівок безпосередніх в Конституції немає, то теоретично можливо все. Але чи можливо це з додержанням міжнародних стандартів, в першу чергу стандартів Ради Європи, які є для нас базовими, – навряд чи", - пояснив Дубовик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У реєстрі виборців 34 мільйони осіб, - ЦВК

Голосування за мирну угоду

Щодо можливого винесення на всеукраїнський референдум питання мирної угоди, то заступник голови ЦВК наголосив, що "теоретично, за народною ініціативою" законопроєкт про ратифікацію мирної угоди може бути винесений на всеукраїнський референдум, але це довготривала процедура, тому він вважає це малоймовірним.

"На жаль, в діючому форматі закон України "Про всеукраїнський референдум" не передбачає ані формату консультативного референдуму як такого, який ініціюється вищими органами державної влади, […] ані національного опитування", - зазначив Дубовик.

Він додав, що пропозицій від народних депутатів чи інших органів державної влади щодо проведення такого референдуму немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше чую щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого, - Зеленський

Автор: 

вибори (6776) референдум (644) ЦВК (1160)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ніякого референдуму!!
Нехай влада на себе бере відповідальність за рішення....
Вони ж не поступляться інтересами країни та суспільства, ну чи не так же? То чого їм боятися...
Тим більше Суджу будуть міняти..!!! Чи с.Кринки, де зельцман-сирок поклали цвіт Морської Піхоти...
показати весь коментар
12.02.2026 21:02 Відповісти
+3
показати весь коментар
12.02.2026 21:16 Відповісти
+3
Коли це Зельоні звертали увагу на закони? Хоч один приклад, що вони зробили по закону?
показати весь коментар
12.02.2026 23:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніякого референдуму!!
Нехай влада на себе бере відповідальність за рішення....
Вони ж не поступляться інтересами країни та суспільства, ну чи не так же? То чого їм боятися...
Тим більше Суджу будуть міняти..!!! Чи с.Кринки, де зельцман-сирок поклали цвіт Морської Піхоти...
показати весь коментар
12.02.2026 21:02 Відповісти
Бубочка, чи проводити референдум, чи ні буде вирішувати інший президент України.
показати весь коментар
12.02.2026 21:24 Відповісти
Референдум и нельзя проводить во время военного положения.

1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється.

2. Процес всеукраїнського референдуму припиняється з дня набрання чинності указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Не пізніше наступного дня після набрання чинності відповідним указом Президента України Центральна виборча комісія визначає порядок завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.

3. Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв'язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, розпочинається спочатку через 30 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Центральна виборча комісія оголошує про початок процесу всеукраїнського референдуму на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як через 20 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.

4. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та агітація щодо ініціативи зупиняються з дня набрання чинності відповідним указом Президента України. Через 30 днів після припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з урахуванням днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
показати весь коментар
12.02.2026 21:26 Відповісти
В Україні "конституція на паузі" - тому всім байдуже на неї, країна повної анархії.
показати весь коментар
12.02.2026 22:34 Відповісти
Ну так и договора, которые опираются на антиконституционные действия будут никчемны. Их можно будет выкинуть в мусорку.
показати весь коментар
12.02.2026 22:49 Відповісти
Вибори та референдум треба провести, а чо делать на банана ріпаблік. Цього хоче Путін,Трамп та міровая педофільская чи якась-там закуліса.. Проблеми індіанців шеріфа не турбують.
показати весь коментар
12.02.2026 21:04 Відповісти
ЦВК нагадали шо вони не дурно хліб/гроші/ їдять
показати весь коментар
12.02.2026 21:04 Відповісти
Куди пропав Трамп ? Щось його не чутно ?
показати весь коментар
12.02.2026 21:06 Відповісти
Поповзли чутки шо напудив у штани
показати весь коментар
12.02.2026 21:11 Відповісти
але зустрічався з Пашіняном та Алієвим, віце президент Венс
показати весь коментар
12.02.2026 21:38 Відповісти
Хотілось би для початку коментарій конституційного суду про цей референдум.
показати весь коментар
12.02.2026 21:08 Відповісти
ТА НАВІТЬ В 2)))) все рівно неможливо ні то ні то
показати весь коментар
12.02.2026 21:11 Відповісти
чинним законодавством ))))))))) ...жарт тижня
показати весь коментар
12.02.2026 21:16 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2026 21:16 Відповісти
"...У Центральній виборчій комісії пояснили, чому неможливо провести вибори та всеукраїнський референдум в один день..." - ненвже пішли проти самого найвеличнішого??? Дивно... Хотять у відставку....
показати весь коментар
12.02.2026 21:19 Відповісти
прикольно працювати в ЦВК - 7 рік ніх не робиш, а зп з податків отримуєш

а в ЦВК інваліди є ? )
показати весь коментар
12.02.2026 21:21 Відповісти
Тю, а 1 грудня 1991 проводили в один день.
Тоді мудрий нарід проголосував за незалежність і вихід із комуно-рабства і водночас обрав президентом комуняку Кравчука...
показати весь коментар
12.02.2026 21:22 Відповісти
Щовь забагато балаканини останнім часом про вибори. Вовочку жмуть трампісти, а він за РНБО, ЦВК і Радою хоче сховатися, мовляв, я ж на все готовий, але бачите, які принципові ці органи. А так я капітуляцію хоч завтра підпишу, тільки не сгодовуйте мене НАБУ за крадіжки. Думаю, Трамп готуєься злити Зеленського, бо він боїться підписувати капітуляцію, тому будуть намагатися його замінити на когось, хто може здати країну пошвидше. якщо ЗСУ не скажуть свє слово, Україні буде кінець
показати весь коментар
12.02.2026 21:23 Відповісти
Що-що ? Яке "чинне законодавство" ? Де ви його бачили в зеленій муляці ? Воно ж на паузі стоїть.
Рееферендум про здачу територій це взагали така зелена масовочка , мовляв - українці самі себе зрадили... відмовили своїм онукам в батьківщині.
показати весь коментар
12.02.2026 21:26 Відповісти
Але хфедоров організує миттю! Дарма він цмфровізувався стільки років? А тцк бусярять по чинному законодавству чи по конституції народ? Хто б мичав про "чинне законодавство"
показати весь коментар
12.02.2026 21:31 Відповісти
Законодавство для зеленського та банди не проблема.
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.
показати весь коментар
12.02.2026 21:43 Відповісти
Дії кожного з членів ЦВК, що забезпечують проведення референдуму про затвердження "мирної угоди" капітуляції України перед пітьмою мають кваліфікуватись як державна зрада і після зміни влади в Україні вони будуть засуджені та ув'язнені з конфіскацією усього майна.
показати весь коментар
12.02.2026 22:19 Відповісти
Вибори неможливо зараз проводити не через воєнний стан, а через те, що після "виборів 2019 року, всі коди всіх рівнів доступу до серверів ЦВК, зусиллями медведчука і портнова знаходяться в москві. І москва знову призначить нам свого холуя, та ще з результатом вищим ніж у путіна. Тож перш за все треба змінити все програмне забезпечення на серверах, а про це ніхто не згадує.
показати весь коментар
12.02.2026 22:44 Відповісти
Викрадати і утримувати проти волі також забороненого законодавством, але це нікого не спиняє.
показати весь коментар
12.02.2026 23:01 Відповісти
Коли це Зельоні звертали увагу на закони? Хоч один приклад, що вони зробили по закону?
показати весь коментар
12.02.2026 23:15 Відповісти
Референдум про території заборонені Конституцією і про це мав би знати посадовець з цвк
Нехай це бере на себе президент,вдобавок з рнбо,вр.Але вони уникають цього питання,щоби не зіпсувати рейтинг гундосому.
показати весь коментар
03.03.2026 19:45 Відповісти
 
 